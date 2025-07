Von der Leyen sobrevive a la moción de censura por el Pfizergate, pero su margen de apoyos en la Eurocámara se estrecha

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen (Europa Press)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y su Colegio de Comisarios sobrevive a la moción de censura a raíz del caso Pfizergate con 360 votos en contra, 175 a favor y 18 abstenciones. El resultado era esperado, después de que Socialistas y Liberales aclarasen que no apoyarían una moción de censura impulsada por diputados de extrema derecha, a pesar de amagar anteriormente con la abstención. "Votaremos en contra de la moción de censura, no porque no critiquemos a la Comisión, sino porque rechazamos cualquier alineamiento con la extrema derecha", ha afirmado este jueves la líder de los socialistas, Iratxe García.

A pesar de que el resultado se encuentre muy lejos de la mayoría de dos tercios necesaria para que la iniciativa prospere, la imagen es simbólica. La dirigente germana ha obtenido 10 apoyos menos que los que recibió el día de su investidura, un toque de atención que algunos eurodiputados descontentos con su gestión han querido mostrar.

