Qué responder en una entrevista de trabajo si te preguntan por tus defectos, según un doctor en Economía: “‘Soy perfeccionista’ suena a cliché”

Afrontar una entrevista de trabajo puede ser un proceso muy estresante para algunas personas, Una de las preguntas más temidas (y frecuentes) en cualquier entrevista de trabajo es: “¿Cuáles son tus defectos?”. Lo que parece una cuestión sencilla es, en realidad, una trampa para quienes buscan causar buena impresión a cualquier precio. Y una mala respuesta puede ser decisiva para perder una oportunidad laboral.

Santiago Ávila, doctor en Economía, y especialista en liderazgo y comportamiento organizacional, lo tiene claro: lo importante no es parecer perfecto, sino ser honesto con inteligencia. “No tienes que sonar perfecto”, asegura el experto. “Debes mostrar autoconsciencia y ganas de mejorar”.

Evitar clichés y sonar auténtico

En un vídeo publicado en su canal, Ávila analiza esta pregunta habitual en las entrevistas de trabajo y ofrece una guía práctica para responderla con naturalidad, sin caer en lugares comunes. Una de las recomendaciones más claras es evitar frases vacías como “soy perfeccionista” o “trabajo demasiado”. Para el experto, este tipo de respuestas suenan artificiales, restan credibilidad y no dicen nada real sobre el candidato.

“La clave no es sonar ideal, es sonar real”, afirma. En su opinión, los reclutadores no buscan candidatos sin fallos, sino personas capaces de reconocer sus debilidades y trabajar para superarlas. Mostrar esta capacidad de mejora continua genera confianza y transmite madurez profesional.

Cómo abordar la pregunta con inteligencia

¿Qué hacer entonces cuando llega el temido momento de hablar sobre los defectos? Según Ávila, lo mejor es identificar una dificultad real y explicar cómo se está abordando. Por ejemplo: “A veces me cuesta delegar porque me gusta tener todo bajo control, pero he tomado conciencia de que confiar en mi equipo da mejores resultados. Estoy trabajando en ello”.

Este tipo de respuesta, concreta y con una solución en marcha, transmite mucho más que una simple confesión. Si el entrevistador pide más detalles, se puede añadir algo como: “Estoy usando una lista de tareas compartidas y recibiendo feedback semanal para soltar más el control sin perder calidad”. De este modo, se muestra iniciativa y compromiso con la mejora personal.

El experto insiste en que lo que más valoran los seleccionadores es la capacidad de autogestión. Reconocer un punto débil y explicar cómo se está trabajando para superarlo es una señal clara de autoconciencia. Además, da pistas sobre la actitud del candidato frente a los retos profesionales.

Otro ejemplo eficaz que menciona Ávila es el miedo a hablar en público. Lejos de ocultarlo, se puede presentar como un área en proceso de mejora: “Me pongo nervioso cuando hablo en público, así que me apunté a un curso de oratoria y trato de explicarme en público cada vez que puedo”. Ante la pregunta de si se han logrado avances, una respuesta adecuada sería: “Ya he hecho presentaciones sin leer y me grabo para corregirme. Aún me siento nervioso, pero cada vez menos”.

Qué defectos no mencionar nunca

No todos los defectos pueden justificarse en una entrevista. Ávila advierte de que hay ciertas respuestas que conviene evitar por completo, no es adecuado hablar de falta de compromiso, impuntualidad o problemas éticos. Y tampoco inventar defectos falsos que no puedas explicar si te preguntan más.

En definitiva, según este experto en liderazgo humanista, una entrevista de trabajo no es el momento de presumir perfección, sino de mostrar evolución. La autenticidad, combinada con una reflexión honesta y un plan de mejora, puede marcar la diferencia: Se trata de mostrar que estás creciendo, asegura el experto.