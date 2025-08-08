El truco más efectivo y sencillo para quitar las manchas de desodorante de tu ropa

Las manchas de desodorante pueden ser amarillentas en la ropa blanca y blancas en las prendas oscuras (Adobe Stock)

Con el paso del tiempo, pueden aparecer manchas blancas o amarillentas en camisas, blusas y camisetas por el contacto con el desodorante y el sudor. Al principio parecen simples marcas superficiales, pero a la larga se fijan en la tela y se vuelven casi imposibles de eliminar.

Este problema es muy común, especialmente en verano, cuando las altas temperaturas hacen que transpiremos más y se utilice más cantidad de desodorante para evitar el mal olor. Sin embargo, no es solamente el sudor lo que provoca estas manchas: son el resultado de una reacción química entre este (que contiene agua, sales minerales y proteínas) y ciertos ingredientes de los desodorantes o antitranspirantes, especialmente las sales de aluminio. Esta interacción provoca una coloración amarilla en las prendas blancas y marcas blanquecinas en las de colores oscuros.

Además, hay hábitos cotidianos que pueden acelerar este proceso. Por ejemplo, vestirse inmediatamente después de aplicar el desodorante, ya que el producto, aún húmedo, se transfiere a la tela, dejando un depósito que con el tiempo se fija; aplicar el desodorante con la prenda ya puesta, pues las fibras absorben directamente los ingredientes activos y se incrementa el riesgo de mancha, y planchar sin haber eliminado bien los residuos, por lo que calor puede “sellar” los compuestos en el tejido.

¿Cómo eliminar las manchas?

Uno de los métodos más conocidos y efectivos para eliminar estas manchas de sudor y desodorante de la ropa es la combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. El bicarbonato, por su carácter alcalino y suave abrasividad, ayuda a desprender residuos y neutralizar olores; el vinagre, por su acidez, disuelve minerales y restos de sudor. Sin embargo, es importante no mezclarlos, ya que se neutralizan entre sí y se reduce su poder de limpieza individual.

Primero, hay que pretratar la tela con bicarbonato: se deben mezclar tres cucharadas con un poco de agua con el objetivo de formar una pasta que después se aplique directamente sobre la mancha. Con un cepillo de cerdas suaves, frotamos y dejamos actuar unos 30 minutos.

Después, se retira el bicarbonato con agua y se sumerge la zona afectada en una mezcla de vinagre blanco y agua durante unos 10 minutos. Finalmente, se utiliza el ciclo habitual de lavado, preferiblemente con agua tibia, para eliminar la mancha. También es recomendable que la prenda se seque al aire, ya que el calor de la secadora puede fijar manchas que no hayan desaparecido por completo.

¿Este método es siempre útil?

Lamentablemente, en manchas muy antiguas, el tejido puede haber cambiado de color permanentemente. En estos casos, se puede recurrir a productos con percarbonato de sodio o quitamanchas oxigenados, que liberan oxígeno activo y aclaran el tejido sin dañarlo.

¿Se puede prevenir la aparición de estas manchas?

Teniendo en cuenta las causas por las que suelen aparecer, existen algunos consejos preventivos más evitar que aparezcan:

Dejar secar el desodorante antes de vestirse.

Usar fórmulas sin sales de aluminio si se es propenso a este tipo de manchas.

Lavar las prendas lo antes posible tras su uso, sin dejarlas acumuladas .

Evitar planchar la zona de las axilas si no está perfectamente limpia.