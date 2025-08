Una española que vive en Países Bajos enseña su compra de “la semana española”: “Llevo esperando casi un año para este momento”

Una española en Países Bajos enseña los productos que ha comprado en Lidl en la semana española (@neivlogss/TikTok)

Si hay una cosa que los españoles echan de menos cuando se mudan al extranjero es la gastronomía. La calidad de los productos y la variedad de platos tradicionales que hay dentro de nuestra fronteras convierten el país en una mina de oro del paladar: la tortilla de patata, el cocido madrileño, el jamón, la paella valenciana...

De esta manera, aunque en muchos lugares del mundo también hay comidas muy ricas, los platos españoles no se pueden comparar. Por ello, Nei, una joven española que reside en Países Bajos, ha explicado en uno de sus vídeos de TikTok (@neivlogss) la felicidad que ha sentido con la llegada de la semana española al Lidl del país.

En este supermercado (al igual que en otros), durante periodos de tiempo cortos se homenajea la gastronomía de un país. Así, puedes encontrar platos griegos, italianos o de otras nacionalidades cuando les llega su momento. “Si os digo que llevo esperando casi un año para este momento, no estoy exagerando”, explica Nei, destacando que muchos productos que ella ha probado “saben muy muy bien, saben muy a España”.

Gazpacho, aceitunas, queso o jamón

“He estado sobreviviendo a base de marcas españolas que encontraba por ahí”, explica la joven. Ahora, con la posibilidad de comprar todos estos productos, puede llenar su nevera con un recuerdo de su lugar de origen. Nei ha compartido con sus seguidores los alimentos que ha decidido llevarse: dos sartas de chorizo picante, un surtido de quesos (ibérico, de cabra y manchego), una lata de garbanzos, papas paja, bonito en bloques...

También boquerones en vinagre y en aceite: “No sabéis qué bueno está esto en el Lidl, 100 % recomendado si no estáis en España y os encantan”. Os juro, por lo menos cuando yo los probé hace tres años, que espero que no hayan cambiado mucho la receta, estaban increíbles con un poquito de pan. Las aceitunas tampoco han podido faltar, ya que Nei explica que le gustan mucho. Así, ha cogido tanto de anchoa como con hueso.

En total se ha gastado aproximadamente treinta euros: “Como hacía mucho que no encontraba la semana española, pues, cuando hay, se compra”. Además, había mucha más variedad: rabas, paella congelada, empanada, gazpacho, jamón serrano, tapas... También croquetas, que en esta ocasión no ha encontrado, pero que Nei explica que otras veces sí ha podido ver. Muchos usuarios en los comentarios han destacado que la mayoría de estas comidas están muy ricas: “La empanada de atún está brutal” y “Yo hoy me he pillado el gazpacho y, buah, madre mía, qué rico”, destacan dos chicas.

Todo estos productos forman parte de la identidad cultural del país. Así, se convierte en una forma idónea de que los españoles que residen en el extranjero puedan seguir acercándose a su gastronomía y sus raíces, aunque sea de una forma distinta. Además, también permite a las personas de otras nacionalidades probar productos distintos que normalmente no suelen encontrar en sus comercios: no solo españoles, si no de otros lugares del mundo porque cada semana está dedicada a un país distinto.