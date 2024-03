Todos los bebés de ‘La isla de las tentaciones’: Desde Ana y Borja hasta Lucía e Isaac

Ana Solma embarazada, junto a su pareja Borja González (Instagram)

La isla de las tentaciones 7 vislumbra su final. Un último debate y un desenlace incierto para una de las parejas: se emitirá también el último encuentro entre Marieta y Álex, los participantes más polémicos de esta edición, ocho meses después de abandonar República Dominicana.

Un capítulo cargado de emociones, al que cabe sumar la noticia del embarazo de Ana Solma y Borja, figurantes de esta última edición. Aunque los valencianos llevaban meses ocultando que iban a ser papás con intención de contarlo en el reencuentro del reality, ya habían sido pillados en numerosas ocasiones: había fotos de la joven en redes sociales.

Un noviazgo idílico que hizo llorar a más de uno con sus profundas confesiones de amor en la hoguera final, donde Ana y Borja se prometieron una vida y un hijo juntos. Y lo han cumplido. Pero no es la única pareja que ha salido del programa y ha decidido aumentar la familia.

Léster Duque y Patricia Pérez

Patricia Pérez y Léster Duque de 'IDLT' junto a su hijo Río (Instagram)

Léster entró a La isla de las tentaciones 2 muy convencido de que quería pasar toda la vida con Marta Peñate, junto a la que mantuvo once años de relación. Todo cambió cuando puso el pie en República Dominicana y conoció a Patri, una de las tentadoras de la edición. No solo mantuvo un idilio con la joven durante todo el programa, sino que regresó a España agarrado de su mano.

A pesar de los baches, la pareja se mantiene en pie cuatro años después de la emisión del programa y con un nuevo integrante en la familia que ambos formaron: el pequeño Río, que nació el pasado febrero. El nacimiento de su hijo aparece en las vidas de Patri y Lester como un soplo de aire fresco después de que, hace tres años, la joven sufriese un aborto gemelar.

Por su parte, Marta Peñate, expareja del canario en el reality, también ha rehecho su vida con un rostro conocido, el que fue tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, Tony Spina. La joven estaría sometiéndose a un tratamiento de fecundación para formar una familia también junto a su actual amor.

Lucía Sánchez e Isaac Torres

Isaac Torres y Lucía Sánchez de IDLT con la hija que comparten (Instagram)

A Lucía Sánchez, de la tercera edición del reality, le pasó algo parecido a Lester. La joven entró muy enamorada de Manuel, el que era entonces su pareja, pero las continuas infidelidades por parte de él dentro del programa hicieron que cada uno tomase sus caminos por separado.

Meses después de terminar la emisión de la isla, la gaditana comenzó a pasar tiempo con el tentador Isaac Torres, uno de los mejores amigos de la joven dentro de la villa. Con el tiempo, esa amistad se convirtió en amor y posteriormente, en familia. Actualmente, Sánchez y Torres no están juntos, pero tienen una hija en común, la pequeña Mía, de un año de edad.

Lara Tronti y Hugo Pérez

Lara Tronti y Hugo Pérez de IDLT con su hijo Nico (Instagram)

No solo Lucía e Isaac son los participantes de La isla de las tentaciones 3 que han ampliado la familia. Lara Tronti y Hugo Pérez, una de las parejas favoritas de todas las ediciones del reality, pasó con éxito la prueba del programa y ambos regresaron a Galicia habiendo reforzado su amor aquel 2021.

La pareja, que ya compartía una familia perruna antes de aterrizar en República Dominicana, aumentó el clan el año pasado con la llegada de su hijo Nico, quien ha cambiado las vidas de los dos jóvenes por completo. Así lo exponen Lara como Hugo en sus redes sociales, donde suben se muestran de lo más felices junto a su pequeño, a modo influencers.

Sandra Férriz y Darío Sellés

Darío Sellés y Sandra Férriz junto a su hijo (Instagram)

La cuarta edición del programa de Mediaset albergó muchas sorpresas, entre ellas la ruptura de Dario Sellés y Sandra Férriz. La joven cayó en la tentación y aunque Darío la perdonase en la hoguera final, decidió irse sola. Tiempo después de que terminase la emisión del reality, ambos anunciaron por redes sociales que habían retomado su relación.

Los alicantinos supieron remendar sus errores y arreglar sus diferencias fuera del programa, construyendo así una relación fuerte, que se solidificó el pasado 2023 con la llegada a sus vidas del pequeño Nico. De este modo, tanto Darío como Sandra han cumplido uno de sus mayores sueños: ser padres jóvenes.

Ana Solma y Borja González

Ana Solma embarazada, junto a su pareja Borja González (Instagram)

Lo de Ana y Borja era un secreto a voces. Los participantes de la última edición de La isla de las tentaciones, son el claro ejemplo de amor, confianza y respeto en la pareja. A pesar de haberlo ocultado tantos meses, los valencianos por fin pueden hablar sin tapujos de su nuevo proyecto de vida: están esperando un hijo, que se llamará Luca.

De hecho, Borja se enteró de que iba a ser padre de la forma más curiosa. Según cuenta Ana en Mtmad, se hizo una prueba de embarazo y dejó el predictor encima de la mesa para que su pareja lo viese. “Me llamó riéndose y yo no entendía nada. Me dijo: ‘¡Qué fuerte!’”, comenta la joven sobre la reacción de su chico.

Otra participante de la isla que ha sido madre

Laura Casabela y Cristian Llorca con su hija Sienna (Instagram)

Y ella es Laura Casabela. La joven entró a La isla de las tentaciones 5 pensando que, Mario González, el que entonces era su novio, sería su pareja definitiva, pero una vez dentro, ambos buscaron el cariño en otras personas. Y a pesar de que la joven le rogase al madrileño una segunda oportunidad, la relación se rompió.

No obstante, Laura rehizo su vida junto a otro amor, Cristian LLorca y junto a él, tuvo a la pequeña Sienna el año pasado. La bebé es hermana de Adam, que este 2024 cumplirá 10 años, a quien Laura asegura que tuvo “muy jovencita”, mucho antes incluso de estar con Mario.