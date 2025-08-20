Las 10 películas más populares de Netflix España para disfrutar esta noche

Ante un inminente desalojo en una ciudad que su familia ya no puede costear, una mujer se lanza a una desesperada y peligrosa búsqueda nocturna para reunir 25 000 dólares. (Netflix)

La noche siempre llega es una película estadounidense de suspenso y drama criminal estrenada en Netflix el 15 de agosto de 2025 y que actualmente lidera la lista de películas más vistas en la plataforma.

Dirigida por Benjamin Caron y basada en la novela homónima de Willy Vlautin publicada en 2021, la cinta cuenta con un guion adaptado por Sarah Conradt y está protagonizada por Vanessa Kirby, quien también es productora.

Esta película combina un drama social realista con elementos de thriller urbano, explorando temas como la supervivencia, el sacrificio, la desigualdad y el heroísmo silencioso. Portland se presenta como un personaje más, con un contraste entre sus barrios gentrificados y las zonas marginales, reflejando la crisis personal de Lynette.

El listado de las películas más populares de Netflix España

1. El espía inglés

(Lionshate)

Durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, el ingeniero Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) se infiltra como espía en el MI6, servicio de inteligencia británico. Cuando la crisis de los misiles cubanos promete inclinar la balanza a favor del país soviético, Wynne comenzará a trabajar con la CIA para filtrar información sobre el plan que tienen en marcha los rusos y así evitar una catástrofe.

2. La noche siempre llega (Night Always Comes)

Una mujer que se enfrenta al desahucio en una ciudad que su familia ya no puede permitirse inicia una desesperada búsqueda durante toda la noche para reunir 25 000 dólares.

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio. Crédito: Netflix Latinoamérica

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

4. Furiosa: De la saga Mad Max

Furiosa: de la saga Mad Max | Imagen cortesía de Warner Bros. Discovery

En un mundo postapocalíptico donde todo ha perdido su valor, los pocos supervivientes se guían por la ley del más fuerte. Sin aprecio por la vida, lo único que despierta un brutal interés es la gasolina, sinónimo de poder y objetivo de bandas armadas hasta los dientes y sin escrúpulos. En este contexto conoceremos la historia de la arrebatadoramente despiadada, salvaje y joven Furiosa, quien cae en manos de una horda de motoristas y debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa. Precuela de ‘Mad Max: Furia en la carretera’ (2015).

5. Mi año en Oxford (My Oxford Year)

Una estadounidense con sed de éxito (Sofia Carson) está lista para ir a la Universidad de Oxford y cumplir su sueño de la infancia. Todo va como lo imaginaba hasta que conoce a alguien brillante y encantador (Corey Mylchreest)..., y sus vidas cambian para siempre. (Crédito: Netflix)

Mientras cumple su sueño de estudiar en Oxford, una ambiciosa estadounidense se enamora de un encantador británico que esconde un secreto capaz de poner su vida patas arriba.

6. What a Girl Wants

Daphne es una adolescente que viaja de Nueva York a Londres para ver a su padre, un político que pertenece a la aristocracia y que va a casarse con una mujer desagradable. Daphne se propone que sus padres vuelvan a estar juntos de nuevo.

7. Mamá o papá

Flora y Víctor son los padres que todo niño querría tener: modernos, divertidos y cariñosos. Sin embargo, todo se tuerce el día que deciden divorciarse y aparece la oportunidad laboral con la que llevan soñando toda la vida. Solo hay un problema: la custodia. Ninguno está dispuesto a ceder. Así que, por orden de la jueza, los niños tendrán que decidir con quién se quedan: con mamá, o con papá. A partir de este momento, los padres modélicos se declaran la guerra y no habrá tregua. Ambos harán todo lo posible por no obtener la custodia de sus hijos.

8. La huella del mal

Imagen de 'La huella del mal'

Durante la visita guiada de un colegio al Centro de Arqueología Experimental (CAREX), unos chavales encuentran el cuerpo de una joven en el lugar donde debería estar la réplica de un enterramiento neandertal. La joven es Eva Santos, una chica del pueblo cercano de Atapuerca y está muerta. Su cuerpo está desnudo y colocado en posición fetal. Un espeluznante crimen ritual que recuerda a otro ocurrido hace seis años en la misma zona. ¿Habrá regresado el “asesino del yacimiento”, que consiguió escapar hace seis años?

9. Ninja Assassin

Raizo (Rain) es un niño de la calle al que el Clan Ozunu transforma en una máquina programada para matar; pero, cuando el Clan asesina a uno de sus amigos, Raizo desaparece y prepara su venganza. En Berlín, la agente de Europol Mika Coretti (Naomie Harris) ha encontrado una pista que demuestra que los responsables de algunos asesinatos políticos son asesinos del Lejano Oriente. Cuando el Clan se entera ordena su muerte, pero Raizo consigue salvarla, aunque en adelante el Clan no descansará hasta que ambos sean eliminados. (FILMAFFINITY)

10. Taxi

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.