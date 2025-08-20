Un hombre incendia el mostrador de facturación del aeropuerto de Milán: el martes había sido denunciado por romper el escaparate de una tienda con un martillo

Imágenes difundidas en redes sociales del momento del incendio y de pasajeros reduciendo al autor (@FantomasRitorna / X)

El aeropuerto de Malpensa, en Milán, vivió la mañana de este miércoles momentos de tensión después de que un hombre de 28 años arrojara líquido inflamable sobre un mostrador de facturación y provocara un incendio en plena zona de salidas del Terminal 1. El suceso se registró poco antes de las 11:00 horas y obligó a una rápida intervención de las fuerzas de seguridad y de los bomberos.

El autor, que no contaba con tarjeta de embarque ni era pasajero, fue reducido y detenido por agentes de la Policía de Fronteras (Polaria) junto a personal de seguridad del aeropuerto. Armado también con un martillo, llegó a golpear la estructura del mostrador número 13 antes de ser neutralizado.

Evacuación preventiva y fuego sofocado

Las primeras llamadas al número único de emergencias alertaban de una persona en estado de gran agitación y de ruidos similares a disparos. Minutos después, se confirmó que se trataba de un incendio provocado en la zona de check-in.

Los bomberos del destacamento aeroportuario lograron sofocar las llamas en cuestión de minutos. La presencia de humo obligó, sin embargo, a evacuar preventivamente la propia Terminal 1. “La evacuación fue necesaria por motivos de seguridad”, informó el mando provincial de bomberos, que destacó que no se produjeron heridos.

La actividad del aeropuerto continuó con normalidad una vez controlada la situación. No se registraron retrasos significativos en el tráfico aéreo.

Imágenes difundidas en redes sociales del momento del incendio (@FantomasRitorna / X)

Varios testigos grabaron el momento del incendio y la intervención de los equipos de emergencia. Los vídeos se difundieron con rapidez en redes sociales, donde algunos usuarios describieron la escena como “una auténtica locura”.

Pendiente de comparecer ante el juez

El detenido es un ciudadano originario de Mali, residente en Milán y con un permiso de protección internacional subsidiaria válido hasta 2027. Carece de antecedentes penales en Italia. Sin embargo, en las horas previas al ataque ya había protagonizado otro episodio violento en la capital lombarda.

El martes, apenas un día antes del incendio, fue denunciado por los carabinieri tras romper los escaparates de una tienda en Milán con un martillo. Tras su detención, fue trasladado al hospital Niguarda para un examen médico, aunque abandonó el centro sanitario por su cuenta. No está claro cómo llegó hasta Malpensa posteriormente.

El hombre se encuentra en dependencias policiales de Varese, donde permanecerá hasta la celebración de la vista de convalidación de su arresto, prevista para este jueves en el tribunal de Busto Arsizio. Entonces podrá responder a las preguntas del juez y tratar de justificar su actuación.

De momento, se enfrenta a cargos por deterioro agravado y podría ser acusado de otros delitos relacionados con el incendio. Los investigadores intentan esclarecer las motivaciones que le llevaron a actuar de esa manera.