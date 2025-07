Ana Rosa cierra temporada tras su vuelta a las mañanas: “El PSOE me ha vetado, ese es el concepto que tienen de libertad de prensa”

Ana Rosa Quintana, en el cierre de la 20ª temporada de 'El programa de AR'. (Mediaset España)

Ana Rosa Quintana cerrará este viernes 4 de julio la vigésima temporada de El programa de Ana Rosa. La periodista volvió a la franja matinal el pasado febrero tras un año y medio en las tardes y ahora se toma unas merecidas vacaciones tras un curso atípicamente intenso.

La presentadora ha hecho balance de estos meses en un encuentro con la prensa en el que confiesa que aún no ha hecho planes para el verano y que no dudará en adelantar su vuelta si la actualidad política lo precisa: “Si pasa algo gordo, vuelvo”, ha aseverado.

En el acto, al que ha acudido Infobae España, también estaban presentes otras figuras de Mediaset y de la productora del programa, Unicorn Content. Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de la cadena, ha destacado los datos de audiencia del espacio matinal y considera que con las entrevistas de Quintana “ha estado muy representada toda nuestra política en plató”.

Sin embargo, Ana Rosa ha matizado que todos los representantes del PSOE a los que han llamado han declinado la invitación: “Nos han vetado, no ha venido nadie del PSOE y los hemos llamado todos los días”, ha revelado. Y agrega: “Han optado por no venir, supongo que ese es el concepto que se tienen de la libertad de expresión y de prensa”.

“Es imposible que Sánchez no supiera nada”

Sobre el curso político, la presentadora considera que lo que está pasando con el caso Koldo “es insólito” y destaca la cantidad de pruebas que existen contra los implicados: “Lo más gordo han sido las conversaciones desveladas por la UCO en las que hablaban sobre las mujeres, tratándolas como si fueran objetos”, apunta.

Ana Rosa Quintana, en el cierre de la 20ª temporada de 'El programa de AR'. (Mediaset España)

Desde su punto de vista, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía que ser conocedor de alguno de los hechos que se les imputan a quienes fueron dos de sus colaboradores más estrechos. “Es imposible que no lo sepa. (…) ¿Cuatro personas recorren juntas España durante cinco meses y no sabes quiénes son tus compañeros?“, se pregunta. ”Yo no lo puedo afirmar, pero el sentido común te dice que sí lo sabía. Creo que no sabía que se estaban llevando la pasta para ellos, pero que había pasta, sí“, añade.

Finalmente, la presentadora vaticina el futuro del Gobierno en este escándalo de corrupción: “Esto es el final de un ciclo. No sé lo que durará, él [el presidente] se ha atrincherado, pero esto ya no tiene vuelta atrás. Pedro Sánchez no se puede volver a presentar a unas elecciones”, sentencia.

“Me gusta más la política que el corazón”

Tras finalizar su etapa en las tardes de Telecinco, Ana Rosa confiesa que lo ha pasado “fenomenal” en la franja vespertina, pero no oculta que está encantada con su vuelta a las mañanas: “Estoy feliz de haber vuelto en la temporada más apasionante de información política. (…) Me gusta más la política que el corazón”, reconoce.

Su vuelta también ha supuesto recuperar el trono de reina de las mañanas tras los discretos datos que firmó en TardeAR. Y es que entre el 3 de febrero y el 1 de julio, la franja de El programa de Ana Rosa se incrementó en 1,2 puntos de cuota en comparación con la etapa anterior de la temporada.

Con una media de 320.000 espectadores y un 14% de share, el espacio ha liderado su franja (de 9:00 a 12:15 horas) y cierra el curso siete décimas por delante de Antena 3 y con 1,4 puntos de ventaja sobre La 1.

Después del descanso estival —y si la actualidad no obliga a adelantar el nuevo curso—, Ana Rosa regresará en septiembre para afrontar una nueva temporada en su carrera. A sus 69 años, se resiste a hablar de jubilación cuando falta un año para renovar su contrato de larga duración con Mediaset: “Los contratos dependen de la cadena. Yo creo que me lo van a ofrecer y que yo me lo pensaré. He aprendido que en la vida no se hace ningún plan. Lo que vaya viniendo”, concluye.