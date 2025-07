Un español que está en Japón explica el motivo por el que tienes que tener cuidado si hablas en castellano: “Su cara fue un poema”

El creador de contenido Mike en TikTok. (@viajaconmike_)

En un país tan lejano como Japón, muchos turistas hispanohablantes pueden tener la sensación de estar fuera del alcance de oídos que entiendan su idioma. Sin embargo, esa confianza puede jugar una mala pasada. Así lo ha demostrado Mike @viajaconmike_ en TikTok, un creador de contenido español, en concreto de Granada, especializado en viajes, que ha compartido en redes sociales una anécdota que acumula más de 28 mil ‘me gustas’: “Ten cuidado en Japón cuando hables español. Explico por qué”, comienza en el vídeo.

El incidente tuvo lugar en el popular bosque de bambú de Arashiyama, en Kioto, uno de los lugares más visitados por los turistas que recorren el país nipón, que de hecho, en 1996, el Ministerio de Medio Ambiente de Japón incluyó los sonidos de este lugar, como la madera crujiendo y las hojas susurrando, como uno de los 100 mejores paisajes sonoros de Japón. Lo que a simple vista puede parecer un paisaje extenso y abierto, es en realidad, como señala Mike, “literalmente un pasillo de un bosque”, donde el flujo de visitantes es constante y los espacios para tomarse una buena fotografía son limitados.

Mike estaba acompañado por su pareja y, como hacen muchos, decidió inmortalizar el momento con algunas fotos. “Me paré literalmente un segundo a echarme tres fotos. No tengo más de tres fotos en este sitio”, explicó en el vídeo. Lo que no esperaba era que unos españoles “empezaran a quejarse”. No solo se quejaban, sino que lo hacían en voz alta y con insultos, suponiendo que Mike y su pareja no hablaban español. “Decían bastantes palabras malsonantes, que ocupábamos todo el sitio, cuando literalmente es una calle y nos pusimos en una esquina random. No era ni la típica que sale en TikTok que todo el mundo hacía cola. No, para nada”.

Así son los ‘onsen’ de Japón: espectaculares baños termales en mitad de la naturaleza que son una experiencia única.

Al parecer, los turistas buscaban precisamente ese rincón donde él estaba parado. “No sé, yo a lo mejor tendría muy buen ojo para esa foto, para esa localización”, comentó en el vídeo. Entonces, decidió intervenir: “Yo cogí y les contesté en español muy educadamente que literalmente era un bosque, un pasillo y que yo no le estorbaba para nada para echarse su foto”. Y como detalló en el vídeo, la reacción de los otros españoles no pudo ser más reveladora. “Fue un poema. Se callaron y se fueron. Es que ni me respondieron”, relata. “Ten cuidado si hablas español”, concluye.

Qué no hacer en Japón

En otro vídeo de su cuenta, Mike expone qué errores no volverá a cometer en caso de volver al país. El primero, según señala, es ir en verano. “Hace un calor increíble. Soy del sur de España y nunca he pasado tanto calor”. También recomienda llevar mucho dinero efectivo. “En Tokio no tendrás problema, pero en pequeños barrios de Osaka o Kyoto solo admiten efectivo, como en el trasporte público”, relata.

El tercer error es no coleccionar suficientes Goshuin, caligrafías hechas a mano, que asegura, se pueden conseguir “en cada templo o santuario”. “Al ser verano íbamos a primera hora o a última y normalmente o estaba cerrado o había mucha cola”.

Lo último que recomienda, aunque parezca una nimiedad, es no tener en cuenta el tamaño de las habitaciones de hotel. “Son súper pequeñas y con tanto equipaje no cabes”, finaliza.