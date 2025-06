Pastora Soler actualiza su estado de salud tras ser ingresada por un absceso periamigdalino: “Soy otra persona”

PASTORA SOLER (EUROPA PRESS).

Pastora Soler atraviesa un momento delicado de salud que la ha obligado a hacer un alto en su agenda profesional. La reconocida artista sevillana permanece hospitalizada en un centro médico de Sevilla debido a un absceso periamigdalino complicado, una infección que provoca acumulación de pus en el área cercana a las amígdalas y que, en su caso, requirió tratamiento urgente con antibióticos por vía intravenosa.

Este contratiempo médico obligó a la cantante a cancelar varios de sus compromisos recientes, entre ellos el concierto previsto el pasado viernes 20 de junio en Pozuelo de Alarcón. “Con todo el dolor de mi corazón tengo que comunicaros que no podré actuar esta noche como estaba previsto”, escribió en una nota compartida en sus redes sociales, donde también explicaba que había tenido que ser ingresada para tratar la infección.

A pesar de las molestias sufridas, Soler ha querido tranquilizar personalmente a sus seguidores a través de vídeos y mensajes en sus redes sociales. Desde su habitación de hospital, ha transmitido un mensaje lleno de calma y gratitud: “Estoy muchísimo mejor. Llevo ya dos días de antibióticos, que era lo que tenía que hacer, y anda que no se nota nada. Dios mío, soy otra persona. La inflamación ha bajado. Me imagino que mañana me ve el otorrino y valorará”, ha asegurado este domingo con una sonrisa visible en el rostro.

Pastora Soler, ingresada de urgencia en un hospital de Sevilla (Instagram)

La cantante, muy activa en redes, ha ido informando a su comunidad de seguidores casi como si se tratase de un grupo de amigos cercanos. “Os leo y me acompañáis mucho. Os doy las gracias. Quería informaros que todo va muy bien“, expresaba emocionada al agradecer los mensajes de ánimo que ha recibido durante su hospitalización. En las próximas horas espera ser evaluada nuevamente por el especialista en otorrinolaringología que sigue su caso, lo que podría determinar su posible alta médica si la evolución continúa siendo favorable.

Un eterno amor a sus raíces

Uno de los momentos que más le ha dolido perderse fue la ceremonia de coronación de la Virgen de la Estrella, patrona de Coria del Río, su localidad natal. Pastora había sido invitada a ejercer de madrina en este acto tan especial, cargado de simbolismo para ella, pero tuvo que ausentarse debido a su estado de salud. No obstante, su hija Estrella fue quien la representó con orgullo durante el evento, portando la corona en nombre de su madre, un gesto que la artista ha calificado como “profundamente emotivo”.

Pastora Soler, de 46 años, reside desde siempre en Coria del Río, donde lleva una vida tranquila junto a su familia. “Me tratan como quien soy desde pequeña. Vivo tranquila con mis hijas, con mi familia. La gente me tiene vista y no me piden fotos. En Coria sigo siendo Pili. Y las madres del colegio me llaman Pilar porque así me presenté. Aquí soy yo, sin más. Nunca he perdido el vínculo y nunca voy a desarraigarme”, ha dicho en entrevistas recientes, subrayando el arraigo que siente por su tierra.

Pastora Soler, pregonera del Orgullo de Sevilla 2024 (EUROPA PRESS).

Una nueva etapa en su carrera

Este revés de salud llega en medio de una etapa muy significativa para ella en el plano artístico. La cantante se encuentra inmersa en su gira Rosas y espinas, con la que celebra tres décadas de carrera. Se trata de un espectáculo en el que repasa sus grandes éxitos, y en el que también comparte con el público algunas vivencias personales que han marcado su evolución como artista.

“Explico qué lugar tiene cada una de ellas. Es un concierto documental. Explico cómo pasar de la copla a otros géneros fue una búsqueda personal. No una imposición de la discográfica, que sería lo típico, sino una decisión personal mía”, confesaba recientemente en una entrevista para Diario de Sevilla.

A pesar de este breve paréntesis forzado, la artista confía en una pronta recuperación para retomar su actividad sobre los escenarios. La fuerza con la que se ha mostrado durante estos días difíciles, sumada al cariño constante de sus seguidores, refuerza su ánimo. “Ahora mismo lo más importante es recuperarme bien para poder volver con fuerza”, afirmaba desde el hospital.