Lituania enseñará a miles de niños a construir y pilotar drones para protegerse de la amenaza rusa

Esta estrategia gubernamental contempla seis centros de formación y una inversión de 3,3 millones de euros en equipamiento especializado

Daniel Malagón

Daniel Malagón

Un operador de drones en
Un operador de drones en Ucrania, a 22 de abril de 2025. (REUTERS/Marko Djurica)

El futuro de la guerra en Ucrania es todavía incierto, pero los planes expansionistas del presidente ruso, Vladimir Putin, y el débil compromiso de EEUU con la seguridad del continente adelantan que la amenaza del Kremlin será constante durante los próximos años. A día de hoy, no todos los países europeos están preparados por igual, pero sus vecinos más cercanos, por proximidad, han aumentado la conciencia y la preparación de la ciudadanía ante una eventual invasión. Algunos ejemplos son los de países como Suecia, Finlandia y Noruega, que han comenzado a distribuir manuales de supervivencia para catástrofes como una guerra en el continente.

Los estados bálticos son quizás los más preocupados del peligro de ataques híbridos y las interferencias de Moscú. El Gobierno de Lituania, que mantiene fronteras directas con el enclave ruso de Kaliningrado y Bielorrusia, país satélite de Moscú, ha decidido dar un paso más allá en entrenamiento de resistencia civil y enseñará a miles de niños a construir y usar drones para contrarrestar la amenaza rusa.

La iniciativa ha sido planteada conjuntamente por los ministerios de Defensa y Educación y se espera capacitar a más de 22.000 personas de cara a 2028. Según avanzó la ministra de Defensa del pequeño país báltico, Dovilė Šakalienė, la idea es formar a 15.500 adultos y 7.000 niños. De acuerdo a lo avanzado por el Gobierno, los primeros tres centros de drones abrirán sus puertas en septiembre y se le añadirán seis más en 2028.

El programa de formación será impartido por el sindicato de fusileros lituano en colaboración con la agencia lituana de educación no formal, que capacitará a niños de escuelas primarias y secundarias.

Programas específicos según la edad de los estudiantes

La agencia AP indica que el programa se adaptará según la edad. Los niños de entre ocho y diez años, estudiantes de tercero y cuarto de primaria, aprenderán a construir drones sencillos, mientras que los estudiantes más mayores, de secundaria, diseñarán y fabricarán piezas para drones y aprenderán a construir y pilotar drones de visión en primera persona.

Europa se queda rezagada frente a Irán en el desarrollo de drones suicidas: “El desequilibrio tecnológico va en nuestra contra”.

Según una información del diario británico The Guardian, la estrategia gubernamental contempla una inversión de 3,3 millones de euros en equipamiento especializado, que incluye drones avanzados tanto para interiores como exteriores, sistemas de control y transmisión de vídeo, y una aplicación móvil para la formación en vehículos aéreos no tripulados (UAV).

La percepción de esa amenaza rusa en los países bálticos ha vuelto a constatarse tras la expulsión de un diplomático ruso en la embajada de Estonia por actividades contra el “orden constitucional” y la “estabilidad”. El ministro de Exteriores de este país, Margus Tsahkna, aseguró en un comunicado que el diplomático señalado había participado de manera “directa y activa” en actividades sospechosas, con el objetivo además de “dividir” a la sociedad estonia y colaborar en la violación de las sanciones impuestas contra Rusia por la invasión de Ucrania.

