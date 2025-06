Preguntan a la ministra de Vivienda “por qué no expropia las casas vacías” y responde con una sola frase: “El debate me parece apasionante”

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, entrevistada en 'Hora Veintipico', en la Cadena SER.

España ha alcanzado su mayor número de viviendas, que son ya 27 millones, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con cerca de medio millón nuevas aún sin vender. Son datos al cierre de 2024 difundidos hace apenas unos días. La serie histórica comenzó en 2001, cuando había 21 millones, seis menos que ahora. De los 27 actuales, un 71% corresponde a residencias principales; el resto son segundas residencias o casas vacías.

Al hilo de esto, un estudio de Fotocasa también recién publicado señala que cada vez hay más propietarios con inmuebles deshabitados, y que el 38% de ellos lleva en esta situación más de cinco años. Tratándose de que la falta de oferta es señalado por expertos como uno de los principales problemas que profundizan la crisis de la vivienda, lo cierto es que no han dejado de crecer ni la construcción ni el número de ellas en las que no vive nadie.

Vacías pero inhabitables

Lo cierto, concreta el conocido portal responsable del estudio, es que la mayoría de estos inmuebles no está en condiciones aptas y exige reformas importantes. Además, se encuentran mayoritariamente en zonas rurales o municipios con baja demanda residencial, lejos de las grandes ciudades y de sus áreas metropolitanas. Fotocasa también traza un perfil del propietario con viviendas vacías: es hombre, con una edad media de 53 años y con un alto poder adquisitivo.

Isabel Rodríguez: "Para que España avance hacen falta viviendas dignas y asequibles".

¿Qué opina el Gobierno en relación con todo esto? La semana pasada, la ministra Isabel Rodríguez, con una de las carteras más calientes de la legislatura, si no la principal para tantos ciudadanos víctimas del drama de los precios, sobre todo los jóvenes, tanto de alquiler como de compra, concedió una entrevista a un programa poco convencional en el que quizá por este motivo las preguntas cayeron en seco, tal como podría haberlas planteado cualquiera de tantos afectados.

“Hacemos un pan como unas tortas”

Aunque se trata de un espacio de humor, el asunto es serio. Rodríguez acudió a Hora Veintipico, en la Cadena SER, presentado por Héctor de Miguel, que le plantea: “Estoy aquí para hacer demagogia. (...) Si hay tantas viviendas vacías y hay mecanismos por los cuales se podrían expropiar y poner en el parque público, ¿por qué no se hace?" La ministra responde con una frase, en línea con una de las mencionadas conclusiones de Fotocasa: “Bueno, porque las viviendas vacías ojalá estuvieran donde las necesitamos”.

“En cualquier caso -continúa-, este debate me parece apasionante. Tenemos que generar oportunidades de vida en otros territorios en nuestro país. (...) En cualquier caso, hay que atender la demanda donde está, no puede darse que alguien te diga vete a 50 o 70 kilómetros de tu trabajo. Hay que intentar que la gente no pierda tiempo en sus desplazamientos. Si hemos ahorrado media hora de jornada laboral pero tenemos media hora más de coche al trabajo, hemos hecho un pan como unas tortas”.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, en el Senado. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Evitar la burbuja y atender la demanda

Rodríguez recalca que las viviendas vacías “están en núcleos de población donde no existe la atención de las grandes áreas urbanas o metropolitanas”. Explica el caso de Madrid, donde el número está en torno a un 6%, pero “seguramente no en condiciones de habitabilidad”. “Por eso -añade- estamos trabajando también, mucha inversión, en rehabilitar vivienda para que se ponga en alquiler asequible”. La ministra defiende que el Gobierno actúa pero que, “lamentablemente, donde más se precisan, no están”.

“Y luego hay un hecho -termina- que no podemos eh obviar, y es el gran crecimiento demográfico. Solo desde el Covid se han generado 900.000 nuevos hogares. Ahora mismo estamos construyendo en torno a las 120.000, y hay que mantener un ritmo de crucero que nos permita no irnos a una burbuja, pero sí atender la demanda y hacerlo en el menor tiempo posible. Se estima que necesitamos unas 400.000 nuevas viviendas y con el impulso de la inversión pública estamos apalancando ese crecimiento”.