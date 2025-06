El drama de los hoteles en Turquía: cierran de golpe 4.000 y solo se espera que reabran 200

Numerosas personas disfrutan de un día de playa (Lorena Sopêna / Europa Press)

Turquía, uno de los destinos preferidos para las vacaciones de los europeos —y muy especialmente de los suizos—, afronta la temporada alta con un agujero inesperado en su oferta de alojamiento. El Ministerio de Turismo y Promoción ordenó a comienzos de junio el cierre inmediato de 4.000 establecimientos turísticos, alrededor del 17 % del parque hotelero nacional, según la cadena informativa turca Tele1. La decisión, de aplicación fulminante, ha dejado sin actividad sobre todo a pequeños hoteles familiares, incapaces de sufragar las reformas exigidas por la nueva normativa de seguridad contra incendios.

“De los 4.000 hoteles clausurados, solo unos 200 lograrán obtener una nueva licencia y volverán a abrir”, vaticina Serdar Karcilioglu, presidente de la Professional Hotel Managers Association en la localidad Mediterránea de Bodrum. “El resto permanecerá cerrado o seguirá funcionando al margen de la ley”, añade el dirigente empresarial. La medida amenaza con tensionar un mercado que esperaba batir récords este año: las previsiones oficiales apuntan a más de 65 millones de visitantes en 2025 —tres millones más que en 2024— y a ingresos superiores a los 64.000 millones de dólares.

Efecto dominó en las reservas

Las principales asociaciones de touroperadores en Suiza, uno de los emisores más fieles del turismo turco, tratan de templar los ánimos. Un portavoz de Dertour Suisse —matriz de Kuoni y Helvetic Tours— insiste en que ninguno de sus hoteles colaboradores ha recibido la orden de cierre. “Trabajamos con cadenas reconocidas cuya licencia se revisa de forma permanente”, subraya. Declaraciones similares llegan de Tui, Hotelplan y Vacances Migros: “Todos los alojamientos siguen disponibles con normalidad”, asegura Muriel Wolf-Landau, portavoz de Hotelplan.

No obstante, los analistas del sector apuntan a posibles repercusiones a medio plazo en los precios. La retirada de casi una quinta parte de la capacidad hotelera, mientras la demanda sigue al alza, puede traducirse en subidas tarifarias. En Dertour admiten que “una escasez temporal de camas influye en los precios”, si bien aclaran que todavía no se detecta un encarecimiento generalizado. Desde Tui y Hotelplan comparten la cautela y no anticipan incrementos significativos por el momento.

La situación deja un panorama incierto para los viajeros que, en pleno arranque de verano, planean sus vacaciones en la costa del Egeo, en Antalya o Estambul. Los hoteles que sí cumplen la nueva regulación se ven ahora ante la posibilidad de una mayor ocupación y, en consecuencia, de ajustar sus tarifas al alza. El tiempo dirá si la elasticidad del mercado absorbe el golpe o si las autoridades se ven obligadas a flexibilizar los plazos de adaptación a la norma.

El incendio que desencadenó la crisis

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un hotel de la estación de esquí de Kartalkaya, en la provincia de Bolu, en el noroeste de Turquía, el 21 de enero de 2025. (IHA vía AP)

El origen de la tormenta regulatoria se remonta a la madrugada del 21 de enero de 2025. A las 3:27 horas, un fuego iniciado en la cocina del cuarto piso del hotel Grand Kartal, en la estación de esquí de Kartalkaya, se propagó a gran velocidad gracias a los revestimientos de madera y la ausencia de sistemas de alarma y extinción automáticos. El establecimiento estaba casi completo: más de 230 huéspedes aprovechaban el periodo vacacional escolar.El balance final resultó devastador: 78 muertos y medio centenar de heridos. Cundió el pánico entre los ocupantes, muchos de los cuales trataron de escapar descolgándose por las ventanas o improvisando cuerdas con sábanas. El desastre dejó en evidencia graves negligencias: instalaciones eléctricas defectuosas, materiales altamente inflamables y rutas de evacuación obstruidas.

La investigación posterior —recogida por Tele1— desembocó en la detención de nueve personas, entre ellas el propietario del hotel y varios funcionarios locales. La Fiscalía turca les imputa homicidio con dolo eventual y les podría exigir penas que, sumadas, superarían los 2.000 años de cárcel. El caso conmocionó a la opinión pública y obligó al Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan a reaccionar con celeridad.

El Ministerio de Turismo endureció la legislación de seguridad antiincendios con carácter de urgencia. Desde entonces, cualquier hotel que no acredite la instalación de detectores de humo, rociadores automáticos, salidas de emergencia señalizadas y planes de evacuación validados debe cesar su actividad hasta corregir las deficiencias. Para muchos negocios familiares, el coste de modernizar instalaciones viejas o levantar nuevas salidas supone un obstáculo insalvable.

Previsiones y presiones

Mientras tanto, las autoridades turísticas insisten en que la imagen del país no se verá empañada. El Ministerio recuerda que la clausura es “temporal” y niega que vaya a comprometer la capacidad de Turquía para recibir a los 65 millones de turistas previstos. Sin embargo, voces del sector consideran que la reapertura de los hoteles afectados se alargará más de lo esperado. Fuentes empresariales consultadas temen que la burocracia y la falta de financiación frenen la adaptación de los pequeños negocios, con el consiguiente impacto en el empleo y en la economía local de destinos como Bodrum, Kusadasi o Marmaris.

Por el momento, los grandes touroperadores recomiendan a los viajeros reservar con antelación y consultar el estado de los alojamientos antes de desplazarse. Si la oferta se contrae en pleno pico vacacional —y sobre todo si, como pronostica Karcilioglu, apenas un cinco por ciento de los hoteles clausurados obtiene la nueva licencia—, el bolsillo de los turistas podría resentirse. El desenlace dependerá de la velocidad con que los establecimientos logren adecuarse a las exigencias de seguridad y del margen que concedan las autoridades para dicha adaptación.

Un incendio en un hotel de una estación de esquí turca causa 10 muertos y 32 heridos

Las próximas semanas resultarán decisivas para comprobar si la oleada de cierres se convierte en un ajuste puntual o marca un cambio estructural en la industria turística turca. Entretanto, el país confía en que su atractivo cultural, su litoral y sus precios —todavía competitivos— continúen seduciendo a un mercado ávido de sol y playa.