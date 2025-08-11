Ucrania lanzó nuevos ataques con drones contra las refinerías rusas en Komi y Saratov

Ucrania atacó la refinería rusa de Saratov

Una serie de ataques con drones ucranianos contra refinerías rusas en Komi y Saratov ha intensificado la dimensión tecnológica y militar de la guerra en Ucrania, con víctimas mortales, evacuaciones y daños en infraestructuras clave. La ofensiva, que incluyó el uso de más de un centenar de drones, ha evidenciado la capacidad de Ucrania para golpear en profundidad el territorio ruso y la creciente relevancia de la innovación tecnológica en el conflicto.

El domingo, drones ucranianos impactaron una refinería en la ciudad de Ujtá, en la región de Komi, situada a unos dos mil kilómetros de la frontera con Ucrania y a más de 1.500 kilómetros de Moscú. Este ataque, el primero registrado en Komi desde el inicio de la guerra, obligó a la policía local a evacuar un centro comercial cercano.

Las autoridades de la región negaron la existencia de víctimas, aunque confirmaron la magnitud del incidente.

Paralelamente, en Saratov, a unos 700 kilómetros de la frontera ucraniana, otro ataque con drones resultó en la muerte de una persona y daños en un edificio residencial y una planta industrial, según informó el gobernador Román Busarguin a través de Telegram.

Así se vio el ataque contra la refinería de Komi

El Ministerio de Defensa ruso comunicó que, en total, se lanzaron 162 drones de ala fija contra territorio ruso durante la noche, mientras que las defensas antiaéreas derribaron ocho aparatos sobre Saratov.

Moscú cifró en 121 los drones empleados solo en la ofensiva contra esta última región. Según el Estado mayor del Ejército ucraniano, el ataque a la refinería de Saratov provocó explosiones y un incendio en las instalaciones, consideradas estratégicas para el suministro de combustible a las fuerzas rusas.

La capacidad anual de refinado de esta planta alcanza los siete millones de toneladas de crudo, lo que subraya su relevancia en la logística militar rusa.

Las autoridades ucranianas subrayaron que estos ataques forman parte de una estrategia sistemática para debilitar el potencial económico y militar de Rusia, con el objetivo de forzar un cese de las hostilidades.

“Cada ataque en territorio ruso acerca más la posibilidad de una paz justa”, afirmó el Estado mayor ucraniano.

Por su parte, las autoridades rusas han intensificado la defensa antiaérea y han informado de la neutralización de más de 200 drones ucranianos en menos de 24 horas, algunos de los cuales se dirigían hacia Moscú.

Así quedó la refinería de Komi tras el ataque de Ucrania

Innovación tecnológica y producción de drones kamikaze en Ucrania

La escalada de ataques con drones refleja la creciente carrera tecnológica entre ambos bandos. En Kharkiv, ingenieros ucranianos trabajan a contrarreloj para perfeccionar y aumentar la producción de drones kamikaze de fibra óptica, un tipo de vehículo aéreo no tripulado que ha cobrado protagonismo en el campo de batalla. Estos drones, controlados mediante un cable de fibra óptica que los hace inmunes a las interferencias electrónicas, presentan desafíos técnicos significativos, pero ofrecen ventajas tácticas al poder operar a distancias cada vez mayores.

EFE entrevistó a varios ingenieros y representantes de empresas de robótica en Kharkiv, quienes detallaron los retos de competir con la industria rusa, respaldada por el Estado y con acceso directo a proveedores chinos. Vlad, representante de una compañía local, explicó: “Los rusos siempre van a producir más drones que nosotros. Así que tenemos que garantizar que nuestros drones sean mucho mejores”. Los fabricantes ucranianos han logrado avances en la autonomía de estos aparatos, probando modelos capaces de recorrer hasta 40 kilómetros, aunque el desarrollo implica constantes compromisos entre alcance, carga explosiva y resistencia.

El dron Vampire durante un vuelo de prueba y entrenamiento, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar no revelado de la región de Kharkiv (REUTERS/Marko Djurica)

La calidad de los componentes sigue siendo un obstáculo, ya que Ucrania enfrenta dificultades para acceder a suministros internacionales. No obstante, los productores han incrementado el uso de piezas nacionales y occidentales, aunque la cooperación con socios europeos avanza a un ritmo más lento que el exigido por la dinámica del conflicto. Vlad señaló a EFE que, mientras los fabricantes occidentales tardan meses en completar desarrollos, los ingenieros ucranianos logran resultados en cuestión de días, impulsados por la urgencia de la guerra.

La inmediatez en la aplicación de innovaciones es una de las fortalezas de los productores de Járkov. Antón, uno de los ingenieros entrevistados, destacó que el contacto directo con los soldados permite introducir mejoras rápidamente. “La diferencia clave es la motivación. El enemigo está muy cerca. Trabajamos y pensamos duro porque o luchamos y ganamos o estamos muertos”, afirmó. Además, la estructura descentralizada de la producción dificulta que los ataques rusos logren desmantelar la red de fabricación de drones.

Putin y Trump se reunirán el próximo 15 de agosto en Alaska (REUTERS/Jorge Silva)

Cumbre Trump-Putin en Alaska

En el plano internacional, la intensificación de los ataques precede a la reunión prevista para el 15 de agosto en Alaska entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, quienes buscarán un posible acuerdo para el conflicto en Ucrania. Putin aceptó el encuentro un día antes de que expirara el ultimátum de diez días impuesto por Trump para detener los combates, aunque hasta el momento el mandatario ruso ha rechazado esa exigencia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reiterado su rechazo a cualquier acuerdo que se negocie sin la participación de Kiev y ha descartado la posibilidad de concesiones territoriales, después de que Trump sugiriera la inclusión de “intercambios territoriales” en un eventual pacto de paz. En la misma línea, los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron un comunicado conjunto en el que subrayaron que “el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania” y que solo serán posibles conversaciones fructíferas en un contexto de alto el fuego o reducción de hostilidades.

A pesar de los desafíos y la presión constante, los ingenieros y productores ucranianos mantienen su determinación. La red de producción de drones en Járkov se ha consolidado como un sistema resiliente, capaz de adaptarse y sobrevivir frente a los intentos de Rusia por desarticularla.