Pastora Soler cancela dos de sus conciertos debido a su delicado estado de salud: “Me han ingresado de inmediato”

La cantante Pastora Soler (Europa Press)

Pastora Soler se ha visto obligada a cancelar sus últimos compromisos profesionales debido a un delicado problema de salud que la mantiene ingresada en un hospital de Sevilla. A través de un comunicado difundido en su perfil oficial de redes sociales, la cantante ha sacado a la luz que le han diagnosticado un absceso periamigdalino complicado, una dolencia derivada de una amigdalitis que no fue tratada a tiempo.

“Querida familia de Pozuelo, con todo el dolor de mi corazón tengo que comunicaros que no podré actuar esta noche en Pozuelo de Alarcón, como estaba previsto”, expresó la artista en el escrito compartido en su cuenta de Instagram, donde acumula 513 mil seguidores. La intérprete de La tormenta ha explicado que la infección le ha provocado una inflamación más seria, lo que ha requerido su ingreso hospitalario inmediato. “Me han diagnosticado un absceso periamigdalino complicado, lo que ha hecho necesario mi ingreso hospitalario de inmediato y me impide estar sobre el escenario”, agregó, lamentando profundamente no poder llevar a cabo su actuación, que ha sido pospuesta.

La sevillana también tenía previsto participar en un evento especial en su municipio natal, Coria del Río, Sevilla. Este sábado, 21 de junio, iba a ejercer como madrina en la coronación de la Virgen de la Estrella, patrona del municipio. “Me duele profundamente no poder compartir esta noche tan especial, pero ahora mismo lo más importante es recuperarme bien para poder volver con fuerza”, continuó detallando.

El comunicado de Pastora Soler tras su ingreso hospitalario (Instagram)

Nuevos datos sobre su estado

Horas después, Pastora Soler ha querido tranquilizar a sus seguidores publicando un vídeo desde el hospital, donde ha agradecido las muestras de cariño recibidas. “No os preocupéis, no es nada grave. Simplemente es una amigdalitis que se complicó por no tratarla con antibióticos en su momento. Se me ha formado una especie de flemón”, ha manifestado la artista con serenidad, en una grabación compartida la mañana de este sábado, 21 de junio. Además, ha subrayado que la infección, debido a su localización, requiere tratamiento urgente con antibióticos intravenosos. “Estoy en mi hospital de confianza, en Sevilla, arropada por mi familia y mis amigos. Lo importante es la salud, y en unos días estaré fuerte otra vez”, ha afirmado.

La noche de este viernes, 20 de junio, la cantante tenía programada una actuación en el Auditorio El Torreón de Pozuelo de Alarcón, como parte de ‘Los Veranos de Pozuelo’, en el marco de su gira Rosas y Espinas, con la que celebra sus tres décadas encima de los escenarios. “Aquí estaré los días que tenga que estar. Con todo el dolor de mi corazón porque a esta hora tendría que estar saliendo en Pozuelo que tenía muchísimas ganas. Lo importante es la salud. En unos días estoy otra vez fuerte”, ha reiterado.

Pastora Soler, ingresada de urgencia en un hospital de Sevilla (Instagram)

Este tour, según Soler, es muy especial, ya que repasa los momentos clave de sus 30 años de trayectoria musical. “Nos queda tanto que disfrutar aún de esta gira. Cada noche vivida ha sido única, cada ciudad, cada teatro. Miro el cartel y la lista de conciertos y no puedo sentirme más afortunada. Aún nos queda lo mejor por vivir y celebrar”, declaró el pasado mes de abril, mostrando su entusiasmo por la gira.

Uno de los momentos más destacados de este tour ha sido su reciente concierto en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla, una cita que describió como inolvidable. “El día que Sevilla me hizo uno de los regalos más grandes en 30 años de carrera. Una noche que llevaré grabada en mi corazón”, compartió la artista tras el espectáculo. Mientras se recupera, Soler permanece en su hospital de confianza en Sevilla, rodeada de familiares y amigos. Aunque afectada por la pausa en su gira, la cantante se muestra optimista sobre su pronta recuperación para continuar celebrando sus tres décadas de éxito musical.