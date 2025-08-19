España

Cuándo se cobran las pensiones en agosto: CaixaBank, BBVA, Santander y otras entidades

Los bancos anticipan el abono de prestaciones este mes, facilitando liquidez y permitiendo a los hogares españoles afrontar los gastos estivales con mayor holgura

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Una mujer saca dinero en
Una mujer saca dinero en un cajero del Banco Santander en Madrid (Europa Press)

La anticipación en el pago de pensiones en este mes de agosto supone un alivio económico para millones de jubilados en España, quienes deben afrontar tradicionalmente mayores gastos durante el periodo estival. Como ya es habitual desde la pandemia, la mayoría de las entidades bancarias han decidido adelantar el abono de las prestaciones, consolidando una práctica que proporciona mayor liquidez a los hogares beneficiados y contribuye a que los pensionistas puedan llegar holgadamente a final de mes.

Fechas de ingreso según la entidad bancaria

El calendario para el pago de las pensiones en agosto de 2025 muestra variaciones en función de la entidad financiera:

  • Bankinter y Unicaja efectuarán el abono el 21 de agosto
  • Santander realizará la transferencia al día siguiente, el 22 de agosto
  • CaixaBank ha programado el ingreso para el 24 de agosto
  • El 25 de agosto será la fecha elegida para BBVA, Banco Sabadell, Abanca, ING, IberCaja y Laboral Kutxa
  • Únicamente PiBank aplazará el abono hasta el 1 de septiembre

A pesar de este calendario, es recomendable que cada beneficiario confirme la fecha exacta de ingreso con su entidad, ya que podrían producirse pequeños cambios por motivos internos o debido a festividades locales específicas.

Estar al corriente de esta información es importante durante los periodos vacacionales, en los que la planificación de pagos y gastos resulta fundamental para una adecuada gestión del presupuesto familiar.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Máximos históricos en gasto de pensiones

La presente campaña de pagos coincide con un nuevo récord en la cantidad destinada a pensiones contributivas por parte de la Seguridad Social. El incremento responde tanto a la llegada de nuevos pensionistas, en su mayoría pertenecientes a la generación del baby boom, como a los sucesivos aumentos en la cuantía de las prestaciones. Según los datos más recientes, la pensión media de jubilación en 2025 se sitúa en 1.506,5 euros mensuales, una cifra que representa una subida del 4% con respecto a 2024.

Este aumento no afecta únicamente a las pensiones de jubilación, sino que también repercute en otras prestaciones incluidas en el sistema, como las de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y aquellas en favor de familiares. El desembolso registrado el pasado mes de julio alcanzó los 13.588,8 millones de euros y la previsión es que en agosto la cifra siga aumentando, en parte por factores demográficos como el envejecimiento de la población y la baja natalidad, elementos que ponen a prueba la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones.

Retos futuros y ajustes en el sistema

El progresivo envejecimiento poblacional y la llegada masiva de nuevos jubilados continúan presionando la balanza entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Los expertos apuntan a la necesidad de mantener e incluso reforzar las reformas ya adoptadas, como la prolongación gradual de la edad legal de jubilación hasta los 67 años y la introducción de incentivos para quienes optan por retrasar voluntariamente la retirada del mercado laboral.

Analistas y organismos públicos subrayan la importancia de seguir revisando y adaptando las medidas para asegurar la estabilidad financiera del sistema y su capacidad de respuesta ante los nuevos desafíos demográficos.

Temas Relacionados

PensionesSeguridad SocialEspañaJubilaciónBaby boomJubilados EspañaPensionistasVeranoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cristina Villanueva vuelve a RTVE tras 19 años en laSexta: sus proyectos en la cadena pública

La presentadora de televisión cuenta con dos proyectos profesionales en los que estará al mando

Cristina Villanueva vuelve a RTVE

Una psicóloga explica qué significa que tu pareja te pida tiempo: “Han conocido a alguien nuevo”

Según Congost, detrás de este tipo de pausas prevalece el interés personal. Probablemente haya una tercera persona y quiera comprobar lo que siente hacia ella

Una psicóloga explica qué significa

Un mecánico explica si las gasolineras low cost tienen buen combustible: “Ten mucho cuidado”

A través de un video de TikTok advierte de que la mala calidad del combustible puede comprometer la salud del vehículo

Un mecánico explica si las

Lo operan por cáncer de próstata pero está en el Caribe: un hospital emplea la realidad virtual para reducir el estrés de los pacientes

Una innovadora técnica en Turín combina cirugía mínimamente invasiva y experiencias inmersivas para mejorar el bienestar emocional de los pacientes

Lo operan por cáncer de

Muere una Miss Rusia después de atropellar a un alce: “Apareció de la nada y se lanzó al coche”

Se trata de Ksenia Alexandrova, modelo y primera finalista de Miss Rusia 2017. Falleció en un accidente automovilístico a los 30 años, tras atropellar a un alce en su regreso de Rzhev, Rusia

Muere una Miss Rusia después
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a una pareja por robar dos galgos de competición y amputarles los dedos pulgares de las patas delanteras

El PP mantiene que la gestión de los fuegos en manos del Gobierno “no cambia nada”: “Dejémonos de líos”

Dos prestatarios tendrán que pagar 41.000 euros de deuda hipotecaria a Ibercaja, aunque el contrato tenía cláusulas abusivas que fueron anuladas

Así es la nueva señal de la DGT: está en los semáforos y conlleva sanciones de 200 euros

Un mecánico explica la “norma obligatoria” para todos los conductores en verano: “Baja todas las ventanillas”

ECONOMÍA

Un trabajador logra que la

Un trabajador logra que la justicia responsabilice a Quirón de un accidente que derivó en incapacidad permanente total: 18.305 euros

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 19 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

La subida del alquiler asfixia también al pequeño comercio: casi la mitad de los autónomos destina hasta el 50% de sus ingresos a su local de trabajo

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Salvador Moreno, coordinador del primer

Salvador Moreno, coordinador del primer club de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: “Siempre estaba un paso por delante del resto”

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta