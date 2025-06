Los 10 productos de supermercado que “debes probar” si visitas EEUU, según un estadounidense en España: “No son muy saludables, pero estáis de vacaciones, ¿no?”

Un estadounidense que vive en España destaca los productos de su país que recomienda probar y que no se encuentran en los supermercados de otras partes del mundo (@spainwithnick/TikTok)

Hacer turismo por un país extranjero implica recorrer durante horas y horas los lugares más emblemáticos de la ciudad: sus monumentos, sus rincones con historia, sus iglesias y catedrales y los museos con las obras de arte más señaladas. Sin embargo, también supone involucrarse en una sociedad en la que muchas veces se encontrarán diferencias significativas, ya sea a nivel de cercanía entre las personas, en cuanto al idioma o la gastronomía, por ejemplo.

Los distintos productos que se venden en cada país también es algo que resulta muy interesante para quienes se encuentran de vacaciones recorriendo el extranjero. En los supermercados puede haber delicias hasta entonces desconocidas, por lo que hay quienes practican una especie de turismo basada en pasear por los pasillos de estos locales para degustar los productos que no se encuentran en su país.

El estadounidense Nick, que reside en España, ha publicado en su cuenta de TikTok (@spainwithnick) un vídeo en el que señala diez productos que “no se pueden encontrar en España” y que recomienda probar cuando se visita Estados Unidos: “No son muy saludables, pero estáis de vacaciones, ¿no?“.

De cereales de manzana y canela a los gofres de ‘Stranger Things’

Cereales, golosinas, gofres... Son muchos los productos del supermercado que Nick enseña a cámara que las personas que no han visitado Estados Unidos no habrán visto nunca antes. Por ejemplo, los Apple Jacks: “Este es un cereal muy muy dulce, de sabor manzana y canela. Es increíble”. También le encantan los Pop-Tarts, una especie de tartaleta que se mete en el tostador para calentarlos y que puede tener distintos sabores.

No todo es dulce. Nick muestra unos paquetes de atún con sabores que destaca que “son bastante sanos” en comparación al resto de comidas que componen la lista: “Tienen sabores como limón, pimiento, ajo, perejil... y se pueden comer con tenedor directamente del paquete”.

Algunos de los productos que pueden encontrarse en los supermercados de Estados Unidos (@spainwithnick/TikTok)

En cuanto a las bebidas, el estadounidense destaca Root Beer, que “no tiene nada que ver con cerveza”: “Es un soda que lleva raíces y especias y tiene un sabor muy particular. No sé si os gustará, pero a mí me encanta y es casi imposible encontrar fuera de los Estados Unidos”. Además, también puede tomarse con bola de helado.

Una merienda típica para el colegio son los Gold Fish, unas galletitas saladas “en forma de pez de trigo y queso”. También los Rice Krispie Treats: “Es un dulce de Kellogg y es arroz inflado hecho con nubes y mantequilla. Es pegajoso, pero crujiente también.

Algunos productos de los supermercados de Estados Unidos (@spainwithnick/TikTok)

Unas golosinas que le gustan mucho a Nick se llaman Gushers: “Tienen una textura blanda por fuera y están rellenas con un líquido dulce que explota al morderlas. A mí me encantan”.

El siguiente producto, lejos de ser desconocido, ha pasado a formar parte del imaginario popular de los fans de una de las series más vistas de Netflix, Stranger Things. El gusto de Eleven por los Eggo Waffles ha provocado que muchas personas que no viven en Estados Unidos deseen probarlos: “son increíbles con un poco de sirope de arce”.

Aunque la mermelada es un producto que se encuentra en España y en otros muchos países, Nick destaca que la de sabor de uva no es tan frecuente. Suele utilizarse, por ejemplo, para los sándwiches de crema de cacahuete.

Algunos productos estadounidenses (@spainwithnick/TikTok)

Por último, el estadounidense destaca los Kraft Mac & Cheese, un producto de macarrones y queso que se viralizó en TikTok: “El sabor es espectacular, aunque es poco saludable”.