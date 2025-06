Una española muestra cómo es una farmacia en Turquía: “Tenían expuestos medicamentos que requieren receta”

Noelia ha visitado una farmacia en Turquía y compara su funcionamiento con el de las españolas. (TikTok)

Noelia trabaja como farmacéutica en España. Por eso, siempre que viaja, suele pasarse por las farmacias locales. Movida por la curiosidad, esta joven busca conocer de primera mano cómo operan estos establecimientos en otros países y descubrir las diferencias que hay entre el sistema español y los modelos extranjeros.

Conocida en redes sociales como @its.noeliafarma, la sanitaria se dedica a publicar contenido de divulgación. En esta ocasión, ha compartido su experiencia visitando una farmacia en Turquía. En este país, existen alrededor de 24.000 farmacias, la mayoría concentradas en las grandes ciudades como Estambul, Ankara, Izmir o Adana. Estos establecimientos se marcan con una E en rojo, en referencia a la palabra eczane, palabra turca para farmacia.

A excepción de las farmacias de guardia, la mayoría operan de 9:00 horas a 19:00 horas y, como en España, la prescripción es obligatoria para acceder a ciertos medicamentos. Aunque esta no es la experiencia que ha tenido Noelia: “Tenían expuestos medicamentos que requieren receta, cosa que en España no puede pasar”, cuenta la joven en su vídeo. Tras preguntar al dueño del local cómo funcionaba el sistema turco, este le aseguró que no era posible vender dichos medicamentos sin receta. En los comentarios, sin embargo, algunos usuarios aseguran que es común que estos fármacos se vendan aunque el paciente carezca de prescripción. “En Turquía se venden antibióticos y medicación que necesita prescripción médica a barbaridades”, afirma un usuario anónimo.

Imagen de archivo del letrero de una farmacia en Turquía. (Pexels)

Solo los farmacéuticos abren farmacias

Al igual que en España, “para abrir una farmacia en Turquía necesitas ser farmacéutico”, explica Noelia. En concreto, en el sistema español es necesario poseer el título de graduado en Farmacia, expedido por una universidad española, y estar colegiado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente a la provincia en la que se quiere ejercer.

Además, se necesita una autorización administrativa, expedida por la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma. También existe la opción de comprar una licencia ya existente a otra persona.

Precios más baratos en la parafarmacia

Por último, Noelia analizó la sección de parafarmacia del local, es decir, la serie de productos que, sin ser medicamentos, se utilizan para el cuidado de la salud, como cosméticos, productos de higiene personal, complementos alimenticios, mascarillas, guantes... En la farmacia visitada por la española, “tenían una zona de exposición de parafarmacia supergigante”, según comenta la joven.

Además, los productos “eran un poco más baratos que en España”, si bien algunos artículos tenían un valor similar al que se encuentra en terreno nacional.

“También me llamó la atención que tenían algunos medicamentos al alcance de la mano, aunque no requiriesen receta médica”, explica en su vídeo. Tras hablar con los dueños de la farmacia, descubrió cuáles eran los productos más vendidos: “Lo que más compran los turistas son productos anticaída”, asegura.

Este dato concuerda con la fama del país en tratamientos capilares, especialmente atractivos para hombres españoles. La combinación de técnicas avanzadas con profesionales altamente capacitados y los precios competitivos que ofertan sus clínicas han convertido a Turquía en el principal destino para aquellos que desean combatir la calvicie.