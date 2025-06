El futuro de Europa es la jubilación a los 70 años: “El aumento de esperanza de vida hay que pagarlo”

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

El futuro y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones es un debate que está a la orden del día, y no solo en España, sino en muchos otros países de Europa. Cuestiones como los cambios demográficos, las crisis económicas y la dificultad de encontrar un puesto de trabajo con un salario equiparable al coste de vida, hacen que hasta las generaciones más jóvenes se planteen si llegarán a tener pensiones de jubilación en algún momento. Por eso, empezaron a saltar las alarmas cuando Dinamarca anunció el pasado 22 de mayo que iba a empezar a elevar progresivamente la edad mínima para jubilarse, hasta los 70 años en 2040.

El país nórdico introduce así el umbral más alto del continente, ya que estudian la actualización de la edad legal de jubilación cada cinco años, equiparándolo al incremento de la esperanza de vida. Este modelo plantea una pregunta para el resto del continente: ¿está toda Europa destinada a equiparar la jubilación a las expectativas de longevidad de sus ciudadanos?

¿El futuro de Europa pasa por aumentar la edad de jubilación basándose en la esperanza de vida?. (Montaje Infobae España/Pexels/Canva)

“Los expertos dicen que caminamos en esa dirección, en la del aumento de la esperanza de vida, y eso, como sociedad, hay que poder pagarlo, sin dejar a otros colectivos más jóvenes sin el apoyo necesario para que desarrollen sus planes de vida”, nos explica Elisa Chuliá, investigadora de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), a Infobae España. Por esto, según nos explica, es importante revisar la edad de jubilación “a medida que aumenta la esperanza de vida” porque “son pensiones vitalicias” y esto provoca que “aumente el periodo durante el cual se percibe la pensión, aumentando también el gasto, como en piloto automático”.

En la última década, muchos países europeos han optado por retrasar la edad legal de jubilación, la mayoría ligando únicamente este umbral al tiempo de cotización o a reformas regulares, sin fijar un vínculo automático con la esperanza de vida. En España, por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación sigue un calendario progresivo, pero no está ligado a los años que viven los ciudadanos. Por el contrario, otros países como Portugal, Países Bajos o Finlandia, sí contemplan incrementos cíclicos que tienen en cuenta la longevidad, aunque con fórmulas y edades mínimas diferentes.

Seguridad Social española vs. danesa: “Todos nos estamos viendo afectados por el problema del envejecimiento de la población”

El sistema danés se compone de tres pilares: la pensión pública, que es básica y se fundamenta en cuántos años has vivido en Dinamarca; la pensión basada en las cotizaciones; y las pensiones privadas, que están muy extendidas porque la mayoría de las empresas te ofrecen planes de pensiones.

Sin embargo, a principios de los 2000, Dinamarca decidió revisar cada cinco años “la edad de jubilación para ajustarla a la evolución de la esperanza de vida, de tal manera que si esta aumentaba, también lo haría la edad de jubilación”, explica Chuliá, matizando que “no en una proporción igual, sino algo menor”.

Además, el objetivo no ha sido tanto el solucionar una complicación, sino el evitarla: “Esta reforma la han hecho porque entienden que, si ahora no tienen problemas, los van a tener, porque también se están viendo afectados por el envejecimiento de la población”, aclara la investigadora de Funcas. Y es que “los recursos del Estado se tienen que repartir” y “de lo que se trata es de distribuir bien esas prestaciones”, continúa diciendo la experta. En definitiva, los daneses lo que buscan es que “todas las generaciones tengan acceso a los servicios y a las prestaciones, para poder desarrollar un plan de vida”.

En esto está de acuerdo Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), quien afirma a Infobae España que estas medidas se llevan porque “para la Seguridad Social es la forma de equilibrar el sistema por un déficit que hay o que habrá, y sanear un poco el sistema”. No obstante, asegura que “esto perjudica a los de las rentas más bajas, porque al que tiene la renta máxima no le va a compensar demorarlo si ya va a tener el tope de la pensión”.

¿España tendrá pensiones? ¿Nos acabaremos jubilando a los 70?: “Dinamarca está abriendo un poco el camino de lo que va a ser el avance de los próximos años en Europa”

“Los siguientes seremos nosotros, que copiamos de los demás las partes que irían bien a España, y la edad será algo casi seguro”, sentencia Casares. Y añade: “De momento tenemos la edad de jubilación fijada en los 67 años para 2027, pero no preveo que dure mucho tiempo”.

Asimismo, la secretaria general de OCOPEN es optimista con el futuro de las pensiones, ya que “el sistema de reparto siempre va a existir, de una forma u otra”, y “mientras haya una persona que cotice, tú vas a tener pensión”. La parte negativa es que, lo más probable es que “serán menores, en proporción a tu sueldo”. “Vendrán inmigrantes y volveremos a retomar esto, pero ahora mismo no se puede garantizar cuánta pensión van a tener las generaciones jóvenes, es todo hipotético”, precisa Casares.

Ella también está de acuerdo en que “Dinamarca está abriendo un poco el camino de lo que va a ser el avance de los próximos años en Europa”, lo mismo que ha confirmado Chuliá, porque “es lo que le hemos prometido a Bruselas”. Y esto no es necesariamente malo para la economía ni va a impedir que los jóvenes entren en el mercado laboral, como muchos creen.

“La economía no es una tarta que se reparte, es más bien una tarta que va creciendo. Si produce más gente, tanto mayores como jóvenes, lo que vamos a tener es un aumento de la tarta. El trabajo de los mayores no expulsa el trabajo de los jóvenes, porque no hay una cantidad fija”, explica Elisa Chuliá, de Funcas. Y opina que el hecho de equiparar la jubilación a la esperanza de vida en España es algo que “habría que valorarlo y estudiarlo”.

En nuestro país, durante las negociaciones del Pacto de Toledo en 2018, se planteó esta opción. Fue una iniciativa promovida por el PDeCAT, coincidiendo con los primeros pasos del Gobierno de Pedro Sánchez, con el objetivo de dejar atrás la reforma de pensiones impulsada por el Partido Popular. Finalmente, esta fórmula fue reemplazada por la actualización automática de las pensiones en función del IPC, con el respaldo unánime del Parlamento.

Problemas del sistema de pensiones español: “Si no hay aumento de la natalidad, no puede sostenerse el sistema”

Bien es cierto que, en el caso de España, los problemas con el sistema de pensiones de la Seguridad Social ya han llegado. Por un lado, nos encontramos con una generación muy numerosa, los llamados Baby-boomers, que están a las puertas de jubilarse. Por otro, los índices de natalidad cada vez son más bajos.

“La gente que ahora se jubila y llega a los 65 años no acaba de nacer, lo de que sean muchos es una excusa, lo que ha cambiado de la pirámide es el número de cotizantes”, argumenta Isabel Casares, de OCOPEN. Y profundiza explicando que “si no hay aumento de la natalidad, no puede sostenerse el sistema”.

En su opinión, se debería incentivar a la gente a tener hijos, enfocándose en aquellos jóvenes que quieren, pero, por cuestiones económicas, no pueden: “Hay que llegar a acuerdos entre muchas partes, sindicatos, OCDE, políticos… y nadie quiere ceder”.