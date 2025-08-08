Agustín Bravo carga contra ‘Supervivientes’ cuatro años después de su participación como concursante: “No me dejaron hacer nada”

Agustín Bravo en 'Supervivientes' 2021. (Telecinco)

Supervivientes All Stars 2 está a punto de dar comienzo y los seguidores esperan con ansia conocer los nombres de todos los concursantes, que promete sorpresas y regresos inesperados. Entre los nombres confirmados se encuentran Rubén Torres y Jessica Bueno, pero aún hay espacio para posibles revelaciones de última hora. Sin embargo, uno de los posibles participantes, Agustín Bravo, ha querido dejar claro que no cree que su nombre esté entre los seleccionados, debido a la experiencia frustrante que vivió en su participación en 2021.

El conocido presentador, quien fue expulsado en sexto lugar de la edición de Supervivientes 2021, ha cargado contra la organización del programa en una reciente entrevista. En la conversación, Bravo explicó que su paso por los Cayos Cochinos no fue lo que esperaba y que, en su opinión, no tuvo la oportunidad de mostrar su verdadero potencial. Según él, “No me dejaron hacer nada”.

Bravo, quien actualmente está centrado en su obra teatral Se Alquila junto a Andoni Ferreño, fue cuestionado sobre su posible regreso a Supervivientes All Stars 2, y lo que expresó fue una profunda frustración. “Fui en 2021 y me metieron en un barco, después me sacaron y me pusieron en un corralito. O sea, no me dejaron hacer nada”, recordó el presentador. Agustín añadió que entiende la decisión de la productora: “Yo entiendo que la productora dirá: ‘Este tío, ¿qué juego va a dar?’. Porque claro, no me dejaron hacer nada”, señaló.

“No fue la experiencia que esperaba”

Al ser preguntado si la organización de Supervivientes se había puesto en contacto con él para esta nueva edición, Bravo fue rotundo: “No, no me han llamado y creo que no me van a llamar”. A pesar de su deseo de aportar un ambiente más relajado y divertido, Bravo cree que lo que él tiene para ofrecer no es valorado por la televisión: “Ser divertido, aportar buen rollo, que haya un buen ambiente... Aunque parece que la televisión eso no lo valora, yo te aseguro, como comunicador que lleva en esto 40 años, que eso también funciona”, afirmó.

Agustín Bravo. (Europa Press)

Con “una espinita clavada” por no haber podido demostrar todo lo que podía hacer en la isla, Agustín Bravo relató cómo fue su paso por el concurso. La edición de 2021, ganada por Olga Moreno, estuvo marcada por múltiples controversias, y Bravo no dudó en compartir su opinión sobre las dinámicas del programa: “Los directivos tú sabes cómo son... ¿Quién dio más juego?, ¿quién insultaba?, ¿quién subía?, ¿quién bajaba?”. Según él, la experiencia estuvo muy lejos de ser lo que había esperado.

En cuanto a la posibilidad de una segunda oportunidad, el presentador no guardó muchas expectativas. “No fue, para nada, la experiencia que esperaba...”, afirmó, al tiempo que recordó cómo se sintió durante el tiempo que estuvo en la competencia. “Yo quería demostrar esa parte, pero no me dejaron”, insistió.

Con todo esto, Agustín Bravo dejó claro que no tiene muchas esperanzas de recibir una llamada por parte de la producción. En sus palabras, la experiencia de 2021 dejó una huella que va a ser difícil de borrar.