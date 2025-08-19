España

De las risas a la preocupación: así fue el caso de la perrita que se subió sola a un autobús

Athena viajó sola en un autobús de Sídney hasta ser localizada por un refugio y reunida con sus dueños

Clara Arias

Por Clara Arias

La perrita Athena en el autobús (Sydney Dogs and Cats / Facebook)

El pasado 5 de agosto, los pasajeros de un autobús en Sídney (Australia) vivieron una escena insólita y tierna a la vez. Entre los viajeros habituales, una perrita llamada Athena se encontraba sentada en uno de los asientos, comportándose como cualquier otro pasajero. La estampa despertó sonrisas y comentarios, aunque pronto los presentes descubrieron que la historia iba mucho más allá de la anécdota.

La perra, que se había subido sola al vehículo, no encontraba el camino de regreso a casa. No llevaba collar que permitiera identificarla y, en realidad, había emprendido un viaje improvisado que movilizó tanto a los viajeros como a los servicios locales de rescate animal.

Una viajera inesperada

En los autobuses de Sídney, la normativa permite que los perros viajen a bordo, pero no pueden ocupar los asientos. Por ello, en un primer momento, nadie sospechó que Athena viajaba sin dueño. Fue al cabo de unos minutos cuando los pasajeros empezaron a preguntar a quién pertenecía. Al no obtener respuesta, comprendieron que la perrita estaba sola.

La sorpresa se convirtió en preocupación. Algunos de los pasajeros decidieron ayudarla y, tras recorrer unos cuantos tramos del trayecto, se bajaron con ella para ponerla en manos seguras. Finalmente, agentes locales se hicieron cargo de la situación y trasladaron al animal a un refugio.

El lugar elegido fue Sydney Dogs and Cats, un centro que acoge animales abandonados o perdidos. Allí, Athena fue atendida y calmada tras la confusión del viaje. Además, se inició de inmediato una investigación para tratar de localizar a su familia.

La perrita Athena (Sydney Dogs and Cats / Facebook)

El poder de la movilización ciudadana

La primera pista que permitió mantener la esperanza de un reencuentro fue la vestimenta de la perrita. Athena llevaba puesta una chaqueta, lo que confirmaba que tenía dueño y que hasta hacía poco había estado bajo cuidado humano. Al examinarla con un escáner, los responsables del refugio encontraron un microchip. Sin embargo, las coordenadas registradas resultaron estar desactualizadas.

Ante esta dificultad, entraron en juego las redes sociales y los medios locales. Portales como news.com difundieron su fotografía y su historia, que rápidamente empezaron a circular de manera masiva entre internautas y asociaciones. El objetivo era claro: que la noticia llegara a los verdaderos dueños de Athena.

El esfuerzo colectivo no tardó en dar frutos. Apenas dos días después, el 7 de agosto, los responsables del refugio lograron contactar con la familia de la perrita. Las coordenadas ya no estaban vigentes, pero gracias a la difusión mediática fue posible tender un puente entre el animal y sus propietarios. Finalmente, se organizaron las esperadas reuniones entre Athena y su familia, que pusieron fin a un episodio que había despertado ternura y solidaridad entre la ciudadanía.

Una historia que dejó huella

El viaje de Athena, aunque breve y accidental, dejó una huella imborrable en quienes compartieron autobús con ella aquel 5 de agosto. La imagen de la perrita sentada en el asiento, tranquila y serena, hizo sonreír a muchos pasajeros y convirtió una jornada rutinaria en una experiencia difícil de olvidar.

Noticias del día 19 de agosto del 2025.

Más allá de la anécdota, la historia recuerda la importancia de mantener actualizados los datos de los microchips de los animales de compañía, un detalle que puede marcar la diferencia en casos de pérdida o extravío. También refleja la capacidad de la comunidad, tanto presencial como digital, para unirse en torno a la protección y el cuidado de los animales.

Temas Relacionados

AnimalesPerrosViajesAustraliaAutobusesVehículosSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

