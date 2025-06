Nueve mujeres asesinadas por violencia machista en junio, uno de los meses más trágicos desde 2012: “El verano es un periodo de riesgo”

Minuto de silencio en Algemesí, Valencia, por el asesinato de una mujer y su hijo de dos años. (EFE/Manuel Bruque)

Nueve mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante este mes de junio en España, lo que supone un 42% de los 21 feminicidios registrados en lo que va de año. También un niño de dos años ha sido asesinado este mes por su padre, por lo que el número de menores víctimas de violencia vicaria asciende este año a tres. Con este repunte, según los datos del portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, este mes de junio se ha convertido en uno de los peores en cuanto a violencia machista desde hace más de una década, al haberse registrado ese mismo número de feminicidios en 2012 y 2021, mientras que en el resto de años la cifra se había mantenido por debajo de nueve. Aunque en España el registro oficial de feminicidios comenzó en el año 2003, no existen datos desglosados por meses hasta 2012.

El último crimen machista —aún a falta de que las autoridades lo confirmen— ocurrió el pasado 27 de junio, cuando un hombre de 60 años fue detenido por la policía como presunto asesino de su mujer, de 63 años, que fue hallada muerta con lesiones de arma blanca en su vivienda en Almería. Según fuentes policiales, la víctima fue encontrada por su madre y el presunto autor fue ingresado en el hospital tras intentar suicidarse.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recordado que el verano, al igual que ocurre en otros periodos vacacionales, “es una época especialmente peligrosa” para las víctimas de violencia de género, tal y como lo confirman los datos de la serie histórica, que muestran que en junio, julio y agosto se concentran un 30% de los crímenes machistas. “La alerta es real”, ha advertido la titular del departamento, que ya ha convocado un comité de crisis para el próximo 10 de julio.

Los agresores tienen menos control sobre sus víctimas

El verano, explica a Infobae España la abogada Amparo Díaz Ramos, experta en violencia de género, es un periodo en el que normalmente “los agresores consideran que tienen menos control sobre las mujeres y reaccionan con más agresividad, al ver que las víctimas pueden tener más tiempo libre, más oportunidades de contactar con otras personas”, ya que es en estas semanas de vacaciones cuando se producen cambios en las rutinas familiares y un mayor número de desplazamientos, factores que pueden favorecer el aislamiento de las mujeres y dificultar el acceso a redes de apoyo o a recursos de ayuda.

Efectivos de la Policía Nacional a las puertas del inmueble donde un hombre mató a su mujer y a su hijo en Algemesí. (EFE/Manuel Bruque)

Además, añade la abogada, en verano aumenta el tiempo compartido entre la víctima y el agresor que conviven juntos y, por tanto, “surgen más situaciones de fricción”. “El maltratador puede reaccionar con agresividad ante cualquier discusión, desacuerdo o situación que le resulte molesta, y como también aumentan las discusiones con los hijos e hijas, las madres intentan proteger a los menores”, lo cual puede aumentar la hostilidad por parte del agresor al percibir esa actitud como una amenaza a su autoridad o control. Incluso en las situaciones en las que no hay convivencia, aclara, puede haber conflictos sobre los regímenes de visitas o sobre las propias estancias vacacionales, por lo que “el agresor también puede responder con más agresividad”.

Y es que, aunque el feminicidio representa la forma más extrema de la violencia machista, existen otras muchas manifestaciones de maltrato y abuso más sutiles, pero que buscan igualmente controlar, amedrentar, acosar y humillar a las mujeres. Todas esas conductas tienden a intensificarse en verano, “un periodo en el que los agresores se sienten especialmente ofendidos por la libertad de las mujeres”, si bien la experta insiste en que el verdadero problema es el carácter estructural de esta violencia.

De ahí la importancia, sostiene Díaz Ramos, de reforzar los servicios de apoyo a los que pueden acudir las víctimas con más recursos y una atención especial durante el verano, también para quienes no han presentado denuncia pero acuden a centros de atención, lo cual requiere “la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar respuestas inmediatas”. Por el momento, si bien los equipos de atención mantienen una reducción de personal en este periodo, los recientes asesinatos machistas han llevado al Ministerio del Interior a ordenar a los cuerpos policiales que operan en el sistema VioGén que refuercen las medidas de protección a las víctimas de violencia de género hasta mediados de septiembre.

Por otro lado, la experta también indica que en verano, fuera del ámbito de la pareja, se suele producir un incremento de casos de sumisión química a mujeres con el objetivo de agredirlas sexualmente, coincidiendo con el aumento de fiestas y celebraciones propias de la temporada.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Sin denuncias contra el maltratador

Al repunte de feminicidios registrado este mes de junio se añade, además, otro dato relevante: ninguna de las últimas mujeres asesinadas había presentado una denuncia contra su agresor, por lo que no estaban en el sistema VioGén de seguimiento de las víctimas de violencia de género. De hecho, según los datos oficiales, solo en tres casos (del total de 21 víctimas en lo que va de año) había una denuncia previa, dos interpuestas por las propias víctimas y la restante por otra persona.

En ese sentido, Díaz Ramos insiste en que la responsabilidad de no denunciar no puede recaer en las víctimas “cuando para ellas es especialmente difícil hacerlo”. “Como sociedad tenemos que denunciar los demás, especialmente los centros sanitarios, los centros de atención a la mujer, los centros escolares en los que se tiene noticia de un posible caso de maltrato, porque mientras los agresores sigan pensando que coaccionándolas y presionándolas pueden evitar los procedimientos judiciales, muchas víctimas no denunciarán o acabarán retirando la denuncia”, concluye.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.