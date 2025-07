Una pareja transforma un autobús escolar en una casa rodante y se dedica a viajar mientras teletrabaja: “No es para los perezosos”

Transforman un autobús escolar en una casa rodante y se dedica a viajar mientras teletrabaja (Pexels)

Lo que comenzó como un sueño de carretera terminó convirtiéndose en un proyecto de vida. Scott Heltz, un electricista de 55 años de Nueva Orleans, siempre había querido dejar su empleo, adquirir una autocaravana y recorrer el país. Ese deseo comenzó a tomar forma en 2019, cuando conoció a su pareja, Shaquita Riley. “Lo más importante para mí fue viajar”, ha declarado Heltz a Business Insider, porque, como ha confesado, “siempre quise viajar”.

Sin embargo, fue Riley quien propuso una alternativa inesperada: en lugar de una autocaravana tradicional, sugirió comprar un autobús escolar viejo y transformarlo en una casa rodante, también conocida como skoolie. La idea atrajo inmediatamente a Heltz, a quien siempre le han gustado los trabajos manuales: “Había más espacio para reconstruir y personalizar un autobús viejo que una autocaravana”, ha explicado.

Seis meses después de conocerse, la pareja adquirió un autobús escolar de 2004 por unos 3.000 dólares. Durante los tres años siguientes, invirtieron cerca de 40.000 dólares en su renovación. Elevaron el techo, instalaron una nueva estructura metálica y reemplazaron el interior por completo, incorporando dormitorio, baño, cocina, comedor y una decoración dominada por coloridas obras de arte. Pero desde “el día que puse el inodoro en el autobús, mi esposa salió corriendo a comprar un colchón y nunca más volvió a pasar una noche en la casa”, ha recordado Heltz.

La idealización de la vida nómada en carretera

Transforman un autobús escolar en una casa rodante y se dedica a viajar mientras teletrabaja (Pexels)

En 2023, la pareja dejó Nueva Orleans junto con sus dos perros y dos gatos. Desde entonces, han viajado por diversos puntos del oeste de Estados Unidos, trabajando y acampando en parques estatales y nacionales. Actualmente, residen en su autobús en el sur de Arizona, mientras ultiman los preparativos para construir su vivienda definitiva.

Sin embargo la vida en el skoolie no está exenta de dificultades y aunque, “la vida en autobús se volvió muy romántica por un tiempo, no es para perezosos. No es para quienes no son autosuficientes”, ha apuntado. De esta forma, a pesar de las ventajas, como los bajos gastos mensuales y el escaso número de averías del vehículo, hay obstáculos importantes: “Hubo momentos en que realmente me pregunté por qué limpiaba baños en lugar de hacer algo que me obligaban a hacer”, ha confesado a la par que ha explicado que su nuevo estilo de vida implicó una reducción significativa de ingresos.

Según ha afirmado Heltz, las redes sociales y algunos influencers contribuyeron a idealizar este estilo de vida, sin mostrar la carga real que implica. “No se trata solo de tirar un futón en un autobús y conducir por el país y ver cosas. Todavía tienes que vivir”, ha asegurado. Además, ha añadido que “todavía tienes que sobrevivir. Todavía tienes que pagar las cuentas”.

Aunque el autobús ha sido su hogar por casi dos años, la pareja no planea vivir allí de forma permanente. En 2024, adquirieron 20 acres de terreno en Douglas, un pequeño municipio fronterizo con México. Su intención es construir una casa utilizando contenedores de envío, sin conexión a la red eléctrica. Por su parte, Riley quiere dedicarse a la crianza de pavos y otros animales de granja, mientras que Heltz planea desarrollar una instalación de energía solar autosuficiente.

Transforman un autobús escolar en una casa rodante y se dedica a viajar mientras teletrabaja (Pexels)

Por el momento, el proyecto avanza lentamente. A pesar de que ya han despejado el terreno donde construirán la vivienda y abierto un camino de entrada, aún trabajan para perforar un pozo, un recurso fundamental dada la escasez de agua en esa región del desierto del suroeste estadounidense. De esta manera, a la espera de instalarse definitivamente, residen en un parque de casas rodantes en Sierra Vista, a unos 80 kilómetros de su terreno.

Igualmente, Heltz trabaja como técnico en un concesionario de vehículos recreativos, donde repara autocaravanas. Tiene planes de abrir su propio negocio. Por otro lado, Riley ha terminado su licenciatura y se prepara para convertirse en terapeuta. Pero “ya veremos cómo va. Es cuestión de tiempo”, ha expresado Heltz.