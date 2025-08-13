España

Descubren a Froilán “muy cariñoso” con Miri Pérez, exconcursante de ‘Supervivientes’, en Ibiza

El hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar no vive en España, pero ha aprovechado el verano para regresar y disfrutar de las islas

Froilán y Miri en un fotomontaje.

Ya es miércoles y las revistas han llegado a los kioscos para aportar actualidad al panorama veraniego. Una de las más llamativas es Semana, que este 13 de agosto desvela en su portada a Froilán, el hijo mayor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, en actitud “muy cariñosa” con Miri Pérez-Cabrero, conocida por haber sido concursante de MasterChef y posteriormente de Supervivientes.

En la portada, Froilán aparece en la playa sin camiseta en una de las imágenes, mientras que en otra imagen se le ve con camiseta, gorra y gafas de sol, abrazando a una joven. La fotografía no aporta señales claras de una relación sentimental o de amistad cercana, ya que el gesto captado no revela un vínculo especial. Lo que deja claro es que ambos mantienen un trato cordial y se saludan con afecto, por lo que seguro se conocen de antes.

Portada de la revista ''Semana'.

El reportaje en el interior de la revista se desvela que ambos se relajaron y compartieron un almuerzo tranquilo en un restaurante de Ses Salinas.

Después de la comida, Froilán aprovechó el entorno de la isla y se dio un baño en una de las calas. Estuvo acompañado por otro joven, un chico diferente al que lo acompañó durante la comida en el restaurante. El sobrino del Rey Felipe VI parece que está disfrutando de las vacaciones antes de volver a Abu Dabi, donde trabaja en una multinacional en áreas de marketing, relaciones públicas y logística. Si bien el estilo de vida no tiene nada que ver, se ha adaptado bien a su estilo de vida en Emiratos y, por ahora, no planea regresar a residir en España.

Desde que Froilán se mudó a Abu Dabi por trabajo hace algo más de dos años, su vida cambió por completo. Se ha adaptado bien a Emiratos y además puede pasar tiempo con su abuelo, el rey Juan Carlos. Aun así, siempre que tiene un hueco, aprovecha para regresar a España, ver a su familia y reencontrarse con sus amigos de siempre.

Miri Pérez- Cabrero, actriz, influencer y cocinera (Mediaset)

Este verano, por ejemplo, lleva ya varias semanas disfrutando de España, donde celebró su cumpleaños el pasado 17 de julio. Froilán se ha movido entre Marbella e Ibiza y no ha dejado pasar la oportunidad de visitar los destinos más populares de la temporada. Estos días se encuentra en la isla, donde se ha dejado ver cercano y atento con Miri.

Esta noticia tan llamativa era adelantada unas horas antes por el programa Tardear, donde una de las reporteras afirmaba que “Si sale en la revista Semana es porque no son solo amigos”.

De acuerdo con el programa de Telecinco, Miri figura como posible participante en la próxima edición especial de Supervivientes All Stars. En lo personal, hace unos meses habría puesto punto final a una relación anterior con un chico al que habría conocido en Ibiza.

