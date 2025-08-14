España

Olga Moreno y Agustín Etienne se separan tras casi tres años juntos

La ganadora de ‘Supervivientes 2021’ y el representante de famosos han puesto fin a su historia de amor, según ‘Semana’

Eveling Díaz Soriano

Agustín Etienne y Olga Moreno
Agustín Etienne y Olga Moreno en una imagen de archivo (José Oliva / Europa Press)

Los rumores en torno a la situación sentimental de Olga Moreno y Agustín Etienne han llegado a su fin. De acuerdo con la exclusiva revelada por la revista Semana, la ganadora de Supervivientes 2021 y el representante de famosos han decidido poner fin a su historia de amor. Tan solo unos días antes de celebrar su tercer aniversario juntos, la empresaria sevillana, de 49 años, y el argentino, de 46, tomaron la decisión de seguir sus vidas por separado.

El inicio de su relación se remonta al verano de 2022, poco después de la separación de Olga Moreno y Antonio David Flores. Por entonces, fue el propio Agustín Etienne quien le brindó apoyo emocional y profesional, ya que además de ser su pareja se desempeñaba como su representante.

Por entonces, Moreno atravesaba un momento difícil tras el final de su matrimonio y después la exposición mediática que supuso su participación en el reality Supervivientes. De esta manera, Etienne se convirtió en un gran apoyo para la televisiva, estando presente en una de las etapas más complicadas de su vida, como fue el fallecimiento de su madre en junio de 2024.

Agustín Etienne y Olga Moreno en una imagen de archivo (Manuel Pinilla Cruces / Europa Press)

Puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio”, afirmó Olga Moreno a Semana, haciendo referencia a su vínculo con Etienne. Sin embargo, hoy se conoce que su historia de amor ha dado un giro de 180 grados. Y es que fuentes cercanas a la expareja ha afirmado a la ya citada publicación que su ruptura se llevó a cabo a finales de junio de 2025 y que no ha sido hasta ahora cuando esta amarga noticia ha salido a la luz.

Nadie se esperaba este desenlace. Y es que hace unos días, ambos habían compartido imágenes de unas vacaciones en Formentera en sus redes sociales, una exposición pública poco habitual en ellos, que siempre intentaron mantener su relación en un discreto segundo plano.

Olga Moreno en 'Supervivientes 2021' (Mediaset)

Tras la ruptura, Moreno se ha refugiado en su círculo íntimo de familiares y amigos. Así, ha pasado varios días en la costa gaditana, visitando lugares como la playa de Montijo, situada en Chipiona. Además, ha compartido momentos en Málaga junto a Rocío Flores, quien ha dejado atrás los desencuentros del pasado y ha brindado apoyo a la empresaria sevillana durante este proceso.

Por su parte, Agustín Etienne también ha optado por alejarse temporalmente del foco mediático. Ha disfrutado de unos días de descanso en Formentera en compañía de amigos y actualmente se encuentra centrado en su faceta profesional. El trabajo fue precisamente el punto de encuentro entre ambos en los inicios de la relación y, pese a los momentos difíciles, intentaron siempre separar lo sentimental de lo laboral.

Olga Moreno (Europa Press)

La trayectoria sentimental de ambos cruza distintas historias conocidas en el ámbito mediático. Olga Moreno estuvo casada durante casi dos décadas con Antonio David Flores, con quien tuvo una hija. La separación se produjo en octubre de 2021, tras rumores de infidelidad del exguardia civil con la periodista Marta Riesco, vínculo que después se confirmó públicamente. En el caso de Etienne, su relación más mediática fue con Arantxa de Benito, presentadora y exmujer del futbolista Guti, con quien compartió seis años antes de romper en abril de 2019.

El entorno cercano a Moreno afirma que, pese al momento personal que atraviesa, la empresaria cuenta actualmente con el respaldo de su familia, amigos y especialmente de Rocío Flores. Este acercamiento se consolidó después del último encuentro judicial entre Rocío Carrasco y su hija, celebrado el pasado 23 de junio. A partir de entonces, Flores y Moreno retomaron el contacto en redes sociales tras una etapa distanciadas, marcada por la participación de Moreno en Supervivientes All Stars y la exposición de su separación matrimonial.

