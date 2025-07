Irene Villa reaparece en sus redes tras ser operada de la columna

Irene Villa. (Europa Press)

Irene Villa ha desvelado a través de sus redes sociales que se encuentra ingresada en el hospital. La periodista ha compartido un vídeo a través de sus stories de Instagram en el que, sin desde la cama del centro médico ha querido agradecer a todos sus seguidores el apoyo que le han brindado en estas últimas horas. Al parecer, la operación ha sido para ponerse una prótesis en la vértebra C5, una operación que se ha llevado a cabo en el hospital Quirón salud Madrid de Pozuelo de Alarcón y que ha estado dirigida por el jefe de traumatología, el doctor Ignacio Álvarez García de Quesada, el mismo que la intervino hace 17 años y le puso titanio.

Según El Español, la también psicóloga ingresó el martes veintidós de julio y se encuentra a la espera de recibir el alta para poder irse a casa con sus hijos.

Mientras que ella se recupera ha sido su marido, David Serrato, quien ha explicado en sus redes más detalles de este ingreso: “Mi amada Irene ha pasado por una cirugía de columna para ponerse una prótesis en C5. Estos días han sido una montaña rusa de emociones para mí: nervios, miedos… pero también mucha admiración. Sé que quien haya tenido a un ser querido en quirófano entenderá este vaivén del corazón”.

Irene Villa ha sido intervenida de la columna. (Instagram @_irenevilla_)

Y ha añadido: “Sé que quien haya tenido a un ser querido en quirófano entenderá este vaivén del corazón. Con su permiso, comparto este video donde Irene aparece en momentos íntimos y vulnerables, pero con una lección inmensa: la actitud lo es todo. Frente al reto de salud, ella eligió confianza, positivismo y esa luz que solo los valientes mantienen encendida. Y hay más… La guinda de todo esto es su humildad para pedir ayuda. A su lado, su padre y este servidor aprendimos que las cargas compartidas pesan menos… ¡y las alegrías, saben el doble! Gracias, vida, por recordarnos que el amor y la fortaleza van de la mano".

Finalizada la intervención y sin entubación, Irene Villa ha querido mandar un mensaje con sus propias palabras: "Por fin cojo el móvil, como estaba entubada tampoco me apetecía hablar, estuve dormida un montón de tiempo. Gracias por los mensajes, esto ha sido un éxito gracias a los maravillosos profesionales que tenemos en España, el doctor Álvarez ya me puso titanio hace 17 años y ahora me acaba de poner otra vez. Gracias por todo“.

Irene Villa ha sido intervenida de la columna. (Instagram @_irenevilla_)

Irene Villa es víctima de un ataque terrorista que cometió ETA en el año 1991, al igual que su madre. Ambas sufrieron la explosión de un coche bomba que les provocó diferentes amputaciones y lesiones. En el caso de Irene, perdió las piernas y tres dedos de la mano izquierda, además de sufrir lesiones en la espalda que, a día de hoy, sigue arrastrando.