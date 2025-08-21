España

Un bebé aparece muerto en una vivienda mientras “su madre estaba de vacaciones” con sus otros hijos: se presume que había dejado al menor al cuidado de una amiga

El pequeño, de cinco meses y nunca inscrito en el registro civil, será sometido a autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento

Clara Arias

Por Clara Arias

Un coche de la Gendarmería
Un coche de la Gendarmería francesa.

Un suceso estremecedor ha sacudido a la localidad de Petit-Bourg, en la isla de Guadalupe. El pasado lunes 18 de agosto, la gendarmería encontró el cuerpo sin vida de un bebé dentro de un apartamento, tras recibir varios avisos de vecinos preocupados por la ausencia de la madre, según adelantó el medio local 1re y confirmó posteriormente la fiscalía de Pointe-à-Pitre.

El cadáver, según detallaron las autoridades, se encontraba en estado avanzado de descomposición, lo que hace pensar que el pequeño llevaba varios días fallecido. Una primera hipótesis, todavía bajo investigación, apunta a que la madre del niño, de 29 años, habría abandonado el domicilio familiar para irse de vacaciones durante una semana con sus otros tres hijos, dejando al bebé de apenas cinco meses completamente solo en la vivienda.

La magnitud del caso creció aún más al conocerse que el niño nunca había sido declarado al registro civil. Según el comunicado del ministerio fiscal, se trataría de un menor “ocultado a los miembros de la familia y a las instituciones”, lo que dificultaba su seguimiento por parte de los servicios sociales. La mujer ha llegado a argumentar ante los investigadores que sufrió un rechazo psicológico a reconocer su embarazo.

Autopsia y consecuencias judiciales

La fiscal de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo, informó el miércoles 20 de agosto a la agencia AFP que la madre ha sido imputada por delito de abandono de menor con resultado de muerte y se encuentra ya en prisión provisional. La investigación, conducida por la brigada de investigación de la gendarmería, continúa a fin de aclarar todas las circunstancias.

Un agente de la gendarmería
Un agente de la gendarmería francesa.

El cuerpo del bebé será sometido a autopsia este viernes. Los forenses deberán determinar con mayor exactitud la fecha y las causas del fallecimiento, así como confirmar si el abandono fue efectivamente la causa directa de la muerte.

Además de la madre, otra persona ha sido puesta en el punto de mira judicial: una amiga de la mujer que, según la versión de la progenitora, habría recibido el encargo de cuidar al bebé durante su ausencia. La aludida niega esa responsabilidad, aunque igualmente fue detenida y trasladada a dependencias policiales. Tras su paso por los calabozos, la Fiscalía decidió situarla bajo el estatuto de testigo asistido, una figura intermedia entre la acusación formal y el mero testimonio.

En cuanto a los tres hijos mayores de la madre, las autoridades locales han confirmado que han sido puestos bajo la tutela inmediata de los servicios de protección de menores, en tanto se resuelve su situación. De manera provisional, los pequeños fueron acogidos por una vecina hasta que intervinieron las instituciones sociales.

Un segundo suceso grave en la localidad

El hallazgo del cuerpo del bebé no es el único hecho luctuoso que ha sacudido a Petit-Bourg en los últimos días. Tal y como recuerda el diario Ouest-France, la misma localidad fue escenario de otra tragedia: tres personas perdieron la vida recientemente en un incendio que, según los primeros indicios, tendría origen criminal.

Noticias del día 21 de agosto del 2025.

Este encadenamiento de sucesos ha generado alarma entre los habitantes de la zona, acostumbrados a una relativa calma y a una vida comunitaria alejada de la violencia urbana que afecta a otras partes del archipiélago.

