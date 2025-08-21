España

Una azafata de British Airways con casi 40 años en la compañía es despedida por desarrollar fobia a volar, pero acaba ganando: “Si no estás contenta, vete”

Según el tribunal, la aerolínea no solo incumplió su propia política interna, sino que tampoco exploró alternativas como una reasignación definitiva a un puesto en tierra antes de optar por el despido

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Aviones de British Airways, Easyjet
Aviones de British Airways, Easyjet y TUI en el aeropuerto de Gatwick, Gran Bretaña, 25 de agosto de 2021. (REUTERS/Peter Nicholls)

Jennifer Clifford, azafata de la aerolínea British Airways durante cuarenta años, fue despedida tras desarrollar un trastorno de ansiedad que le impedía volar, pero logró que los tribunales fallaran a su favor y condenaran a la empresa a indemnizarla por discriminación por discapacidad.

Según el diario británico Daily Express, el origen del conflicto se remonta a 2020, cuando la pandemia de COVID-19 obligó a la tripulación de cabina a suspender sus actividades. Este paréntesis forzado tuvo consecuencias profundas para la trabajadora, quien, tras años de rutina en los cielos, experimentó una depresión que derivó en un síndrome de ansiedad. Al finalizar el confinamiento, la situación no mejoró: la azafata desarrolló un pánico a volar que le imposibilitó retomar sus funciones habituales.

En un primer momento, British Airways intentó reubicarla en tareas de base, concretamente en el Centro de ayuda de Heathrow, un área que ayuda a los viajeros y pasajeros discapacitados dentro del aeropuerto, una medida que resultó insuficiente y temporal. “¡Si no estás contenta con nosotros, vete!“, le habría llegado a decir su superior, según la información de este medio.

Como no pudo reanudar sus funciones en el aire a fines de 2022, la empresa la declaró no apta para el trabajo y procedió a su despido inmediato. Clifford, convencida de que la compañía no había hecho lo necesario para facilitar su reintegración, decidió llevar el caso ante la justicia, acusando a la aerolínea de discriminación por discapacidad.

La empresa no exploró alternativas para cambiarle de puesto

Durante el proceso, la azafata denunció que su superior minimizó la gravedad de sus síntomas, interpretando su estado como “un poco de ansiedad”, según recogió el Daily Express. La falta de empatía y comprensión quedó reflejada en la frase que, según la demandante, le dirigió su jefe: “¡Si no estás contenta con nosotros, vete!”. Este trato, sumado a la ausencia de un plan de reincorporación gradual, fue determinante para la resolución judicial.

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

El tribunal valoró especialmente la extensa trayectoria de Clifford en la empresa y su historial de servicio. Según la jueza, la aerolínea no solo incumplió su propia política interna, sino que tampoco exploró alternativas como una reasignación definitiva a un puesto en tierra antes de optar por el despido.

“Un empleador razonable le habría concedido un retorno gradual más prolongado y adecuado y, de acuerdo con su política, habría considerado su reasignación a un puesto de campo antes de decidir su despido”, dictaminó. Por este motivo, la sentencia obliga a British Airways a abonar una indemnización a Clifford, aunque la cantidad aún no ha sido fijada.

Temas Relacionados

British AirwaysaerolineasdespidosEspaña-InternacionalAzafatasEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una estadounidense que se mudó a Málaga se siente culpable porque los malagueños no pueden tener una casa como la suya: en el centro y paga 1.300 euros de alquiler

La extranjera estudia castellano en una académica que le permite residir en España con el visado de estudiante mientras busca trabajo

Una estadounidense que se mudó

Un funcionario de la Seguridad Social indica el mejor y el peor momento para solicitar la jubilación: “Las pensiones se revalorizarán”

El especialista advierte sobre los riesgos de anticiparse, ya que los coeficientes reductores aplicados disminuyen considerablemente la cuantía mensual a recibir

Un funcionario de la Seguridad

Este es el precio de la gasolina este 21 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Así amanecieron los precios de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

Este es el precio de

Pedro Piqueras regresa a la televisión de la mano de RTVE: el programa al que se incorpora

El rostro del mítico presentador de televisión volverá a estar presente en la pequeña pantalla a partir de la próxima temporada

Pedro Piqueras regresa a la

Un abogado explica los cinco derechos que tienes ante la Policía: “Muchos no quieren que lo sepas”

Conocer los derechos fundamentales resulta clave para garantizar la protección individual

Un abogado explica los cinco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado explica los cinco

Un abogado explica los cinco derechos que tienes ante la Policía: “Muchos no quieren que lo sepas”

La Justicia avala el desahucio de una madre y su hija menor en Cornellà a favor de una empresa dedicada a la compra y alquiler de viviendas

Nace una aplicación con la que puedes ir a bodas de desconocidos: “Es una alternativa moderna para financiar la ceremonia”

Así es la estafa de las multas de la DGT: la Policía explica cómo puedes detectarla

El turismo rural y la economía colapsan en Galicia y Castilla y León tras los incendios: “El cliente está cancelando por miedo. La situación es dantesca”

ECONOMÍA

Un funcionario de la Seguridad

Un funcionario de la Seguridad Social indica el mejor y el peor momento para solicitar la jubilación: “Las pensiones se revalorizarán”

Este es el precio de la gasolina este 21 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un experto en estrategia empresarial explica la nueva tendencia en la mentalidad de los empleados: “La lealtad en el trabajo está muerta”

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

El turismo rural y la economía colapsan en Galicia y Castilla y León tras los incendios: “El cliente está cancelando por miedo. La situación es dantesca”

DEPORTES

Rafa Nadal explica su rutina

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés