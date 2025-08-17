España

La Aemet anuncia un cambio de tiempo: España se despide del calor extremo tras una ola que ha dejado máximas de 44ºC y noches infernales

El lunes termina el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología por el episodio de temperaturas extraordinariamente altas que aún ponen en alerta a casi todo el país este domingo

Vista de la playa de Sa Mesquida, Menorca, a 15 de agosto de 2025.

España se prepara para un día más de temperaturas extremas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que este domingo se desarrolle de forma similar al sábado, un escenario que no da tregua ni consuelo. Durante la pasada jornada, según los datos del organismo público, 224 estaciones de la red registraron valores iguales o superiores a 40 grados. Pero es más, 64 estaciones superaron los 42 grados en Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, Comunidad de Madrid, Valencia y Murcia. Seis estaciones superaron los 44 grados encabezadas por Montoro en Córdoba con 44,7 grados, Carcaixent en Valencia con 44,3 grados y Fuentes de Andalucía en Sevilla con 44,2 grados.

La ola de calor tampoco deja descansar. Las temperaturas mínimas nocturnas han sido muy elevadas: se han registrado noches infernales -aquellas en las que el termómetro no baja de los 30 grados- en Osuna (Sevilla) en donde el termómetro no ha bajado de 30,7 grados y en Espolla en el Ampurdán de Girona con 30 grados. Las noches tórridas -con temperaturas superiores a 25 grados- se han extendido también por Andalucía, Extremadura, las mesetas centrales, la Región de Murcia, Valencia y Cataluña, así como en Baleares y Canarias.

El mapa de alertas se tiñe de rojo y naranja

Durante este domingo, y ante la espera de una jornada similar a la anterior, la Aemet ha activado las alertas en casi todo el país. En Andalucía, Aragón, Cataluña, La Región de Murcia, La Rioja, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana, el nivel máximo de aviso será rojo (peligro extraordinario). Además, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y País Vasco tendrán avisos naranja (peligro importante).

Fin de la ola de calor

La Aemet espera que el fin de la ola de calor llegue el lunes, no obstante, durante esta jornada ya habrá una bajada notable de las temperaturas. Las alertas por calor extremo se mantendrán en el este del país y calor afectará especialmente a la Comunidad Valenciana, pero en el noroeste de la península los termómetros bajarán gracias al paso de una vaguada que inestabilizará la atmósfera e iniciará el fin de este episodio con una masa de aire atlántica.

Habitantes y turistas notarán un descenso prácticamente generalizado. Aun así, se superarán los 35 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del noreste, así como en zonas de Baleares y Canarias, y se podrán llegar a los 40 grados en el valle del Guadalquivir. La Aemet tampoco descarta que el mercurio alcance los 40 grados en el bajo Ebro, así como en los interiores de Murcia y Valencia. El descanso también regresará a la noche con un descenso de las mínimas en la mitad noroeste, aunque no bajarán de 20 grados en la mitad sur peninsular. De hecho, durante esta jornada, en el Mediterráneo también podrán rodar los 25 grados.

La Aemet ha activado la alerta naranja y amarilla la península. Las temperautras extremas están de regreso

El martes, primer día fuera de la ola de calor, continuará el paso de la vaguada. Así, el descenso de las máximas será notable en el tercio este y en el Guadalquivir. Aun así, se superarán los 35 grados en el Guadalquivir, el sudeste y en otras zonas aisladas de la mitad sur, Canarias y Baleares. Todavía no se bajará de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando Extremadura y las montañas, ni en Canarias y las depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo.

