El shock de Francisco Rivera tras conocer la detención de su hermano Cayetano: “¿Han detenido a mi hermano? ¿Me lo puedes repetir?”

Francisco y Cayetano Rivera, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La jornada del lunes ha sido una de las más agitadas en la crónica social desde hace tiempo y es que Cayetano Rivera convertido, sin buscarlo, se convirtió en el protagonista absoluto. La noticia saltaba a media tarde: el hijo de Paquirri fue detenido en la madrugada tras un incidente en un céntrico local de comida rápida de la calle Atocha de Madrid.

Según adelantó el programa Y ahora Sonsoles, el torero tuvo un desencuentro con el personal de la hamburguesería tras negarse a sacar el ticket habitual para hacer su pedido. Las empleadas, sorprendidas, se enfrentaron a un Cayetano que, siempre según las primeras versiones, habría mostrado un “fajo” de billetes asegurando que no sabían con quién estaban tratando. La tensión terminó con la intervención de la Policía.

La situación, lejos de calmarse, requirió que los agentes redujeran al exmarido de Eva González, tal como recogió TardeAR. El atestado policial señala que Cayetano presentaba síntomas de haber consumido alcohol y que su actitud era “agresiva”. Mientras las versiones cruzadas se multiplicaban, el torero rompió el silencio en YAS, pidiendo calma y negándose a convertir el asunto en “un circo mediático”. Rivera evitó entrar en los detalles, confirmó que hay un parte de lesiones y subrayó que el tema está en manos de sus abogados.

Cayetano Rivera a su llegada a la Estación de Atocha, a 22 de enero de 2025. (Europa Press)

El asunto ha pillado por sorpresa total a su hermano, Francisco Rivera, de viaje en Las Vegas junto a su mujer Lourdes Montes. Pese a este viaje, el programa TardeAR se puso en contacto con él y durante la llamada Francisco no daba crédito cuando le informaron en directo de la detención de Cayetano: “¿Que mi hermano ha sido detenido? ¿Me lo puedes repetir? No me lo puedo creer. De mi hermano no me lo puedo creer”, admitía todavía en shock antes de colgar para intentar contactar con Cayetano.

Otro familiar que reaccionó en directo fue José Antonio Canales Rivera, primo del torero. Desde el plató de Mediaset, donde colabora habitualmente, Canales mostró un punto de incredulidad: “No me lo creo. Me sorprende mucho y me parece un poco exagerado. No digo que la noticia no sea esa, pero conociéndolo, me sorprendería muchísimo que intentase agredir a las fuerzas del orden o que tuviese un comportamiento inapropiado en el restaurante”, señaló. Canales defendió la templanza de su primo y aseguró que “es difícil llevarlo al límite”.

Ante el revuelo mediático, el propio Cayetano publicó horas después un comunicado en sus redes sociales negando rotundamente haber agredido a ningún agente. “En ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad”, aclaró. Rivera lamentó la difusión de versiones que considera infundadas, subrayó su respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pidiendo discreción. Para acabar, mostró su pesar por no poder estar en Burgos para despedirse de su afición: “Lo que más siento es no poder estar mañana en Burgos y despedirme de su afición”.