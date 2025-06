Patri Pérez, expareja de Lester Duque y exconcursante ‘La isla de las tentaciones’, anuncia su segundo embarazo

Patri Pérez, de 'La Isla de las Tentaciones', anuncia su segundo embarazo (MTMAD)

Patri Pérez y Lester Duque se conocieron en La isla de las tentaciones 2. Fue allí donde se forjó su historia de amor y, aunque habían pasado por varias idas y venidas, nunca se habían planteado poner fin a su historia de amor. Sin embargo, todo cambió hace tres meses, cuando anunciaron en su canal de MTMAD que habían tomado la decisión de seguir sus caminos por separado tras cinco años de matrimonio y después de haber formado una familia con la llegada de su primer hijo en común, Rio.

Ahora, la creadora de contenido que se encuentra atravesando un dulce momento a nivel personal. Lo primero que ha hecho la catalana ha sido publicar en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 300 mil seguidores, la buena nueva que estaba a punto de sacar a la luz. “Por fin ha llegado el día de contaros algo que llevo tiempo ocultando. No han sido meses fáciles (...) Sólo pido respeto porque ya de por sí es complicado”, expresó en un story, poco antes de enlazar al vídeo en el que ha anunciado su segundo embarazo.

Llena de miedos y muy nerviosa, la de Barcelona ha contado con todo lujo de detalles cómo asume esta nueva etapa en su vida. “Llevo cuatro meses ocultándolo. Es una situación muy delicada. Me enteré el cuatro de abril de 2025”, ha comenzado a decir. “Ha llegado en el peor momento de mi vida”, ha confesado Patri Pérez Iglesias, haciendo referencia a su separación y al duelo de su ruptura.

Lester Duque y Patri Pérez junto a su hijo en común, Río, de un año (Instagram)

“Las consecuencias serán muy duras”, ha reconocido. Y es que cuando ella dé a luz a su segundo hijo, Rio se convertirá en hermano mayor teniendo apenas dos añitos. De esta manera, ella tendrá que encargarse de dos bebés a la vez.

Patri Pérez revive el aborto que vivió en 2021

Patri también ha revelado que otros de sus grandes miedos era la posibilidad de no seguir adelante con la gestación. Y es que los médicos le dijeron que “no había latido y que el saco era irregular. Por lo tanto, no me dio muchas esperanzas de que eso fuese adelante”. Ha sido entonces cuando ha recordado el gran dolor que sufrió tras vivir un aborto en 2021. “No puedo revivirlo. Me quedó un trauma muy grande. Por ese miedo tampoco me atrevo a no seguir hacia delante con el embarazo”, ha admitido, visiblemente emocionada.

Afortunadamente, la situación dio un giro de 180 grados. “Me hicieron una eco semanas después y sí había latido. Me confirmaron que estaba de seis semanas. Todo iba bien y el embarazo iba hacia delante”, ha continuado recordando. Patri Pérez ha contado cómo fue su visita al ginecólogo en su semana 11 de embarazo: “El bebé está bien. Estoy como que no me creo todavía esta situación. Es bastante dura”.

“Que sea lo que Dios quiera. La vida es sabia. No voy a estar tranquila hasta que nazca, porque pueden pasar mil cosas. Voy a intentar prepararme psicológicamente durante todos estos meses para poder entender cómo poder llevar esta situación lo mejor posible”, ha manifestado, agregando que es el último hijo que tendrá. “Si han podido otras mujeres por qué no voy a poder yo. Voy a luchar por mis hijos”.