Comprar pisos de bancos, una alternativa para quienes buscan vivienda con financiación flexible y precios ajustados

Los pisos provenientes de bancos se presentan como una opción con características propias que conviene conocer a fondo antes de iniciar cualquier trámite. (Freepik)

Comprar una vivienda procedente de una entidad financiera se ha convertido en una alternativa posible para quienes buscan adquirir una propiedad con mejores condiciones. Y es que las viviendas de bancos ofrecen precios competitivos y la posibilidad de una financiación más flexible en comparación con otras opciones del mercado inmobiliario.

Según Idealista, los pisos provenientes de bancos se presentan como una opción con características propias que conviene conocer a fondo antes de iniciar cualquier trámite. El proceso de adquisición presenta particularidades respecto a la compraventa convencional, sobre todo en lo relativo a la evaluación de la solvencia del comprador y el tipo de financiación que se ofrece. Los bancos y las entidades financieras pueden evaluar la capacidad financiera del interesado incluso antes de reservar la vivienda, lo que significa que esta información resulta clave para quienes desean planificar el proceso y evitar contratiempos.

Opciones de búsqueda y vías para encontrar pisos de bancos

El acceso a pisos de bancos puede realizarse a través de varias plataformas. Las principales entidades financieras mantienen portales online dedicados exclusivamente a vivienda adjudicada. En estos sitios, los usuarios filtran búsquedas según ubicación, precio o características del inmueble, acceden a galerías fotográficas y, en ocasiones, visitan la propiedad de manera virtual.

Además de los portales propios de los bancos, existen webs especializadas que agrupan anuncios de distintos bancos y permiten organizar la información por zonas geográficas, precio o entidad. Otras vías incluyen las subastas oficiales, como el portal del Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se publican viviendas embargadas por entidades financieras, constituyendo una fuente adicional para localizar este tipo de ofertas.

El proceso de conocer el estado real del piso resulta fundamental antes de tomar una decisión. Aunque la visualización online ofrece una primera aproximación, lo más recomendable es concertar una visita presencial, verificar el estado de conservación, detectar la necesidad de posibles reformas y confirmar si la vivienda ha permanecido cerrada durante un tiempo prolongado.

El proceso de compra y las condiciones de financiación

Comprar un inmueble procedente de un banco implica cumplir ciertos requisitos documentales y financieros. La presentación de un documento de identidad válido —como DNI o pasaporte— y la acreditación de la procedencia lícita de los fondos figuran entre las exigencias más habituales.

La compraventa de viviendas se disparó en junio un 17,9% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 59.021 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (Fuente: INE / Europa Press).

La financiación ofrecida por las propias entidades puede llegar en ocasiones hasta el 100% del precio de la vivienda, facilitando la operación especialmente para perfiles que no cuentan con un ahorro elevado. Sin embargo, habitualmente se requiere disponer del 10% al 15% del valor para hacer frente a los gastos derivados de la compraventa, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), la notaría, el registro o la tasación del inmueble.

El precio de estas viviendas no es siempre cerrado. Existe la posibilidad de negociar el importe final, especialmente en casos de propiedades con mayor antigüedad en la cartera de la entidad, necesidad de reformas o baja demanda. El margen de descuento depende de factores como la ubicación, el estado de conservación del piso, su grado de ocupación o el hecho de contratar la hipoteca con la misma entidad vendedora.

Ventajas, riesgos y consideraciones locales

Entre los principales beneficios de esta modalidad destacan el acceso a viviendas con precios por debajo de la media vigente en determinadas zonas, condiciones de pago flexibles y menor competencia en el proceso de compra. Además, en provincias como Burgos, Terrassa o Granada, la presencia de pisos baratos procedentes de bancos es mayor. En grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia la demanda es alta y provoca que estas oportunidades se cierren con rapidez, aunque aún persisten ofertas en barrios como Vallecas o áreas periféricas.

Pero, también hay que tener en cuenta que, pese a las ventajas, existen ciertos riesgos asociados. Al comprar una vivienda embargada es posible encontrar inmuebles dañados, con cargas previas o incluso casos de ocupación ilegal. Por este motivo, la recomendación es realizar comprobaciones exhaustivas tanto físicas como documentales antes de formalizar la adquisición.