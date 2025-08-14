El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de agosto

La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz en el país para este viernes 15 de agosto, así como las tarifas más altas y más baratas del hoy, de acuerdo con la información actualizada del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que el precio de la luz se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 15 de agosto

Precio promedio: 69.27 euros por megavatio hora

Precio máximo: 144.75 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 119.07 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.3 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.9 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 96.22 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.66 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 91.16 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 98.5 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.52 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 71.89 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 43.97 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.08 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.72 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 23.53 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 33.23 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 61.12 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 100.82 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 111.39 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 144.75 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 142.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 117.63 euros por megavatio hora.