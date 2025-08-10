España

Una pareja deja sus trabajos, alquila su piso y se dedica a vivir de crucero en crucero dando la vuelta al mundo: “Parece una locura, pero los números tenían sentido”

Dos maestros jubilados en sus treintas adoptan un estilo de vida nómada

Por Ángela Benito Sánchez

Guardar
Imagen de archivo. Crucero Villa
Imagen de archivo. Crucero Villa Vie Odyssey (Créditos: Villa Vie Residences)

Mónica Brzoska, de 32 años, y Jorrell Conley, de 36, se conocieron en 2015 mientras ejercían como profesores en Memphis, Tennessee. Lo que comenzó como una simple afición por los cruceros se transformó en un proyecto de vida: en marzo de 2023, tras reservar un crucero por el Caribe, decidieron no regresar a casa y continuar con esa rutina a tiempo completo. Un estilo de vida que muchas personas desearían imitar.

Para comenzar esta nueva etapa, alquilaron su apartamento de tres habitaciones en Memphis, donde el alquiler promedio ronda entre 1.200 y 1.900 dólares mensuales. Además, vendieron la mayoría de sus pertenencias y renunciaron a sus empleos de profesores.

El estilo de vida en cruceros les permite combinar alojamiento, alimentación y entretenimiento en un solo paquete, lo que hace que sus gastos fijos sean mucho más controlados que los de una vida tradicional en tierra firme. Todo suele estar incluido en el precio del viaje.

Cálculos que hicieron posible la aventura

Antes de lanzarse, la pareja analizó cuidadosamente los costos involucrados. Encontraron que, reservando las cabinas más económicas y aprovechando promociones especiales de Carnival Cruises, podían pasar ocho meses consecutivos en cruceros por un total de poco menos de 10.000 dólares, es decir, alrededor de 1.250 dólares al mes. Además, cuantos más cruceros hicieran, más descuentos obtendrían para los siguientes viajes.

“Parece una locura, pero las cifras tenían sentido”, dijo Brzoska en una entrevista con The Sun, recogida por Upworthy. “El alojamiento, la comida y el entretenimiento estarían incluidos, solo necesitaríamos dinero para gastos adicionales”.

Gracias a la frecuencia con la que viajaban con Carnival, acumularon beneficios y descuentos, lo que les permitió reducir aún más sus costes. La logística de desplazarse de un barco a otro no siempre es sencilla, pero suelen desembarcar en puertos comunes, facilitando los traslados. En ocasiones, cuando no es posible desplazarse a pie al siguiente barco, recurren a vuelos cortos.

Imágenes del crucero y declaraciones de los familiares de las personas retenidas con visados falsos (EFE)

Una vida en movimiento con beneficios y retos

Durante su primer año en alta mar, completaron 36 cruceros consecutivos y han visitado más de 45 países, incluyendo Japón, Grecia, Islandia y varios destinos europeos como Ámsterdam, el Reino Unido, Alemania y Bélgica.

Además de la experiencia cultural, valoran la comodidad que ofrece la vida en cruceros. No necesitan cocinar, limpiar ni preocuparse por conducir, y tienen acceso a espectáculos, actividades sociales y una comunidad constante de nuevos compañeros a bordo. “Sin el estrés diario, rara vez discutíamos”, explicó Brzoska, “pero siempre nos decíamos si necesitábamos espacio o más tiempo juntos”.

Este modo de vida es especialmente popular entre jubilados y personas con flexibilidad laboral, ya que combina la comodidad de un hogar móvil con la oportunidad de conocer diferentes lugares sin la rutina habitual.

Brzoska y Conley mantienen un equilibrio en su relación con una “noche de cita” semanal, durante la cual se visten elegantemente y disfrutan de una cena especial. Este estilo de vida no está exento de planificación y organización, pero para esta pareja la inversión económica y el compromiso con esta forma de vida les han dado la libertad para vivir según sus propios términos.

Temas Relacionados

CrucerosEstilo De VidaMaestrosJubiladosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 agosto

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once sorteo

Dos años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer que conoció en Tinder: aprovechó que se quedó dormida por su medicación para meterla desnuda en su cama

Como consecuencia de estos hechos la mujer presentó un trastorno adaptativo/desestabilización del proceso psiquiátrico previo, con sintomatología propia del trastorno de estrés postraumático

Dos años de cárcel por

Santiago Abascal carga contra los obispos por defender a la comunidad musulmana de Jumilla: “No sé si su posición es por los ingresos públicos que reciben o por los casos de pederastia”

El líder de Vox acusa a la jerarquía eclesiástica de estar “amordazada” por subvenciones y casos de pederastia, tras las críticas a la moción que limita celebraciones islámicas en un polideportivo municipal de Murcia

Santiago Abascal carga contra los

Un abogado explica si es legal trabajar con auriculares: “Puede ponerte en problemas”

El debate sobre si es legal o no trabajar con auriculares todavía genera dudas tanto entre trabajadores como entre empresas

Un abogado explica si es

Sube el precio de la luz: estas son las horas más caras y más baratas del 11 de agosto

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Sube el precio de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos años de cárcel por

Dos años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer que conoció en Tinder: aprovechó que se quedó dormida por su medicación para meterla desnuda en su cama

Santiago Abascal carga contra los obispos por defender a la comunidad musulmana de Jumilla: “No sé si su posición es por los ingresos públicos que reciben o por los casos de pederastia”

La Caixa desahucia a una mujer por fin de contrato y la Justicia lo avala al no presentar las rentas exigidas para apelar

Dos chicas se proponen comprobar si pueden pasar todo el día en Barcelona siendo atendidas en catalán: “La situación es desoladora”

Un trabajador de Carrefour invita a sus compañeros a bollos por su cumpleaños y le despiden por un fallo en los pagos: es improcedente y deben readmitirle o pagarle 105.000 euros

ECONOMÍA

Un abogado explica si es

Un abogado explica si es legal trabajar con auriculares: “Puede ponerte en problemas”

Sube el precio de la luz: estas son las horas más caras y más baratas del 11 de agosto

Italia también sufre precios disparatados en agosto por el exceso de turismo: sombrillas a 600 euros, pasta fría por 20 y alquileres vacacionales por las nubes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol