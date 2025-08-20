Así empezó la relación entre Sofía Suescun y Juan Faro: quién dio el primer paso y la postura de él ante los rumores

Sofía Suescun y Juan Faro en un fotomontaje. (Instagram)

Ha pasado más de una semana desde que Sofía Suescun saltara al foco público por su supuesta relación con Juan Faro, el influencer con el que habría mantenido varias citas a espaldas de su novio, Kiko Jiménez. En el tiempo que ha pasado desde entonces, de los tres protagonistas, solo se ha pronunciado el expolicía, quien ha negado tener interés mediático en que la historia sea conocida. La pareja, de momento, ha optado por guardar silencio y continúa recluida en la vivienda de la influencer, situada al norte de la Comunidad de Madrid.

Pese a ello siguen siendo tres de los personajes que mayor interés despiertan en este momento, de ahí que Lecturas haya vuelto a dedicar a Suescun un hueco en su portada. Este miércoles, 20 de agosto, la publicación desvela nueva información sobre este supuesto affaire. Al parecer, Sofía y Kiko empezaron a tener seguir a Juan en sus redes sociales el pasado mes de marzo, cuando él salió de prisión. Al poco Sofía dio un paso al frente y le mandó un mensaje.

Estas citas habrían tenido lugar, según Lecturas, cuando Kiko estaba trabajando en Fiesta, programa de Telecinco en el que colabora y que se emite los viernes de 22 a 2h., aproximadamente. Si bien Suescun no se ha pronunciado, la revista afirma que ella estaba “tan prendada de él” que llegó a tener dudas de su relación con Kiko. Y cuando Juan fue consciente de que se iba a hacer público la bloqueó de sus redes.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun posan en el photocall del opening party del Lola Lolita Land. (Óscar Ortiz - Europa Press)

Kiko y Sofía, refugiados de la tormenta en su casa de Madrid. Se trata de su refugio, donde ambos están cómodos y tranquilos y donde esperan que todo pase, o al menos se tranquilice. Si bien el mutismo es absoluto en lo que se refiere a la polémica con Juan Faro, la influencer no ha dejado de trabajar y continúa realizando publicaciones como si nada.

Seguro que también sigue disfrutando de su hogar, un lujoso chalet con piscina, gimnasio y jardín creado a su gusto. Esta vivienda cuenta con una superficie de 250 m² y se distribuye en una sola planta. Está construida en un terreno de 1.100 m², cuenta además con un salón con amplios ventanales y una cocina completamente equipada de la que presume en sus recetas. Un hogar por el que la joven ha trabajado incansablemente y que, a día de hoy, es la casa de sus sueños.

Juan Faro, ajeno a todo, disfruta del verano

Juan Faro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @juanfaro_pro)

Juan Faro si que ha respondido a los medios sobre su relación con Sofía Suescun, atendiendo de forma amable a las preguntas de los periodistas acerca de su vínculo con la ex de Supervivientes. Pero eso no significa que haya desvelado detalles de lo que pasó.

Cuando se le pregunta sobre la relación, el gallego insiste en que “ni afirma ni desmiente”, y recalca que no le gusta mentir ni perjudicar a nadie. Además, asegura que hace tiempo que no mantiene contacto con la influencer, lo que da a entender que sí que lo tuvieron en el pasado.

Y cuando le insisten, su respuesta es tirar de ironía y decir que “el amor de su vida es su madre”, mientras que esta, ante las cámaras, no duda en definir a su hijo como “muy mujeriego”.