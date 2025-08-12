Una vacuna experimental aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas y colon

Dosis de una vacuna (Shutterstock)

El ensayo clínico de una vacuna ha demostrado prolongar la supervivencia en personas que han recibido un tratamiento para el cáncer de páncreas y colon pero que presentaban restos de la enfermedad en la sangre. El 68 % de los pacientes que recibieron el fármaco desarrollaron una fuerte respuesta de su sistema inmunitario a las células tumorales.

Los resultados de esta terapia de inmunoterapia han sido publicados en la revista Nature Medicine y provienen de un ensayo clínico realizado con 25 personas: 20 de ellas eran pacientes de cáncer de páncreas y 5, de colon. En ambos tipos de cáncer son frecuentes las mutaciones en el gen KRAS, que es el encargado en codificar una proteína que juega un papel crucial en el crecimiento y división celular. Su mutación descontrolada lleva al desarrollo de tumores.

Según informa el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC), la vacuna no requiere personalización individual y se produce de forma masiva para uso “listo para administrar”. La ELI-002 2P, como ha sido nombrada, ha sido diseñada para entrenar al sistema inmunológico para reconocer las células tumorales con mutaciones en el gen KRAS y atacarlas. El fármaco dirige fragmentos específicos de la proteína hacia los ganglios linfáticos, desde donde se genera la respuesta inmune del cuerpo.

Los investigadores siguieron durante casi 20 meses a los 20 participantes del estudio y observaron que aquellos cuyas células T (un tipo de glóbulo blanco) desarrollaron una respuesta más potente, vivieron más tiempo. Los pacientes con cáncer de páncreas vivieron una media de casi 29 meses y la supervivencia libre de recaída superó los 15 meses, cifras superiores a las de datos históricos de control.

En cuanto a la seguridad del medicamento, no se identificaron nuevos efectos secundarios relevantes en el análisis de seguridad primario tras los meses de seguimiento. Así, el perfil de tolerabilidad permitió la administración de dosis de refuerzo y la escalada de dosis del adyuvante. El diseño del estudio incluyó criterios estrictos de inclusión y exclusión para minimizar riesgos, y la monitorización de seguridad fue continua mediante un comité independiente.

El cáncer de páncreas y de colon, en datos

El cáncer de páncreas es uno de los más letales, en tanto que su supervivencia a cinco años no supera el 8 %. La especial agresividad de este tumor es todavía objeto de estudio de la comunidad científica. En el pasado mes de abril, un equipo internacional de científicos descubrieron “una de las claves” por las que el cáncer de páncreas es especialmente mordaz: la proteína Galectina-1. Esta juega un papel en el núcleo de las células que rodean el tumor, los fibroblastos, contribuyendo a su activación.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que 10.338 personas serán diagnosticadas de cáncer de páncreas en 2025. Otro de los desafíos de la enfermedad es que muchas de estas personas recibirán el diagnóstico en fase avanzada debido a la ausencia de síntomas específicos, lo que limita las posibilidades de éxito.

El cáncer de colon, por su parte, es menos letal pero mucho más común. Según los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, en España en 2024 se diagnosticaron 41.167 nuevos casos de cáncer colorrectal. Estas cifras le encumbran como el más frecuente en ambos sexos. En su conjunto, supone cerca del 15 % de todos los tumores diagnosticados el año pasado en nuestro país.