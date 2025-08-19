Cuándo se cobran las pensiones en agosto: CaixaBank, BBVA, Santander y otras entidades

Una mujer saca dinero en un cajero del Banco Santander en Madrid (Europa Press)

La anticipación en el pago de pensiones en este mes de agosto supone un alivio económico para millones de jubilados en España, quienes deben afrontar tradicionalmente mayores gastos durante el periodo estival. Como ya es habitual desde la pandemia, la mayoría de las entidades bancarias han decidido adelantar el abono de las prestaciones, consolidando una práctica que proporciona mayor liquidez a los hogares beneficiados y contribuye a que los pensionistas puedan llegar holgadamente a final de mes.

Fechas de ingreso según la entidad bancaria

El calendario para el pago de las pensiones en agosto de 2025 muestra variaciones en función de la entidad financiera:

Bankinter y Unicaja efectuarán el abono el 21 de agosto

Santander realizará la transferencia al día siguiente, el 22 de agosto

CaixaBank ha programado el ingreso para el 24 de agosto

El 25 de agosto será la fecha elegida para BBVA , Banco Sabadell , Abanca , ING , IberCaja y Laboral Kutxa

Únicamente PiBank aplazará el abono hasta el 1 de septiembre

A pesar de este calendario, es recomendable que cada beneficiario confirme la fecha exacta de ingreso con su entidad, ya que podrían producirse pequeños cambios por motivos internos o debido a festividades locales específicas.

Estar al corriente de esta información es importante durante los periodos vacacionales, en los que la planificación de pagos y gastos resulta fundamental para una adecuada gestión del presupuesto familiar.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Máximos históricos en gasto de pensiones

La presente campaña de pagos coincide con un nuevo récord en la cantidad destinada a pensiones contributivas por parte de la Seguridad Social. El incremento responde tanto a la llegada de nuevos pensionistas, en su mayoría pertenecientes a la generación del baby boom, como a los sucesivos aumentos en la cuantía de las prestaciones. Según los datos más recientes, la pensión media de jubilación en 2025 se sitúa en 1.506,5 euros mensuales, una cifra que representa una subida del 4% con respecto a 2024.

Este aumento no afecta únicamente a las pensiones de jubilación, sino que también repercute en otras prestaciones incluidas en el sistema, como las de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y aquellas en favor de familiares. El desembolso registrado el pasado mes de julio alcanzó los 13.588,8 millones de euros y la previsión es que en agosto la cifra siga aumentando, en parte por factores demográficos como el envejecimiento de la población y la baja natalidad, elementos que ponen a prueba la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones.

Retos futuros y ajustes en el sistema

El progresivo envejecimiento poblacional y la llegada masiva de nuevos jubilados continúan presionando la balanza entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Los expertos apuntan a la necesidad de mantener e incluso reforzar las reformas ya adoptadas, como la prolongación gradual de la edad legal de jubilación hasta los 67 años y la introducción de incentivos para quienes optan por retrasar voluntariamente la retirada del mercado laboral.

Analistas y organismos públicos subrayan la importancia de seguir revisando y adaptando las medidas para asegurar la estabilidad financiera del sistema y su capacidad de respuesta ante los nuevos desafíos demográficos.