España

La dieta de las princesas Disney enciende las alarmas de los especialistas: “Pone en riesgo la salud de los adolescentes”

La plataforma TikTok ha popularizado esta restrictiva dieta, que promete grandes pérdidas de peso a costa de la salud de quienes la practican

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
La plataforma TikTok ha popularizado
La plataforma TikTok ha popularizado esta restrictiva dieta, que promete grandes pérdidas de peso a costa de la salud de quienes la practican. (Montaje Infobae)

Comer manzanas como Blancanieves, beber agua como Ariel o tomar una taza de arroz para parecerse a Mulán. Son algunas de las directrices que da la conocida como dieta de las princesas Disney. Esta tendencia viral nacida en TikTok elabora un plan de comidas extremadamente restrictivo para perder hasta 10 kilos en menos de dos semanas, una rutina peligrosa que amenaza especialmente la salud de las niñas, advierten los expertos.

La ‘dieta’ reduce las comidas diarias a uno o dos alimentos, a veces ninguno, con restricciones de 600 calorías al día, o menos. “Me parece aterrador”, valora la psicóloga Sheila Mulero. La profesional especializada en el mundo de la nutrición considera que este tipo de ‘tendencias’ crean en quienes la siguen un trastorno alimentario. “Hay poco margen para que no lo desarrollen. Están pensando en calorías, en asociar un físico determinado a una dieta”, explica en una entrevista con Infobae España.

Los trastornos de la conducta alimentaria o TCA son un grupo de enfermedades mentales que se caracterizan por preocupaciones irracionales en relación al peso, al cuerpo y los alimentos, que terminan por alterar la forma de comer. “Tiene que ver con odiarse a una misma, con no soportarse, con querer desaparecer y cambiar tu cuerpo a toda costa”, explica Mulero.

Noticias del día 06 de agosto del 2025

En concreto, esta dieta promueve restricciones calóricas extremas e insalubres, que pueden dejar efectos detrimentales en la salud. “La OMS recomienda una ingesta de unas 2.000 calorías si eres adolescente”, explica el enfermero Héctor Nafría, divulgador científico de la Unidad de Cultura Científica del Consejo General de Enfermería (CGE). Nafría advierte del alto “deficit” de nutrientes que plantea este régimen. “Pueden llevar a la desnutrición, déficit de vitaminas, la fatiga”, analiza el sanitario. “Esta ni es una dieta, ni es mágica, ni inocente. Es un plan restrictivo, carente de base científica, que pone en riesgo la salud física, emocional y social de quienes lo siguen, especialmente los adolescentes”, advierte.

Una restricción alimentaria como esta no viene sin consecuencias, señala Mulero. “Puede ser un paro cardiaco, una alteración de las hormonas, se pueden generar enfermedades como una resistencia a la insulina o una diabetes. Llevas a tu cuerpo al límite por entrar en un cánon estético”, lamenta.

Aumentan los TCA entre las menores de 12 años

Las redes sociales pueden aumentar
Las redes sociales pueden aumentar el riesgo de padecer un TCA.

La principal alarma que despierta esta tendencia en los especialistas es su mensaje infantil, dirigido a un público joven. “Al final, las niñas no tienen todavía la capacidad crítica de discernir qué es bueno y qué es malo. Los niños son seres creyentes y, si tú les dices que estar delgada es mejor y te va a dar felicidad, se lo creen”, dice Mulero.

No es una novedad en el campo de los trastornos alimenticios: las hospitalizaciones por TCA en mujeres adolescentes crecieron un 165,71% entre 2016 y 2022, según datos del Instituto de las Mujeres. Quienes ingresan son cada vez más jóvenes: la mayor incidencia se encuentra en niñas de 13 y 14 años, pero las edades van bajando. “Antes la media de niñas que nos venía a consulta era de 12-13 años, ahora es de 8 años”, asegura Mulero.

En esta tendencia las redes sociales han tenido mucho que ver. Un estudio publicado en la revista International Journal of Mental Health and Addiction mostró que la exposición a imágenes idealizadas en estas plataformas aumentan a la insatisfacción corporal y potencian los trastornos de alimentación. “Las redes sociales alteran la percepción de la realidad”, dice Mulero, que destaca el componente sesgado de las publicaciones, “porque la gente sube lo que quiere subir”. “En la vida real, tú vas a la playa y hay variedad de cuerpos. Pero en Instagram, parece que todo el mundo tiene ese cuerpo soñado o ese canon estético tan imperante y que es tan difícil de alcanzar”, dice.

TikTok, Instagram y otra plataformas tienden a priorizar el contenido muy llamativo, aunque no sea real. Si una dieta ridícula como la de las princesas Disney genera atención, al final el algoritmo lo va a mostrar más y más”, valora Nafría. Ante todo, el enfermero destaca que “no hay un solo culpable” en el aumento de los TCA infantiles. “Pueden ser estos influencers y creadores de contenido que buscan clics y seguidores, pero hay muchos culpables: las industrias de los productos dietéticos, la cultura de la presión social, la industria del entretenimiento...“, cita el especialista. “Tenemos que criticar activamente al contenido de redes y hacer una regulación más estricta”, pide el especialista, que aboga por “promover que las voces expertas hablen en redes”.

Temas Relacionados

Trastornos de la conducta alimentariaTCAAlimentación saludablePsicologíaRedes SocialesTikTokEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Un informe de Fedea revela que solo esas tres comunidades autónomas sostienen el modelo, mientras el resto obtiene fondos muy por encima de su recaudación

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares

España registra la peor cifra en ahogamientos de la última década: “La bandera roja es como un semáforo, no te la puedes saltar. Falta cultura de prevención”

Un total de 302 personas han muerto ahogadas en espacios acuáticos hasta el 31 de julio, la cifra más alta desde 2015

España registra la peor cifra

Los hombres con los que Sarah Ferguson se obsesionó: de las fotos de Kennedy en bañador a los mensajes “subidos de tono” a Kevin Costner

El periodista Andrew Lownie revela en un libro las celebridades a las que la duquesa de York intentó conquistar después de su divorcio

Los hombres con los que

Estos son los cuatro beneficios de escribir a mano: “El cerebro evolucionó para procesar información sensorial”

Los procesos cognitivos que se ponen en marcha a través de la escritura manual no son los mismos que con la mecanografía, según señalan diversos estudios

Estos son los cuatro beneficios

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

La mejora tecnológica en empresas y la integración de soluciones digitales innovadoras no han avanzado con la velocidad e intensidad requeridas para generar un repunte decisivo en la productividad

La implantación tecnológica, la asignatura
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una profesora de autoescuela enseña

Una profesora de autoescuela enseña qué hacer cuando un coche va pegado al tuyo por detrás: “Si frenas de golpe, ese coche te impactará”

El Servicio Canario de la Salud deberá indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña a la que amputaron ambas piernas por un tratamiento inadecuado

El exceso de velocidad causa 1 de cada 4 accidentes mortales: el 60% de los conductores supera el máximo en las convencionales y autopistas

El PP exige explicaciones al Gobierno por el uso de cámaras chinas en las fronteras de Ceuta y Melilla: “Comprometen la seguridad nacional”

Un nefrólogo advierte sobre los peligros de tomar excesiva vitamina D: “He visto gente con los riñones llenos de piedras”

ECONOMÍA

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Así queda la jubilación activa tras los últimos cambios: un año de demora da derecho a un 45% de pensión

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

¿Cuánto cuesta ser abonado de

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”

Estos son los cinco deportes más lesivos: no hay ninguno de contacto en los dos primeros puestos