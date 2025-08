Cristian Suescun estalla y publica un comunicado tras las acusaciones de “vender” a su hermana Sofía: “Me están amenazando de muerte”

Cristian Suescun, en una fotografía de sus redes sociales. (@suescungaldeano)

El percance en la salud de Cristian Suescun ha reavivado mediáticamente el conflicto que desde hace un año atraviesa la familia. Después de que Sofía Suescun rompiera lazos con su madre, Maite Galdeano, ahora es la relación entre los dos hermanos la que está en el punto de mira, ya que el joven ha asegurado que actualmente están distanciados y, tras el revuelo generado, ha tenido que publicar un comunicado en sus redes.

Fue la periodista Leticia Requejo la que, tras hablar con Cristian, reveló en Tardear que este le había confesado estar atravesando un mal momento con su hermana. Este domingo, Kiko Jiménez reaccionaba en Fiesta y calificaba las declaraciones de su cuñado como una “nueva campaña de branding”, a lo que ahora el hermano de la influencer ha respondido.

¿Vender? ¿Creéis que responder educadamente a una periodista (la cual me cae superbién y se preocupó por mí el día que me encontraron algo en el estómago) y decirle que estamos distanciados es vender a mi hermana?”, se pregunta en un texto publicado en su perfil de Instagram. Y prosigue: “Yo creo que es más bien protegerla, mejor me callo y no subo ‘stories’ llorando”. Esta última frase esconde un ataque velado a Sofía, que recientemente se dirigió a sus fans con una fotografía en la que se refleja la tristeza en su rostro. “Necesito un tiempo de recuperación y coger aire. He estado y estaré ausente por aquí”, ha anunciado.

Volviendo al comunicado de Cristian, añade: “Bastante he llorado durante todo un año sin subir nada y comiéndome yo solito la amargura. Ya basta, no quiero más”. Y finaliza con un mensaje dedicado a los seguidores de Sofía: “A todos los fans niñatos de mi hermana que sigan amenazándome, decirles que tomaré las medidas legales oportunas contra todos ellos”. “Me están amenazando de muerte y esto ya se está pasando de castaño oscuro”, sentencia.

Una familia rota

El distanciamiento irreversible entre Sofía Suescun y su madre se hizo evidente hace exactamente un año, con la expulsión de Maite de la vivienda que compartía junto a la influencer y Kiko Jiménez. Aquella disputa marcó el inicio de una serie de desencuentros que, lejos de resolverse, se intensificaron con la participación de Cristian, quien primero optó por el bando de Sofía, relegando a su madre, que se trasladó sola a San Pedro del Pinatar tras la ruptura.

Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Cristian Suescun, en una imagen de archivo. (Europa Press)

No obstante, los acontecimientos recientes han provocado un vuelco en el posicionamiento de Cristian. Tras su ingreso hospitalario a raíz de la detección de “algo raro” en una prueba de estómago y posteriormente someterse a una biopsia, Cristian relató que Sofía ni siquiera se había puesto en contacto con él para preguntar por su salud, un hecho que lo afectó profundamente.

Por su parte, Kiko Jiménez ha expresado su hartazgo por esta situación: “Yo lo que hago es estar para todos, intento lidiar, mirar por mi pareja, mirar también por Cristian, antes mirar por Maite y solo recibo golpes de todo el mundo, como si fuera yo aquí el culpable de no sé qué. Su relación no pasa por un buen momento, ¿no? Ya se lo dijo Cristian a Leticia Requejo. Pues nada, ya está. Yo, por lo que tenía entendido, me llevo bien con él", decía en Fiesta, asegurando que en esta historia “hay un interés”.