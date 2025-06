Una pareja deja su trabajo y vende su casa para irse a viajar por el mundo con sus dos hijos: “Se sentía como si estuviéramos trabajando para no vernos”

De casa al trabajo y del trabajo a casa, con parada para llevar y traer a los niños de la escuela. Un día tras otro. Un año tras otro, tal vez con un cambio de empresa o con una extraescolar de por medio. Y tras ese pequeño giro, vuelta a la procesión de la monotonía. Del trabajo a casa y de casa al trabajo. Con el paso de los años, en lugar de guardería, toca colegio o instituto. Y se retoma el mismo círculo, una vez más. Y así, un día más (o un día menos). Los hay que ven belleza y aprecian el modo de vida tranquilo y seguro. Pero también los hay que deciden romper la rueda y buscan un cambio. Se llaman nómadas y buscan un cambio de filosofía vital.

Billie y Selwyn Van Der Walt, junto a sus hijos Bligh, de cuatro años, y Rothko, de uno, han dado el salto. En una entrevista con la BBC, cuentan que han elegido tener una vida nómada tras dejar atrás su casa en Atherton, a menos de una hora en coche de Mánchester. Su decisión de vender su vivienda y sus pertenencias para viajar por el mundo responde a una búsqueda de una vida diferente. “Simplemente tiene sentido”, afirma la pareja ante la cadena inglesa poco antes de embarcarse en su primera etapa rumbo a Corea del Sur.

El proyecto tomó forma frente al avance de la crisis del precio de vida en el Reino Unido y la dificultad de equilibrar el trabajo con el tiempo en familia. Billie explica que la decisión, aunque “dramática”, se justificaba ya solo por circunstancias pero hay mucho más. “Siempre supimos que viajar era algo que queríamos darles a nuestros hijos, ahora podemos mostrarles el mundo”, dice. Sus hijos, Bligh y Rothko, comparten el entusiasmo. “Los niños están muy emocionados, saben que vamos a vivir una aventura”, asegura su madre.

Ambos padres cuentan con experiencia en viajes internacionales. Billie, oriunda de Atherton, y Selwyn, nacida en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se conocieron al trabajar en cruceros en 2017. Juntos han recorrido más de 60 países. Sin embargo, tras retornar al Reino Unido, reconocieron que las finanzas familiares no les permitían mantener el mismo ritmo: “Nos habríamos contentado con un par de vacaciones al año, pero el trabajo y el equilibrio familiar en Inglaterra simplemente no nos convencen”, expone Billie, que añade que la vida estaba marcada por una sensación constante de desconexión: “Se sentía como si estuviéramos trabajando para no vernos”.

Educados por el mundo

El plan tomó forma definitiva en agosto de 2023, cuando cerraron la venta de su casa. En esa decisión también influyó su desacuerdo con el sistema de multas impuesto a los padres británicos que retiran a sus hijos de la escuela para viajar en temporada no permitida. De modo que cambiaron su modalidad de aprendizaje para que pudieran realizarlo desde casa y ahora desde cualquier punto del mundo. “No queremos ser multados por mostrarles el mundo a nuestros hijos”, comenta la madre que sostiene que “viajar es una parte muy valiosa de la educación, para ver cómo otras personas viven y experimentan otras culturas de primera mano”.

Frente a ese escenario, decidieron retirar a Bligh del sistema escolar tradicional y optar por la educación en casa, lo que les permite organizar su ruta sin limitaciones del calendario escolar. “Decidimos educar en casa solo para poder viajar cuando quisiéramos y se convirtió en una bola de nieve en lo que nos mantiene en Inglaterra, ¿por qué no viajamos a tiempo completo?”, cuenta.

La familia documentará su experiencia en la cuenta de Instagram WanderingVanDerWalts. El itinerario incluye dos semanas en Corea del Sur, seis semanas en Japón —donde celebrarán el segundo cumpleaños de Rothko en Disney Tokyo—, y seis más en China, para luego establecerse un periodo más largo en Vietnam y Tailandia. Billie comentó: “Ninguno de nosotros ha visitado Corea del Sur y queríamos sumergirnos directamente en lo realmente desconocido y quitarles el choque cultural del camino a los chicos”.