El presunto altercado de Fran Rivera con una mujer en plena calle: “Si te bajas, te reviento”

La polémica se cierne sobre la familia Rivera Ordóñez. Tras la detención de Cayetano Rivera por un presunto delito de resistencia y desobediencia a la policía, ahora su hermano Fran también está en el punto de mira por un supuesto altercado en plena calle en Sevilla.

El programa Tardear ha emitido este miércoles el relato de María, una mujer que ha contado el encontronazo que, según ella, tuvo con el torero y su esposa en el centro de la capital hispalense.

La protagonista ha contado que este incidente se produjo cuando circulaba en coche junto a su madre de 93 años y se topó en la vía con Rivera, quien caminaba acompañado de sus hijos y su esposa. “Él venía con un cochecito de bebé y su señora detrás con dos niños. Ellos invadían la carretera y lo que hago que para dejarle a la señora más espacio me muevo un poquito a la izquierda”, ha explicado en el espacio de Telecinco.

Según su relato, en un momento dado el diestro se acercó al vehículo y acabó “a patadas con el coche por el lado del copiloto”. Después de que le diera “dos patadas grandes”, María se dispuso a bajarse del coche para pedirle explicaciones. Fue entonces cuando, asegura, Fran la amenazó: “Si te bajas, te reviento”.

La versión de Fran Rivera

La entrevistada también afirma que presenció el llanto de los hijos del torero y la reacción de sorpresa de su esposa, que no esperaba esa reacción por parte de su marido. En paralelo, Marcela, su madre, ha apuntado que la experiencia le generó miedo y desconcierto, llegando a admitir que desconocía la identidad de Rivera en ese momento. “Me asusté. Y tanto que me asusté. No sabía ni que era ese muchacho”, ha expresado.

Tras el testimonio de las dos presuntas afectadas, Cristina Tárrega ha intervenido desde el plató para dar la versión de Fran Rivera. La colaboradora se ha puesto en contacto con el torero, que le ha manifestado su sorpresa por los hechos relatados por María: “Se ha quedado sorprendido. Son calles muy estrechas. Él iba con sus niños, su mujer y un bebé. Él no recuerda en ningún momento que te haya pegado golpes en el coche, no lo haría nunca delante de sus hijos”, ha espetado la tertuliana, reprochando que se hable de este asunto justo en plena polémica por el altercado de Cayetano.

“Me ha dicho que te dé su número de teléfono si tú lo quieres, y que si tienes testigos, pongas una denuncia y para delante, pero que le parece muy rocambolesco y que no es el momento”, ha agregado Tárrega tras su llamada al hijo de Carmina Ordóñez.