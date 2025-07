Una española que vive en Estados Unidos asegura que tiene miedo de ir al médico allí: “La última vez que me dieron pastillas me dijeron que tuviera cuidado”

Una española cuenta lo que le ocurre con los medicamentos en EE.UU. (@martarodrigzg/ Canva)

La experiencia de acudir al médico puede convertirse en una fuente de inquietud para quienes residen lejos de su país de origen y enfrentan diferencias culturales y sanitarias. Este es el caso de la española Marta Rodríguez (@martarodrigzg), afincada en Estados Unidos, que relata esta situación: “Me da miedo cada vez que tengo que ir al médico y me recetan pastillas aquí en Estados Unidos”, asegura.

La inquietud aumenta con la simple entrega de medicamentos, tal y como destaca: “Estos son los típicos botes de pastillas aquí de película”. En su último contacto con la sanidad estadounidense, esta murciana con más de 300.000 seguidores en TikTok recibió una advertencia inesperada al recoger una receta. “La última vez que me recetaron una pastilla, me dijo mi padre de acogida: ”Ten cuidado con esas pastillas, no te las tomes y si ves que no la necesitas porque te hacen adicta”“.

La diferencia en la dispensación de medicamentos

“Estas son de cuando me sacaron la muela del juicio”, ha indicado en uno de sus vídeos, el cual cuenta con más de 4.600 likes. El choque cultural se hace evidente en la manera en que se dispensan los fármacos en Estados Unidos, muy distinta a la práctica habitual en España. Según ha explicado, los medicamentos “te vienen en los botecitos” y si “te tienes que tomar dos al día durante cinco días, pues te las ponen justas. No te ponen más para que tú no te puedas tomar todas las que quieras”.

Esta dosis exacta contrasta con la libertad que percibe en España: “En España vas y te compras un paquete. Si no se te acaba el paquete, pues ahí lo tienes para la próxima”. El mayor control en la cantidad suministrada obedece a motivos de prevención, en especial por la preocupación frente al abuso de ciertos medicamentos, incluidos los opioides y ansiolíticos.

Pérdida de confianza y sensación de vulnerabilidad

La incertidumbre recorre todo el proceso de tratamiento, al punto de generar inseguridad al tomar los fármacos recetados. “Me da un miedo porque es que, encima, ahora tengo infección de orina”, ha contado esta española. Incluso el tratamiento de casos sencillos se convierte en una experiencia de tensión y nerviosismo: “Me han recetado unas pastillas, también unos antibióticos. Ayer me la tomé. Hoy me he levantado así, zombi, tipo que no sé dónde vivo, no sé dónde estoy y he dicho: ”Serán las pastillas". Tengo miedo, pero me las tengo que tomar, pero ahora entiendo todo”.

El relato evidencia la pérdida de confianza en el sistema médico y el sentimiento de extrañeza e indefensión que puede experimentar un extranjero en un país con regulaciones estrictas y advertencias constantes sobre la medicación. La española reconoce dudas sobre la información recibida y advierte que puede pecar de exceso de precaución: “Yo no tengo ni idea de nada, ¿vale? Yo estoy diciendo lo que a mí me ha dicho mi host dad, pero es que cada vez que me manda una pastilla y me la tomo no soy persona, no existo, desaparezco”.