Encuentran a un recién nacido enterrado hace un año en el jardín de la vivienda familiar e investigan a su madre: “Nadie se había enterado del embarazo”

Carabinieri

La Policía italiana ha encontrado el cadáver de un recién nacido en el jardín de una casa en un pueblo de Parma (norte de Italia), semanas después de que se localizara en el mismo lugar un primer cuerpo de bebé y que, según las pruebas de ADN, era hijo de una joven de 22 años que vivía allí con su familia.

La vivienda de Vignale di Traversetolo se encuentra bajo intervención judicial desde el pasado 9 de agosto, cuando la abuela de la familia y su perro encontraron el cadáver de un primer bebé que había nacido vivo, según la autopsia.

La madre, una joven “modelo”, según los habitantes del pueblo, está acusada de infanticidio, después de que las pruebas revelasen que el bebé era suyo. Mientras tanto, el padre, un joven de su edad y del mismo pueblo con el que salía desde hace tiempo, desconocía los hechos, e incluso, el embarazo, según su declaración a la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 12 de septiembre. La Policía científica encontró en la misma zona los restos de otro bebé, probablemente enterrado hace meses, al que se le está realizando la autopsia. Por lo pronto, no se descartan nuevas excavaciones en el jardín de la vivienda, según informa rainews.it.

El segundo cuerpo

Las primeras investigaciones del segundo cadáver encontrado apuntan a que el esqueleto sería de un niño nacido alrededor de la semana 40 de gestación y parecían datar de hace más de un año. El bebé recién nacido habría muerto justo después de dar a luz. La hipótesis que se maneja es que la madre puedo haber matado y enterrado a su segundo hijo.

La madre del recién nacido está siendo investigada por homicidio voluntario y ocultación de cadáver, según informa el Corriere della Sera. Además, el fiscal de Parma, Alfonso D´Avino, ha emitido un comunicado aclarando que “nadie se habría enterado del embarazo, ni siquiera la familia y el padre del bebé. La joven de veintidós años no habría sido seguida por un ginecólogo y habría dado a luz sola en casa, sin ayuda de nadie”.

Sonia, la madre del padre del recién nacido declaró: “No podría haberlo hecho sola, no es posible”, aunque también confesó sentirse “aliviada” por el comunicado de la Fiscalía de Parma, que afirman que su hijo y su familia no tienen relación con los hechos.

La conexión entre los dos hallazgos aún no ha sido aclarada. Según el fiscal de Parma, coordinador de las investigaciones con los Carabinieri, hay máxima confidencialidad. La encargada del caso, Francesca Arienti, precisa: “La madre de la recién nacida parece ser la única bajo investigación en este momento y ha sido descrita por quienes la conocen como una estudiante sin problemas particulares”. La familia ha recurrido a un abogado, que también se mantiene en la más estricta confidencialidad.

La madre del novio de la investigada no puede entender lo sucedido: “Se conocen desde la primaria, estaban juntos, la vimos dos días antes del 9 de agosto. El círculo de amigos y conocidos es el mismo de siempre”. “¿Cómo es posible que no se dieran cuenta de que estaba embarazada?, se pregunta la madre. “Les aseguro que no fue posible, anduvo todo el verano con la barriga al descubierto, pero ya veremos, no podría haberlo hecho sola”, añade.