Lucía Moya, la alcaldesa que no disfruta con la transparencia y echó al concejal que publicó su sueldo de 2.512 euros mensuales y todos los gastos de los festejos taurinos

Chapinería es un pequeño pueblo de la sierra de Guadarrama con unos 2.700 habitantes, abierto al turismo rural, al senderismo y a la observación de aves. Su Gobierno local lleva en minoría poco menos de un mes. Hasta finales de mayo un tripartito llevaba las riendas del municipio: Independientes por Chapinería (cuatro concejales), PSOE (un edil) y Mejorar Chapinería (otro edil) conformaban la Corporación municipal, dirigida por la alcaldesa Lucía Moya (de Independientes), que ha regentado una papelería en la localidad.

Seis votos que daban la mayoría frente a los cuatro concejales del PP y la edil que tiene Vox. Pero el pasado 27 de mayo la regidora Moya decidió sacar del Ejecutivo local a su concejal de Transparencia y Participación Ciudadana, Xabier Pedroso, de Mejorar Chapinería, una agrupación vecinal donde hay gente de Podemos, IU y Anticapitalistas. ¿El motivo? “Una pérdida manifiesta de confianza política”, según reza el decreto de su cese.

“Nos expulsó por decir las cosas claras y hacer nuestro trabajo”, señala Pedroso a Infobae España, que recuerda que él era el concejal responsable de transparencia. “Basta con echar un vistazo a la web del Ayuntamiento para ver que es muy difícil encontrar el apartado de transparencia y que este no se ha actualizado desde hace años”. ¿Pero este era su trabajo, no?, se le pregunta. “Lo intentamos, pero no nos dejaban. Nosotros, por el bien del pueblo, queríamos luz y taquígrafos”.

Así que Pedroso y sus compañeros empezaron a publicar información relevante del funcionamiento del Ayuntamiento, “que los vecinos tenían derecho a conocer”, en un boletín que hacen. “Nosotros reclamamos estar en este Gobierno tripartito con una concejalía muy concreta y novedosa: Transparencia y Participación Ciudadana. Con el objetivo claro de rendir cuentas y abrir a la ciudadanía a la dinámica de la vida comunitaria”.

Moción para devolver la subida salarial

La verdadera crisis “de confianza” llegó en marzo de este año. Uno de los concejales del PP (es decir, la oposición) se dio cuenta de que la alcaldesa se había subido el sueldo un 3% aprovechando la mejora aprobada para los funcionarios. Llevaba casi un año con ese aumento sin que nadie se hubiera dado cuenta. Al inicio del mandato, el Pleno debatió que la regidora debería tener una asignación mensual, que se cuantificó en 2.512 euros netos al mes. Independientes y Mejorar votaron a favor, y PP, PSOE y Vox votaron en contra. Hubo empate y decidió el voto de calidad de la alcaldesa.

“Le aprobamos la asignación salarial en 2023, pero no habíamos aprobado la subida del 3% a espaldas del Pleno. Por eso, cuando el PP se dio cuenta y presentó una moción para que devolviera esa subida, nosotros votamos a favor con PP y Vox, y tuvo que devolverla. Supongo que no le gustó”, rememora Pedroso. “Me acabó echando del tripartito en mayo”, señala. Este diario se ha puesto en contacto con Lucía Moya para conocer su versión. Sin éxito.

La verdad es que Pedroso y su formación, Mejorar Chapinería, ya llevaban tiempo siendo una mosca cojonera, en el buen sentido de la palabra, para la alcaldesa. El Pleno aprobó la devolución de la subida salarial. Y Pedroso y su formación se encargaron de que todo el pueblo se enterara con el boletín que publican de esa subida irregular y del sueldo mensual que cobra Lucía Moya, el único cargo de la Corporación con retribución. Transparencia y transparencia, repiten. De hecho, acaban de denunciar ante el Defensor del Pueblo la falta de actualización del Portal de Transparencia de la web del Ayuntamiento.

Gastos de las fiestas

Mejorar Chapinería también hizo públicos el desglose de los gastos de las fiestas, y lo que se invierte en festejos taurinos, más del 50% del total. También que no se ha podido aprobar un plan municipal de residuos, que se ha decidido pedir una línea de crédito de 200.000 euros, que hay goteras en el polideportivo municipal… Ahora Independientes y PSOE gobiernan en minoría. “No les importa. Saben que nosotros, ahora fuera del Gobierno local, nunca apoyaremos una moción de censura con el PP y la ultraderecha”, asegura Xabier Pedroso. “Nosotros, que no habíamos firmado ningún acuerdo programático, votábamos y votaremos acorde con nuestro programa”.