España

Un hombre incendia el mostrador de facturación del aeropuerto de Milán: el martes había sido denunciado por romper el escaparate de una tienda con un martillo

El incendio en el Terminal 1 de Malpensa obligó a evacuar la zona de salidas, aunque no se registraron heridos y la actividad aérea continuó con normalidad

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Imágenes difundidas en redes sociales
Imágenes difundidas en redes sociales del momento del incendio y de pasajeros reduciendo al autor (@FantomasRitorna / X)

El aeropuerto de Malpensa, en Milán, vivió la mañana de este miércoles momentos de tensión después de que un hombre de 28 años arrojara líquido inflamable sobre un mostrador de facturación y provocara un incendio en plena zona de salidas del Terminal 1. El suceso se registró poco antes de las 11:00 horas y obligó a una rápida intervención de las fuerzas de seguridad y de los bomberos.

El autor, que no contaba con tarjeta de embarque ni era pasajero, fue reducido y detenido por agentes de la Policía de Fronteras (Polaria) junto a personal de seguridad del aeropuerto. Armado también con un martillo, llegó a golpear la estructura del mostrador número 13 antes de ser neutralizado.

Evacuación preventiva y fuego sofocado

Las primeras llamadas al número único de emergencias alertaban de una persona en estado de gran agitación y de ruidos similares a disparos. Minutos después, se confirmó que se trataba de un incendio provocado en la zona de check-in.

Los bomberos del destacamento aeroportuario lograron sofocar las llamas en cuestión de minutos. La presencia de humo obligó, sin embargo, a evacuar preventivamente la propia Terminal 1. “La evacuación fue necesaria por motivos de seguridad”, informó el mando provincial de bomberos, que destacó que no se produjeron heridos.

La actividad del aeropuerto continuó con normalidad una vez controlada la situación. No se registraron retrasos significativos en el tráfico aéreo.

Imágenes difundidas en redes sociales
Imágenes difundidas en redes sociales del momento del incendio (@FantomasRitorna / X)

Varios testigos grabaron el momento del incendio y la intervención de los equipos de emergencia. Los vídeos se difundieron con rapidez en redes sociales, donde algunos usuarios describieron la escena como “una auténtica locura”.

Pendiente de comparecer ante el juez

El detenido es un ciudadano originario de Mali, residente en Milán y con un permiso de protección internacional subsidiaria válido hasta 2027. Carece de antecedentes penales en Italia. Sin embargo, en las horas previas al ataque ya había protagonizado otro episodio violento en la capital lombarda.

El martes, apenas un día antes del incendio, fue denunciado por los carabinieri tras romper los escaparates de una tienda en Milán con un martillo. Tras su detención, fue trasladado al hospital Niguarda para un examen médico, aunque abandonó el centro sanitario por su cuenta. No está claro cómo llegó hasta Malpensa posteriormente.

El hombre se encuentra en dependencias policiales de Varese, donde permanecerá hasta la celebración de la vista de convalidación de su arresto, prevista para este jueves en el tribunal de Busto Arsizio. Entonces podrá responder a las preguntas del juez y tratar de justificar su actuación.

De momento, se enfrenta a cargos por deterioro agravado y podría ser acusado de otros delitos relacionados con el incendio. Los investigadores intentan esclarecer las motivaciones que le llevaron a actuar de esa manera.

Temas Relacionados

AvionesAeropuertosItaliaIncendiosIncendios EspañaFuegoVuelos EspañaPolicía EspañaSucesosSucesos EspañaCriminalidad y sucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estas son las mejores vitaminas y minerales para tener más energía, según Harvard

Esta falta de energía se puede deber a diferentes factores, por lo que es importante seguir las recomendaciones de los expertos

Estas son las mejores vitaminas

Labubu: el juguete del verano que deja a su dueño más de 500 millones en ganancias y tiene solo una tienda en España

El fundador de la empresa distribuidora espera alcanzar “fácilmente” los 3.580 millones de euros en 2025

Labubu: el juguete del verano

Las aeronaves que la UE ha enviado a España contra los incendios: de los aviones de Canadair a los equipos de bomberos

Siete países han apoyado a España en la lucha contra el fuego

Las aeronaves que la UE

Un estudio revela que los perros tienen una gran inteligencia emocional: se parecen más a los humanos de lo que crees

Los datos revelan que los perros muestran respuestas cerebrales muy desarrolladas ante ciertos estímulos

Un estudio revela que los

Froilán disfruta del festival de electrónica Aquasella: cuatro días de fiesta y after hasta las 5 de la tarde

El hijo mayor de la infanta Elena intentó pasar desapercibido en uno de los templos de la música electrónica en España

Froilán disfruta del festival de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las aeronaves que la UE

Las aeronaves que la UE ha enviado a España contra los incendios: de los aviones de Canadair a los equipos de bomberos

Las recomendaciones de la Policía si vas a ir a la playa en agosto: “Nunca subestimes el mar”

Vandalizan una heladería argentina en Barcelona después de un boicot por no atender en catalán: “Este local es nuestro enemigo”

Margarita Robles asegura que España cumplirá su compromiso con la OTAN: no se invertirá en los cazas F-35 y sí en submarinos y buques para la Armada

Un profesor de educación física con trastornos mentales consigue la jubilación por incapacidad permanente tras la negativa de la Junta de Castilla y León

ECONOMÍA

Labubu: el juguete del verano

Labubu: el juguete del verano que deja a su dueño más de 500 millones en ganancias y tiene solo una tienda en España

“Las vacaciones no se pagan, se disfrutan”: esta es la advertencia de un abogado ante la actitud de varias empresas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 agosto

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una pareja pierde 22.000 euros de sus ahorros por la quiebra de su empresa y años más tarde la vende por 21 millones: “Los mejores aprenden a amar el sufrimiento”

DEPORTES

Juan Cruz podría utilizar como

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés

La futbolista Skye Stout sufre burlas por su acné el mismo día que firma su primer contrato profesional

Topuria tiene un nuevo pretendiente para luchar por el título de peso ligero de la UFC: “Vengo a matarlos a todos”

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”