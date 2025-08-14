España

Arriesga su vida para salvar a un Koala y se hace viral: “No me arañes, porque estoy tratando de ayudarte”

El australiano, que con 82 años, puso en riesgo su vida para ayudar al animal.

Por Diego Vivas Sciré

Terry, de 82 años, se arriesgó y salvó su vida

Terry conmocionó a muchas personas en redes sociales. No es común que ver a alguien arriesgar su vida para salvar un animal que está en mitad de una carretera. La anécdota es mayor al tratarse de un koala, una de las especies más populares de Australia y que está en peligro de extinción.

La interacción tuvo lugar en un lugar muy transitado en Queensland, una de las ciudades más grandes del país. Específicamente en la carretera de Beaudesert-Beenleigh Rd, al noroeste de Gold Coast.

Terry atravesó la carretera y tomó al koala con delicadeza hasta el borde de la calzada, donde había una zona verde, el hábitat natural del animal. El animal comienza a gatear hacia adelante, pero se queda parado antes de entrar a la zona verde. En ese momento, Terry no se da media vuelta, sino que lo empuja delicadamente con el pie para que se adentre en el bosque y así se aleje del peligro, y en un giro gracioso, el koala voltea rápidamente y señala al señor, como si lo estuviera amenazando.

Los que grabaron el video, reaccionan con ternura al curioso momento y comenzaron a reírse cuando el koala lo enfrentó, pero Terry no se dejó asustar. Se inclinó y también señalo al koala, como si lo estuviera regañando y dirigiendo unas palabras al marsupial.

Después de que el momento se hiciera viral, 7News entrevistó a Terry sobre el suceso. Este contó que lo arañó, pero que no se molestó, más bien le parecía normal. No entendía lo que ocurría y lo arañaba tratando de protegerse, aunque él solo quería ayudar.

Al enfrentarse a él en el borde de la carretera, el australiano cuenta qué le dijo “No me arañes, porque estoy tratando de ayudarte”. Sorprendentemente, ese no fue el fin de su interacción con el Ted, el apodo que le dio el hombre. Aseguró que lo visita hasta dos veces cada día para verificar que esté bien. Lo tiene localizado.

Los koalas son animales comunes
Los koalas son animales comunes en Australia. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Muchos han valorado la acción de Terry en diferentes redes sociales calificándolo de un “auténtico australiano” y un “héroe sin capa”, algún usuario comentó que el koala seguro que entendió cada palabra.

Los koalas, uno de los símbolos de Australia

Australia siempre ha sido reconocido por su increíble fauna. Allí, se encuentran todo tipo de animales hermosos y únicos en el mundo. Algunos fascinantes, peligrosos, y otros sorprendentemente indefensos. El caso del koala es especial, ya que son endémicos del país y es uno de los animales más reconocidos en el mundo. Un marsupial que siempre ha destacado por su apariencia dulce y tierna. Como los canguros, llevan a sus crías en bolsa durante los primeros meses y luego los portan en sus espaldas. Se la pasan casi todo el día durmiendo, abrazados de algún árbol. Pueden llegar a estar 18 horas descansando y comen plantas, especialmente eucaliptos, su alimento preferido.

En general suelen ser animales dóciles y pacíficos, aunque precisamente eso es lo que los hace muy vulnerables. Se encuentran en peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los clasifica como vulnerables. Es una especie muy protegida en Australia. Las cifras de ejemplares varían. Las autoridades australianas estiman que hay unos 630.000 aproximadamente, pero la Fundación Australiana Koala dice que tan solo hay entre 50.000 y 80.000 en todo el país. Es un animal tan emblemático, que ha pasado a formar parte de la simbología del país. Por ello, la acción de Terry, arriesgada y valiente, sin lugar a duda, ha sido memorable.

