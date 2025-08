Feijóo tira de retranca gallega para zanjar la polémica sobre las vacaciones: “Tómate un Albariño y descansa”

Feijóo reivindica en Cambados una España "alegre y abierta" que no vive instalada en conflicto.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su intervención este sábado en la tradicional fiesta del Albariño de Cambados (Pontevedra) para referirse, con cierta ironía y apelando al “humor gallego”, a la reciente polémica originada por sus declaraciones en las que afirmaba que “las vacaciones están sobrevaloradas”.

“Porque cuando uno quiere servir a su país tiene que parecerse a lo que su país espera de él. Sensatez, responsabilidad y un poco de sentido del humor”, comenzó diciendo Feijóo ante el público congregado en el evento, donde recibió una cálida acogida como gran mestre del capítulo serenísimo de la Orden del Albariño. Fue entonces cuando abordó directamente la controversia: “El otro día dije que las vacaciones para los que no pueden tomarlas —para millones de autónomos, parados, enfermos o gente que está estudiando— están sobrevaloradas. Y se lió un pequeño asunto en redes sociales”.

“Tómate un albariño y descansa”

Feijóo restó importancia a la tormenta mediática generada y recurrió al tono distendido del acto para zanjar la cuestión: “A quien no sabe distinguir una broma, yo le diría: tómate un albariño y descansa”. La frase, celebrada por los asistentes, fue una clara invitación a relativizar el debate surgido en redes sociales y medios de comunicación tras sus palabras de hace unos días.

En aquella ocasión, el líder popular se despedía de un acto político con estas palabras: “Les agradezco mucho su interés y si ustedes pueden descansar algunas semanas, les felicito. Y los que no pueden descansar, pues que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas. Muchas gracias a todos y nos vemos a la vuelta”.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, este domingo en la Feria del Albariño de Cambados. (César Arxina/Europa Press)

Una reflexión que, pese a estar formulada con un evidente tono informal, fue interpretada por muchos como una falta de sensibilidad hacia quienes no tienen la posibilidad de disfrutar de un periodo de descanso estival. Las críticas no tardaron en llegar, especialmente desde sectores de la izquierda, que acusaron a Feijóo de banalizar las condiciones laborales de miles de ciudadanos.

“En Madrid dicen que dije algo que no es así”

El propio Feijóo ironizó también sobre otra frase que ha generado polémica: “No soy presidente porque no quiero”, que algunos medios le atribuyeron. “En Madrid me critican porque dicen que he dicho una frase que exactamente no es así, pero la voy a repetir”, dijo entre risas. “Pues confieso que sí tenía pensado dimitir de un cargo, que es el de gran mestre del capítulo serenísimo de la Orden del Albariño”, bromeó.

El presidente del PP aclaró que, tras ser informado de que el cargo solo se abandona por defunción, no tiene “ningún interés en dimitir del cargo nunca jamás”. Y concluyó su intervención reafirmando su compromiso con la celebración: “Mientras siga con vida y con voz, seguiré viniendo a la fiesta del Albariño de Cambados a brindar con todos vosotros”.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP (Diego Puerta/PP)

Feijóo quiso, además, mandar “mucho ánimo a todos los que tienen que trabajar en agosto”, en un intento por empatizar con quienes, por circunstancias laborales o personales, no pueden permitirse unas vacaciones. “Salud, alegría e albariño. Viva Cambados y viva Galicia”, remató su discurso, entre aplausos y vítores.