España

El mejor panadero del mundo revela cómo conservar el pan en verano: “Como recién hecho”

José Roldán, recién nombrado Panadero Mundial del Año 2025 por la Unión Internacional de Panaderos y Confiteros (UIBC), ha compartido sus métodos para que el pan conserve su sabor y textura

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
El mejor panadero del mundo
El mejor panadero del mundo revela cómo conservar el pan en verano: “Como recién hecho” (Pexels)

La ola de calor que marca el inicio de agosto no solo afecta a la temperatura ambiental, también pone a prueba la conservación de los alimentos. Entre ellos, el pan, un alimento básico presente en todas las mesas, no escapa a los retos que impone el clima extremo. Por este motivo, José Roldán, recién nombrado Panadero Mundial del Año 2025 por la Unión Internacional de Panaderos y Confiteros (UIBC), ha compartido sus métodos para que el pan conserve su sabor y textura, aunque pasen los días calurosos.

Uno de los primeros trucos que defiende, concibe al congelador como el mejor aliado del pan en verano: “Un buen pan cortado en rebanadas y bien congelado se conserva perfecto. Basta un toque de plancha u horno y tienes pan como recién hecho”. Este consejo, que surge de años de experiencia y de la vida diaria en su propio hogar, es el mejor aliado contra las adversidades que alteran la frescura de un buen pan.

De este modo, siguiendo su recomendación, también puede improvisar cuando viene visita: “En casa tenemos suerte de tener un congelador grande y siempre que vienen amigos o familia, pongo el horno, lo meto directamente y tengo un pan genial”, ha explicado para El Español. Sin embargo, el panadero cordobés es consciente de que en muchos hogares el espacio en el congelador escasea y no siempre es posible guardar grandes hogazas. Ante esta realidad, propone una alternativa para quienes buscan soluciones prácticas.

“Hace que pierda humedad más rápido”

El mejor panadero del mundo
El mejor panadero del mundo revela cómo conservar el pan en verano: “Como recién hecho” (@joseroldanbaker)

En los meses de calor, los métodos tradicionales de conservación pueden no ser los más efectivos. Roldán aconseja dejar a un lado la clásica talega de tela: “En verano, en vez de conservar el pan en la talega, usaría una bolsa de plástico”. El motivo, según explica, está relacionado con la velocidad a la que el pan pierde humedad debido al calor.

Y es que, “la bolsa de tela permite que el pan transpire, pero con el calor hace que pierda humedad más rápido”. De este modo, Roldán señala que, si el pan pierde textura, aún hay solución: “Si el pan se pone un poco chicloso, le das un toque de horno y vuelve a estar magnífico”.

“Estoy muy contento. Son palabras muy grandes”

Cómo hacer masa madre para preparar nuestro propio pan en casa, siguiendo los consejos de los panaderos.

Nacido en Córdoba, José Roldán se formó desde niño entre harinas y hornos, siguiendo la tradición familiar. Sus padres, panaderos artesanos, le transmitieron valores que han guiado su carrera: humildad, constancia y amor por lo bien hecho. Su esfuerzo y dedicación han sido reconocidos con numerosos premios, entre ellos la Copa Louis en Lille y el Campeonato del Mundo en Rímini, que perfilan un currículum de referencia internacional.

El reconocimiento mundial le llegó tras recibir el galardón a la Innovación en Madrid Fusión 2024, antesala de su consagración como el mejor panadero del mundo este año. El propio Roldán asegura que este tipo de distinciones abren nuevas oportunidades: “Estoy muy contento. Son palabras muy grandes, es un reconocimiento muy importante. Estar en el sitio correcto y en el momento correcto hace mucho”.

Roldán reconoce que este galardón es un impulso para su carrera: “Siempre ayuda. Es un empujoncito más, gracias a Dios ya tengo un recorrido y una agenda de un año para otro, pero esto te abre más puertas”, ha contestado para El Español. A sus 40 años, el panadero cordobés compagina su labor como formador internacional con su trabajo en la panadería El Brillante, ubicada en el corazón de Córdoba, donde continúa innovando y compartiendo su experiencia. En palabras del premiado, “haciendo pan con orgullo”.

Temas Relacionados

PanVeranoCalorPanaderoHumedadTrucosEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima el domingo 10 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Sevilla: cuál será

Clima en Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 10 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Zaragoza: temperatura y

Conoce el clima en Valencia para el domingo 10 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima en Valencia

Antonio Banderas cumple 65 años: de su devoción por Málaga a la ilusión por la boda de la hija que tuvo con Melanie Griffith

Este domingo 10 de agosto, el conocido actor celebra su 65º cumpleaños, una edad a la que llega con la ilusión de encaminar hacia el altar a su hija, quien se casa

Antonio Banderas cumple 65 años:

Fábricas de artículos, revistas depredadoras, congresos falsos y trabajos inexistentes: el laberinto de las trampas de los científicos

Por menos de 1.000 euros, es posible ‘comprar’ un estudio para poner tu nombre como coautor en una investigación académica

Fábricas de artículos, revistas depredadoras,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El despliegue de la Guardia

El despliegue de la Guardia Civil ante el aumento de la llegada de menores migrantes a nado: colaboración con Marruecos y demanda de falta de medios

Incendio de San Bartolomé (Ávila) afecta a 600 hectáreas y cuenta con un perímetro de unos 20 kilómetros

Pedro Sánchez habla con Zelenski para trasladarle su apoyo antes de la reunión entre Trump y Putin: “Nada de Ucrania sin Ucrania”

80 años después de la bomba atómica de Nagasaki, Europa debate sobre el armamento nuclear: de la propuesta de Macron al rechazo de España

Dimite un concejal de Catarroja, investigado por una denuncia de agresión sexual a un menor

ECONOMÍA

Resultados ganadores de la lotería

Resultados ganadores de la lotería 6/49 de este 9 de agosto

Resultados ganadores del Super Once del 9 agosto

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una madre deberá devolver a sus tres hijos 7.600 euros tras ocultar parte de la herencia de su difunto marido

Un analista inmobiliario ve imposible alquilar una vivienda en España después del verano: “Vienen tiempos complicados”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol