España

Qué es el `dragón azul’ que está obligando a cerrar varias playas de la costa española

Este molusco acumula el veneno de sus presas, como la carabela portuguesa, y provoca picaduras muy dolorosas

Por Ángela Benito Sánchez

Guardar
El contacto con este animal
El contacto con este animal puede provocar una irritación en la piel humana, similar a una medusa Credito: De Taro Taylor de Sydney, Australia - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1776130

El ‘dragón azul’ (Glaucus atlanticus), una pequeña babosa marina de apenas 4 centímetros, ha reaparecido en las costas españolas tras más de tres siglos sin avistamientos. Su presencia ha obligado a cerrar temporalmente playas como la de Vivers en Guardamar del Segura (Alicante), tras el hallazgo de dos ejemplares en la orilla. Aunque su tamaño diminuto podrían sugerir inofensividad, este molusco es capaz de almacenar las toxinas de sus presas, como la carabela portuguesa, lo que puede provocar picaduras dolorosas en humanos.

Tres siglos de ausencia

El primer registro documentado del ‘dragón azul’ en las costas españolas data de 1705, cuando el zoólogo Johann Philipp Breyne lo describió en Ibiza. Tras ese avistamiento, no se volvió a tener constancia de su presencia hasta 2021, cuando varios ejemplares fueron encontrados en Torrevieja y Orihuela. Desde entonces, su aparición se ha vuelto más frecuente, con avistamientos en localidades como Gran Canaria, Canet d’en Berenguer y Guardamar del Segura, reflejando un cambio en el equilibrio marino de las costas españolas.

Un depredador con un veneno potente

El ‘dragón azul’ es un depredador que se alimenta de organismos marinos venenosos, como la carabela portuguesa. En lugar de destruir las células urticantes de sus presas, las almacena en sus apéndices, concentrando su veneno en dosis mucho más potentes que las originales. Esto significa que una picadura del ‘dragón azul’ puede ser más dolorosa e intensa que la de la propia carabela portuguesa. Los síntomas incluyen dolor inmediato, enrojecimiento, inflamación y, en algunos casos, la aparición de ampollas. En personas especialmente sensibles, como niños pequeños o personas con problemas respiratorios y cardíacos, la reacción puede ser más grave y requerir atención médica.

Graban a un león marino a 50 km de la playa más cercana

Causas de su aparición en las costas españolas

El ‘dragón azul’ habita en aguas abiertas de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, donde normalmente permanece alejado de la costa. Sin embargo, las corrientes marinas y los vientos pueden arrastrarlo hacia zonas litorales. En los últimos años, dos factores han facilitado su llegada a las playas españolas:

El primero es el aumento de la temperatura del agua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado incrementos de hasta seis grados por encima de lo normal en los veranos recientes, lo que convierte al mar Mediterráneo en un entorno más favorable para especies propias de regiones tropicales, como el ‘dragón azul’.

El segundo es la proliferación de la carabela portuguesa. Este organismo gelatinoso, que también aparece con más frecuencia en las costas españolas, es la principal fuente de alimento del ‘dragón azul’. A mayor número de carabelas, más posibilidades de que el ‘Glaucus atlanticus’ se acerque en su búsqueda. Así, ambos fenómenos se retroalimentan: el calentamiento del agua atrae a la carabela portuguesa y, con ella, llega el ‘dragón azul’, creando una cadena de presencia cada vez más visible en el litoral.

Precauciones y medidas a seguir

Aunque el ‘dragón azul’ no es agresivo y no tiene interés en atacar a los humanos, su peligrosidad surge cuando alguien lo toca, lo manipula o lo pisa sin darse cuenta. En ese momento, libera las células urticantes acumuladas en sus apéndices, lo que provoca una reacción en la piel. En caso de contacto, se recomienda:

  • No tocar el ejemplar, ni siquiera con guantes.
  • Lavar la zona afectada con agua salada. El agua dulce puede provocar que la situación empeore.
  • Retirar con pinzas cualquier resto adherido a la piel.
  • Aplicar paños fríos.
  • Evitar el agua dulce, el hielo o el frotamiento, ya que pueden empeorar la reacción.

Si los síntomas persisten o empeoran, se debe acudir a un centro sanitario.

Las autoridades locales han activado protocolos de seguridad, incluyendo la prohibición temporal del baño y la vigilancia preventiva para descartar la presencia de más ejemplares. Se recomienda a los bañistas que mantengan la precaución y sigan las indicaciones de los socorristas y autoridades.

Temas Relacionados

Animales MarinosCosta EspanolaInvasionVenenoPlayasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Solo necesitas una cosa para quitar las manchas amarillas del váter, según una experta: “Mirad qué fácil sale”

Un adecuado programa de limpieza disminuye la presencia de malos olores, limita la proliferación de bacterias y amplía la vida útil del sanitario

Solo necesitas una cosa para

Javier Cid, el periodista que falleció a los 46 años: su otra faceta profesional y su vida fuera de los medios de comunicación

El comunicador dedicó gran parte de su vida a su pasión por el periodismo, siendo una destacada figura de ‘El Mundo’

Javier Cid, el periodista que

La díficil situación que atraviesan Makoke y Gonzalo Fernández: “Os aseguro que cualquiera hubierais cancelado la boda”

Una amiga de la colaboradora de televisión, Marta López, ha hablado de la complicada situación que vive la pareja tras posponer su enlace en ‘TardeAR’

La díficil situación que atraviesan

Una limpiadora es dada de baja de su trabajo porque pide la jubilación anticipada, pero pide volver cuando la Seguridad Social se la deniega: la Justicia obliga a contratarla

El tribunal reconoce que la decisión de la trabajadora dependía por completo de la aprobación de la prestación; al no producirse ese reconocimiento, la negativa de la empresa a reincorporarla equivale plenamente a un despido

Una limpiadora es dada de

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 23 agosto

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los números
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una limpiadora es dada de

Una limpiadora es dada de baja de su trabajo porque pide la jubilación anticipada, pero pide volver cuando la Seguridad Social se la deniega: la Justicia obliga a contratarla

Cuatro años de prisión para dos hermanos por estafa: aprovecharon el deterioro de salud de su padre para apropiarse de su herencia

La irrupción de los drones en la lucha contra los incendios forestales: la actuación nocturna y la capacidad de transporte marcarán su futuro

Evolución favorable en CyL, pese a que aún siguen 7 incendios en nivel 2, uno de grado 1 y diez activos

Detenidos un padre y un hijo por desplegar en su balcón una bandera nacional con el logo de las SS

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 23 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Los profesionales que se sienten ‘sobrepagados’ sufren problemas de salud mental: “Cobro demasiado para lo que trabajo”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 hoy viernes 22 de agosto 2025

DEPORTES

Juanfran de la Cruz, autor

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero