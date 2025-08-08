España

El truco más efectivo y sencillo para quitar las manchas de desodorante de tu ropa

Estas marcas pueden aparecer por el contacto de la tela con el sudor y los ingredientes de estos productos

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Las manchas de desodorante pueden
Las manchas de desodorante pueden ser amarillentas en la ropa blanca y blancas en las prendas oscuras (Adobe Stock)

Con el paso del tiempo, pueden aparecer manchas blancas o amarillentas en camisas, blusas y camisetas por el contacto con el desodorante y el sudor. Al principio parecen simples marcas superficiales, pero a la larga se fijan en la tela y se vuelven casi imposibles de eliminar.

Este problema es muy común, especialmente en verano, cuando las altas temperaturas hacen que transpiremos más y se utilice más cantidad de desodorante para evitar el mal olor. Sin embargo, no es solamente el sudor lo que provoca estas manchas: son el resultado de una reacción química entre este (que contiene agua, sales minerales y proteínas) y ciertos ingredientes de los desodorantes o antitranspirantes, especialmente las sales de aluminio. Esta interacción provoca una coloración amarilla en las prendas blancas y marcas blanquecinas en las de colores oscuros.

Además, hay hábitos cotidianos que pueden acelerar este proceso. Por ejemplo, vestirse inmediatamente después de aplicar el desodorante, ya que el producto, aún húmedo, se transfiere a la tela, dejando un depósito que con el tiempo se fija; aplicar el desodorante con la prenda ya puesta, pues las fibras absorben directamente los ingredientes activos y se incrementa el riesgo de mancha, y planchar sin haber eliminado bien los residuos, por lo que calor puede “sellar” los compuestos en el tejido.

¿Cómo eliminar las manchas?

Uno de los métodos más conocidos y efectivos para eliminar estas manchas de sudor y desodorante de la ropa es la combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. El bicarbonato, por su carácter alcalino y suave abrasividad, ayuda a desprender residuos y neutralizar olores; el vinagre, por su acidez, disuelve minerales y restos de sudor. Sin embargo, es importante no mezclarlos, ya que se neutralizan entre sí y se reduce su poder de limpieza individual.

Mancha amarillenta (Pexels)
Mancha amarillenta (Pexels)

Primero, hay que pretratar la tela con bicarbonato: se deben mezclar tres cucharadas con un poco de agua con el objetivo de formar una pasta que después se aplique directamente sobre la mancha. Con un cepillo de cerdas suaves, frotamos y dejamos actuar unos 30 minutos.

Después, se retira el bicarbonato con agua y se sumerge la zona afectada en una mezcla de vinagre blanco y agua durante unos 10 minutos. Finalmente, se utiliza el ciclo habitual de lavado, preferiblemente con agua tibia, para eliminar la mancha. También es recomendable que la prenda se seque al aire, ya que el calor de la secadora puede fijar manchas que no hayan desaparecido por completo.

¿Este método es siempre útil?

Lamentablemente, en manchas muy antiguas, el tejido puede haber cambiado de color permanentemente. En estos casos, se puede recurrir a productos con percarbonato de sodio o quitamanchas oxigenados, que liberan oxígeno activo y aclaran el tejido sin dañarlo.

¿Se puede prevenir la aparición de estas manchas?

Teniendo en cuenta las causas por las que suelen aparecer, existen algunos consejos preventivos más evitar que aparezcan:

Noticias del día 08 de agosto del 2025
  • Dejar secar el desodorante antes de vestirse.
  • Usar fórmulas sin sales de aluminio si se es propenso a este tipo de manchas.
  • Lavar las prendas lo antes posible tras su uso, sin dejarlas acumuladas.
  • Evitar planchar la zona de las axilas si no está perfectamente limpia.

Temas Relacionados

RopaHogarLimpiezaTrucos de LimpiezaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El truco para evitar robos en casa durante tus vacaciones: la técnica del pegamento que pocos conocen

Un método casi invisible que delata si una vivienda está vacía y cómo prevenirlo

El truco para evitar robos

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

A consecuencia de la burocracia, los regímenes autoritarios o los conflictos bélicos los españoles presentan numerosas dificultades para entrar a estos países

Los países en los que

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

A pesar de su ambición y respaldo financiero, el fabricante vietnamita de vehículos eléctricos se enfrenta a serias dificultades para conquistar el mercado de Europa y Estados Unidos

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo

Así es uno de los aeropuertos más pequeños de España: “Parece la estación de autobuses de tu pueblo”

Este aeropuerto dista de todo lo que conocemos debido a su máxima tranquilidad y su entorno natural

Así es uno de los

¿Tu perro pertenece a una de estas razas? Podría ser más propenso a sufrir alergias alimentarias

Generalmente, estas reacciones inmunológicas se deben a ingredientes comunes, por lo que es recomendable obtener un diagnóstico profesional y control dietético personalizado

¿Tu perro pertenece a una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal defiende el veto al

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

ECONOMÍA

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)