Un astronauta de la Agencia Espacial Europea propone a Carlos III ser el “primer miembro de la realeza en volar al espacio”

Carlos III y el astronauta Tim Peake (INFOBAE ESPAÑA).

La posibilidad de que el rey Carlos III se convierta en el primer miembro de la realeza en viajar al espacio no parece tan descabellada. Así lo ha insinuado el astronauta británico Tim Peake, quien, tras una conversación reciente con el monarca, dejó entrever que la idea no está del todo fuera de su alcance. Según ha informado el diario The Mirror, Peake, exoficial del ejército y primer británico de la Agencia Espacial Europea (ESA) en formar parte de una misión en la Estación Espacial Internacional, comentó que si el rey lo deseara, “podría ser posible”.

El encuentro entre ambos tuvo lugar a principios de año en Hampton Court, donde hablaron sobre un tema que cada vez gana más protagonismo: la protección del entorno espacial. Carlos III, firme defensor de las causas medioambientales desde hace décadas, parece ahora haber dirigido su atención a lo que muchos consideran “la última frontera”.

“Tuvimos una reunión a principios de este año en Hampton Court sobre cómo podemos proteger el entorno espacial. Creo que el espacio es su próxima frontera. Estoy seguro de que si quisiera ir, podría ser posible”, comentó Peake. “El rey siente pasión por el espacio y comprende que debemos aprovechar esta oportunidad para empezar a usar el espacio, un entorno maravilloso, y beneficiarnos aquí (la Tierra)”, añadió el astronauta.

El rey Carlos de Inglaterra y el astrofísico y astronauta británico Tim Peake durante un evento sobre sostenibilidad espacial en el Palacio de Buckingham el 28 de junio de 2023 en Londres, Inglaterra. (Eamonn M. McCormack/Pool vía REUTERS).

La idea de ver al monarca flotando en microgravedad resulta tan llamativa como compleja. El entrenamiento necesario para una misión espacial es extenuante, y Tim Peake lo sabe bien. Antes de su viaje en 2013, tuvo que aprender ruso, dominar aspectos de ingeniería espacial, cirugía menor, odontología y superar pruebas de supervivencia. A esto se suman simulaciones de ingravidez en vuelos parabólicos —los famosos “cometas del vómito”—, entrenamientos bajo el agua y sesiones en centrífugas para soportar las intensas fuerzas g del lanzamiento.

No obstante, no sería la primera vez que Carlos III muestra un interés público por la exploración espacial. En 2023 presidió un evento de sostenibilidad espacial en el Palacio de Buckingham, acompañado por científicos, astronautas y expertos del sector. En aquella ocasión, presentó el sello Carta Astra, una iniciativa enmarcada en su Sustainable Markets Initiative, que busca fomentar una industria espacial responsable y respetuosa con el medio ambiente.

Más recientemente, el monarca ha seguido con su agenda institucional en Escocia, donde ha sido fotografiado luciendo falda tradicional durante su visita a Caithness, al norte del país. Esta zona es especialmente significativa para Carlos, quien era visitante habitual del cercano Castillo de Mey, antigua residencia de la Reina madre.

Durante su estancia en la bahía de Thurso, el rey se reunió con representantes del sector nuclear como parte de la conmemoración del 70.º aniversario de la planta de Dounreay. La visita, organizada por la Autoridad de Desmantelamiento Nuclear (NDA), también le permitió interactuar con vecinos del área, como David y Jacky Mackay. “Recuerdo la visita de la Reina madre a Caithness, y ahora, al conocer al rey, me siento honrado, absolutamente honrado. ¡Y su apretón de manos es tan fuerte! Es maravilloso para Caithness que la realeza sienta tanto cariño por el condado».”, aseguró el Sr. Mackay al John O’Groat Journal.