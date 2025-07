Una estadounidense que ha vivido en España explica por qué se cena tan tarde: “La puesta de sol es a las 10”

Eliza explicando las diferencias culturales entre EE. UU. y España. (TikTok/@Elizabitch15)

Después de varios meses viviendo en España, la usuaria estadounidense de TikTok @elizabitch17 ha compartido en un vídeo viral sus opiniones sobre algunas de las diferencias culturales más marcadas que ha notado entre Estados Unidos y España. A punto de regresar a su país, la joven hace un repaso de todo lo que le sorprendió al instalarse por segunda vez en territorio español, esta vez ya no como estudiante, sino como residente.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la protagonista fue el horario de las comidas, en especial el de la cena. Mientras en Estados Unidos se suele cenar entre las 18:00 y las 19:00 horas, en España es habitual hacerlo mucho más tarde. Pero, lejos de criticarlo, lo justifica, “la puesta de sol es a las diez”, explica. Para ella, el horario tiene sentido no solo por la luz natural, sino por el ritmo general del día. “La gente empieza más tarde, y eso hace que también salgan y se activen más tarde. A la una de la madrugada, las calles todavía están llenas”.

Esa vida nocturna le ha generado una sensación de mayor seguridad personal, algo que valora especialmente como mujer. “En Estados Unidos me daría miedo volver caminando a casa sola por la noche. Aquí me siento más tranquila, porque siempre hay gente en la calle, puedes caminar a casa a la una y no pasa nada”.

El placer de quedarse en una cafetería sin prisa

Otra diferencia que destaca es el ritmo pausado con el que se vive el día a día. Algo tan cotidiano como tomarse un café en una terraza contiene un significado distinto en España. “En EE.UU., si te sientas en un restaurante o cafetería durante una hora sin pedir más, se considera de mala educación. Aquí no, puedes pedir un café y quedarte todo lo que quieras, y nadie te va a presionar”.

Incluso el simple hecho de caminar se vive de otra forma. “Me desesperaba que la gente caminara tan lento o se detuviera en medio de la acera, pero después entendí que aquí no hay tanta prisa. Eso me ayudó a desacelerar un poco y disfrutar más del momento, aunque a veces siga siendo frustrante cuando tienes prisa”, comenta bromeando.

Dos personas conversando en una cafetería (Freepik)

Tabaco y universidades: un cambio de perspectiva

También le llamó la atención la cantidad de personas que fuman en España, algo que contrasta con la normativa y la cultura más restrictiva que existe en muchas zonas de Estados Unidos. “Al principio sentía que estaba rodeada de humo todo el tiempo. Pero después de una semana ya ni lo notaba”, confiesa.

Otro punto que le sorprendió fue la percepción sobre las universidades. En Estados Unidos, las universidades privadas suelen ser vistas como más prestigiosas. En cambio, en España, Eliza notó que las públicas tienen mejor reputación académica, mientras que los centros privados se asocian a veces con menor exigencia o más facilidades a la hora de obtener la titulación. “Eso fue totalmente opuesto a lo que estaba acostumbrada”.