Estaban construyendo una autopista y se topan con un centro comercial celta de más de 2.200 años de antigüedad

Se encontraron monedas de oro y plata, cerámicas, espejos, vasijas, cimientos de viviendas y santuarios religiosos

Marcos Montalbán

Estaban construyendo una autopista y descubren una ciudad oculta. (Imagen: Museo de Bohemia Oriental en Hradec Králové)

Entre las localidades de Hradec Králové y Hořice, en pleno trazado de la futura autopista D35, arqueólogos han descubierto un asentamiento celta de más de 2.200 años de antigüedad que ha sacudido el panorama arqueológico no solo de la República Checa, sino de toda Europa Central.

El hallazgo, correspondiente a la cultura de La Tène, fue realizado por especialistas del Museo de Bohemia Oriental de Hradec Králové, la Universidad de Hradec Králové y la empresa Archaia Praha.

Según los investigadores, se trata de un centro comercial y manufacturero suprarregional, vinculado a las rutas comerciales de la época, en particular a la legendaria Ruta del Ámbar, que conectaba el mar Báltico con el Mediterráneo.

Un punto clave en la Europa Central antigua

“El asentamiento era un centro de comercio y producción suprarregional conectado a rutas comerciales de larga distancia, como lo demuestran los hallazgos de ámbar, monedas de oro y plata, y evidencias de la producción de cerámica de lujo”, explicó Jakub Novák, portavoz de la Universidad de Hradec Králové.

El yacimiento, de aproximadamente 25 hectáreas, no estaba fortificado, lo cual lo hace aún más singular. Su fase de apogeo se remonta al siglo II a. C., anterior a la aparición de los oppida, grandes asentamientos fortificados con funciones administrativas y defensivas.

“El potencial e importancia de este yacimiento lo colocan al nivel de las aglomeraciones centrales más relevantes de la región del Danubio medio o del sur de Alemania”, señaló Miroslav Novák, jefe del departamento arqueológico.

Entrada a uno de los establecimientos. (Imagen: Museo de Bohemia Oriental en Hradec Králové)

Más de 22.000 hallazgos: de lo cotidiano a lo excepcional

En total, los arqueólogos han recuperado más de 22.000 bolsas de hallazgos, una cifra que convierte a esta colección en una de las mayores jamás descubiertas en Bohemia. Incluye objetos de uso cotidiano, herramientas, fragmentos cerámicos y una sorprendente cantidad de joyas.

“Incluye objetos cotidianos y una colección de joyas excepcionalmente rica”, afirmó Ladislav Rytíř, jefe de investigación arqueológica de campo, durante una rueda de prensa en el Cuartel Gayer de Hradec Králové.

Los hallazgos metálicos incluyen monedas celtas de oro y plata, troqueles de acuñación, vasijas de cerámica de lujo, espejos y vasijas metálicas. Además, se identificaron cimientos de viviendas, instalaciones industriales y los restos de uno o dos santuarios religiosos.

“La densidad de hallazgos en la capa superficial es inusualmente alta”, subrayó Rytíř. “El potencial informativo de los horizontes superficial y subsuperficial supera ampliamente el estándar, superando incluso los rellenos arqueológicos típicos más profundos”.

Monedas utilizadas para la compra de bienes. (Imagen: Museo de Bohemia Oriental en Hradec Králové)

Buen estado de conservación

Una de las características más extraordinarias del hallazgo ha sido su estado de conservación prácticamente intacto. A diferencia de otros yacimientos afectados por siglos de agricultura intensiva o saqueos con detectores de metales, este lugar se mantuvo protegido de alteraciones humanas.

“El descubrimiento también es excepcional porque fue posible descubrir un asentamiento del período de La Tène casi sin perturbaciones causadas por una actividad agrícola intensiva o por actividades ilegales de cazadores de tesoros”, puntualizó Miroslav Novák.

Aun así, antes de su descubrimiento oficial, la policía ya había intervenido cinco veces en la zona debido a la presencia de buscadores de tesoros ilegales, lo que ha motivado que el yacimiento se mantenga bajo vigilancia policial continua.

El nivel de conservación ha sorprendido a los arqueólogos. (Imagen: Museo de Bohemia Oriental en Hradec Králové)

¿Un futuro monumento cultural?

Dada su importancia histórica, el equipo investigador está considerando solicitar la declaración del sitio como monumento cultural protegido. De ser aprobado, sería un reconocimiento oficial a uno de los hallazgos arqueológicos más significativos en la historia reciente de Europa Central.

“El asentamiento celta descubierto en la D35 no solo revela las redes comerciales de la Edad del Hierro, sino que también restituye a la región de Bohemia su papel clave en la historia antigua europea”, concluyó Rytíř.

