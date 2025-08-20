España

Así empezó la relación entre Sofía Suescun y Juan Faro: quién dio el primer paso y la postura de él ante los rumores

La influencer y su novio, Kiko Jiménez, continúan ‘encerrados’ en su casa a la espera de que amaine la tormenta mediática

Alba García

Por Alba García

Guardar
Sofía Suescun y Juan Faro
Sofía Suescun y Juan Faro en un fotomontaje. (Instagram)

Ha pasado más de una semana desde que Sofía Suescun saltara al foco público por su supuesta relación con Juan Faro, el influencer con el que habría mantenido varias citas a espaldas de su novio, Kiko Jiménez. En el tiempo que ha pasado desde entonces, de los tres protagonistas, solo se ha pronunciado el expolicía, quien ha negado tener interés mediático en que la historia sea conocida. La pareja, de momento, ha optado por guardar silencio y continúa recluida en la vivienda de la influencer, situada al norte de la Comunidad de Madrid.

Pese a ello siguen siendo tres de los personajes que mayor interés despiertan en este momento, de ahí que Lecturas haya vuelto a dedicar a Suescun un hueco en su portada. Este miércoles, 20 de agosto, la publicación desvela nueva información sobre este supuesto affaire. Al parecer, Sofía y Kiko empezaron a tener seguir a Juan en sus redes sociales el pasado mes de marzo, cuando él salió de prisión. Al poco Sofía dio un paso al frente y le mandó un mensaje.

Estas citas habrían tenido lugar, según Lecturas, cuando Kiko estaba trabajando en Fiesta, programa de Telecinco en el que colabora y que se emite los viernes de 22 a 2h., aproximadamente. Si bien Suescun no se ha pronunciado, la revista afirma que ella estaba “tan prendada de él” que llegó a tener dudas de su relación con Kiko. Y cuando Juan fue consciente de que se iba a hacer público la bloqueó de sus redes.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun
Kiko Jiménez y Sofía Suescun posan en el photocall del opening party del Lola Lolita Land. (Óscar Ortiz - Europa Press)

Kiko y Sofía, refugiados de la tormenta en su casa de Madrid. Se trata de su refugio, donde ambos están cómodos y tranquilos y donde esperan que todo pase, o al menos se tranquilice. Si bien el mutismo es absoluto en lo que se refiere a la polémica con Juan Faro, la influencer no ha dejado de trabajar y continúa realizando publicaciones como si nada.

Seguro que también sigue disfrutando de su hogar, un lujoso chalet con piscina, gimnasio y jardín creado a su gusto. Esta vivienda cuenta con una superficie de 250 m² y se distribuye en una sola planta. Está construida en un terreno de 1.100 m², cuenta además con un salón con amplios ventanales y una cocina completamente equipada de la que presume en sus recetas. Un hogar por el que la joven ha trabajado incansablemente y que, a día de hoy, es la casa de sus sueños.

Juan Faro, ajeno a todo, disfruta del verano

Juan Faro en una imagen
Juan Faro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @juanfaro_pro)

Juan Faro si que ha respondido a los medios sobre su relación con Sofía Suescun, atendiendo de forma amable a las preguntas de los periodistas acerca de su vínculo con la ex de Supervivientes. Pero eso no significa que haya desvelado detalles de lo que pasó.

Cuando se le pregunta sobre la relación, el gallego insiste en que “ni afirma ni desmiente”, y recalca que no le gusta mentir ni perjudicar a nadie. Además, asegura que hace tiempo que no mantiene contacto con la influencer, lo que da a entender que sí que lo tuvieron en el pasado.

Y cuando le insisten, su respuesta es tirar de ironía y decir que “el amor de su vida es su madre”, mientras que esta, ante las cámaras, no duda en definir a su hijo como “muy mujeriego”.

Temas Relacionados

Sofía SuescunGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Un abogado afirma que el motivo de tu despido “casi siempre es falso”: “Es algo que veo todos los días”

Un especialista en derecho laboral advierte que la mayoría de las cartas de extinción de contrato no reflejan la realidad y recomienda a los empleados informarse sobre las vías de reclamación

Un abogado afirma que el

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 20 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores

España se despide del calor extremo: bajan las temperaturas y llegan tormentas al este del país

La Aemet activa las alertas por lluvias y tormentas en el este del país y en Málaga por temperaturas de hasta 36 grados

España se despide del calor

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex

Una empresa de correos bloquea temporalmente los paquetes a EEUU por los aranceles de Trump: “Hasta que no haya claridad, no podemos correr el riesgo”

Los paquetes cuyo valor no superaba los 800 dólares estaban exentos de impuestos, pero a partir del 29 de agosto, todos los envíos, sin excepción, estarán sujetos a gravámenes y tarifas adicionales

Una empresa de correos bloquea
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene en

La Policía Nacional detiene en Ibiza a tres “importantes miembros” de la ´Ndrangheta, mafia calabresa con más de 150 años de existencia

Una doctora explica uno de los principales motivos por los que te cuesta dormir: “Tu cuerpo piensa que sigue siendo de día”

El Supremo obliga al Ayuntamiento de Madrid a cambiar al turno de mañana a una trabajadora madre de un menor tras haber ignorado su petición

Así es el ‘DNI Expréss’, el sistema que ha sido galardonado con el premio a la Innovación en la Gestión Pública

Una pelea vecinal por 7 metros cuadrados acaba en los tribunales: una peluquería tendrá que ceder parte de su espacio para construir un ascensor en el edificio

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 20 agosto

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una empresa instaura la jornada laboral de cuatro días y descubre que un trabajador tiene otro empleo en su horario: “Lo despedí al día siguiente”

El fabricante de las famosas navajas suizas Victorinox plantea trasladar parte de su producción a Estados Unidos por los aranceles del 39%

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 20 de agosto

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”