Una pareja deja sus trabajos, alquila su piso y se dedica a vivir de crucero en crucero dando la vuelta al mundo: “Parece una locura, pero los números tenían sentido”

Mónica Brzoska, de 32 años, y Jorrell Conley, de 36, se conocieron en 2015 mientras ejercían como profesores en Memphis, Tennessee. Lo que comenzó como una simple afición por los cruceros se transformó en un proyecto de vida: en marzo de 2023, tras reservar un crucero por el Caribe, decidieron no regresar a casa y continuar con esa rutina a tiempo completo. Un estilo de vida que muchas personas desearían imitar.

Para comenzar esta nueva etapa, alquilaron su apartamento de tres habitaciones en Memphis, donde el alquiler promedio ronda entre 1.200 y 1.900 dólares mensuales. Además, vendieron la mayoría de sus pertenencias y renunciaron a sus empleos de profesores.

El estilo de vida en cruceros les permite combinar alojamiento, alimentación y entretenimiento en un solo paquete, lo que hace que sus gastos fijos sean mucho más controlados que los de una vida tradicional en tierra firme. Todo suele estar incluido en el precio del viaje.

Cálculos que hicieron posible la aventura

Antes de lanzarse, la pareja analizó cuidadosamente los costos involucrados. Encontraron que, reservando las cabinas más económicas y aprovechando promociones especiales de Carnival Cruises, podían pasar ocho meses consecutivos en cruceros por un total de poco menos de 10.000 dólares, es decir, alrededor de 1.250 dólares al mes. Además, cuantos más cruceros hicieran, más descuentos obtendrían para los siguientes viajes.

“Parece una locura, pero las cifras tenían sentido”, dijo Brzoska en una entrevista con The Sun, recogida por Upworthy. “El alojamiento, la comida y el entretenimiento estarían incluidos, solo necesitaríamos dinero para gastos adicionales”.

Gracias a la frecuencia con la que viajaban con Carnival, acumularon beneficios y descuentos, lo que les permitió reducir aún más sus costes. La logística de desplazarse de un barco a otro no siempre es sencilla, pero suelen desembarcar en puertos comunes, facilitando los traslados. En ocasiones, cuando no es posible desplazarse a pie al siguiente barco, recurren a vuelos cortos.

Una vida en movimiento con beneficios y retos

Durante su primer año en alta mar, completaron 36 cruceros consecutivos y han visitado más de 45 países, incluyendo Japón, Grecia, Islandia y varios destinos europeos como Ámsterdam, el Reino Unido, Alemania y Bélgica.

Además de la experiencia cultural, valoran la comodidad que ofrece la vida en cruceros. No necesitan cocinar, limpiar ni preocuparse por conducir, y tienen acceso a espectáculos, actividades sociales y una comunidad constante de nuevos compañeros a bordo. “Sin el estrés diario, rara vez discutíamos”, explicó Brzoska, “pero siempre nos decíamos si necesitábamos espacio o más tiempo juntos”.

Este modo de vida es especialmente popular entre jubilados y personas con flexibilidad laboral, ya que combina la comodidad de un hogar móvil con la oportunidad de conocer diferentes lugares sin la rutina habitual.

Brzoska y Conley mantienen un equilibrio en su relación con una “noche de cita” semanal, durante la cual se visten elegantemente y disfrutan de una cena especial. Este estilo de vida no está exento de planificación y organización, pero para esta pareja la inversión económica y el compromiso con esta forma de vida les han dado la libertad para vivir según sus propios términos.